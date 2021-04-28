Земляк Алсу совершил преступление в Ельце

В законную силу вступил приговор Елецкого городского суда в отношении 36-летнего жителя города Бугульмы (Татарстан), обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ "Кража с причинением значительного ущерба гражданину".

В судебном заседании установлено, что потерпевший и подсудимый вместе снимали квартиру и работали в одной организации. 23 ноября 2020 года мужчина попросил у заявителя сотовый телефон для совершения звонка, после чего последний ушёл в другую комнату и уснул. Воспользовавшись тем, что владелец мобильного устройства спит, подсудимый забрал лежащие на кровати ещё один сотовый телефон и беспроводные наушники. После чего обвиняемый направился в один из ближайших торговых центров, где продал похищенное имущество за 6 000 рублей. Вернувшись в квартиру, на вопрос коллеги о том, где принадлежащие ему сотовые телефоны и наушники, мужчина сказал, что не брал их и через 10 минут ушёл из дома. После этого потерпевший его больше не видел.



- Сотрудниками полиции было установлено местонахождение предполагаемого виновника, собрана доказательная база и даже удалось вернуть заявителю один из телефонов. Под «тяжестью» предъявленных доказательств подсудимый полностью признал свою вину и возместил причинённый ущерб потерпевшему, - сообщает дежурная часть ОМВД России по городу Ельцу.



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