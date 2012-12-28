Двое мотоциклистов госпитализированы после аварий

С начала года зарегистрированы уже 53 ДТП с мототехникой.



Вечером 10 июня в селе Тербуны столкнулись мотоцикл под управлением 27-летнего водителя и автомобиль «Хендай» с 21-летним парнем за рулем. В аварии пострадал мотоциклист, он госпитализирован.Еще один мотоциклист разбился ночью в Усмани на улице Карла Маркса. 28-летний мужчина съехал с дороги и перевернулся. С травмами его доставили в больницу.Эти ДТП стали 52-м и 53-м в списке дорожных происшествий с мототехникой, произошедших с начала года. В таких авариях погибли 9 человек и уже 58 получили травмы.«Самые частые ДТП с мототехникой — столкновения, опрокидывания и съезды с дороги. Еще водители мототранспорта не соблюдают очередность проезда, дистанцию, превышают скорость и нарушают правила расположения на проезжей части», — говорят в автоинспекции.