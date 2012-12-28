Плюс три — за последние десять дней число погибших в ДТП с участием мототранспорта выросло до девяти
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Происшествия
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50 минут назад
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Двое мотоциклистов госпитализированы после аварий
С начала года зарегистрированы уже 53 ДТП с мототехникой.
Еще один мотоциклист разбился ночью в Усмани на улице Карла Маркса. 28-летний мужчина съехал с дороги и перевернулся. С травмами его доставили в больницу.
Эти ДТП стали 52-м и 53-м в списке дорожных происшествий с мототехникой, произошедших с начала года. В таких авариях погибли 9 человек и уже 58 получили травмы.
«Самые частые ДТП с мототехникой — столкновения, опрокидывания и съезды с дороги. Еще водители мототранспорта не соблюдают очередность проезда, дистанцию, превышают скорость и нарушают правила расположения на проезжей части», — говорят в автоинспекции.
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