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613
50 минут назад
3

Двое мотоциклистов госпитализированы после аварий

С начала года зарегистрированы уже 53 ДТП с мототехникой.

Вечером 10 июня в селе Тербуны столкнулись мотоцикл под управлением 27-летнего водителя и автомобиль «Хендай» с 21-летним парнем за рулем. В аварии пострадал мотоциклист, он  госпитализирован.

Еще один мотоциклист разбился ночью в Усмани на улице Карла Маркса.  28-летний мужчина съехал  с дороги и перевернулся. С травмами его доставили в больницу.

Эти ДТП стали 52-м и 53-м в списке дорожных происшествий с мототехникой, произошедших с  начала года. В таких авариях погибли 9 человек и уже 58 получили травмы.

«Самые частые ДТП с мототехникой — столкновения, опрокидывания и съезды с дороги. Еще водители мототранспорта не соблюдают очередность проезда, дистанцию, превышают скорость и нарушают правила расположения на проезжей части», — говорят в автоинспекции.
авария
ДТП
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Комментарии (3)

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Сначала новые
Первый министр
23 минуты назад
Слабоумие и отвага!
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Нина
42 минуты назад
У нас в Сселках несовершеннолетние катаются на машинах, пьют пиво а родителям хоть бы хрен.
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смотритель зоопарка
24 минуты назад
Да такая картина много где, и в Ж.Песках, и Косыревке, Ситовке и тд... элита отдыхает и их отпрыски, а потом новости вот такие, а потом люди травмируются невиновные, а сыночка не виноват, он хороший и все в этом стиле..
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