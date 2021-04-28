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Оборот наличных денег уменьшится в 2021 году

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#наличные
Центробанк прогнозирует в 2021 году сокращение объема оборота наличных денег в России, сообщили «Известиям» в регуляторе. В 2020 году количество кеша в экономике резко выросло, на 2,8 трлн рублей, и составило 13,4 трлн. 

«Повышенный спрос на наличные деньги в 2020 году можно полностью отнести к эффекту от пандемии и ее последствиям. Это относится как к населению, так и к предприятиям», — пояснили «Известиям» в регуляторе. 

В ЦБ ожидают, что в этом году произойдет постепенный возврат части наличных денег в банки. Однако этот процесс может растянуться на несколько лет, предупредили в регуляторе. Сдерживать обращение кеша также будет продолжающийся рост популярности безналичных платежей. 

По оценкам экспертов, россияне могут вернуть в банки в этом году примерно 2 трлн рублей. Стимулировать к этому будет рост ставок по вкладам в связи с увеличением ключевой ЦБ. 
117
#наличные

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