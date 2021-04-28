23 минуты назад
Земляк Алсу совершил преступление в Ельце
В законную силу вступил приговор Елецкого городского суда в отношении 36-летнего жителя города Бугульмы (Татарстан), обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ "Кража с причинением значительного ущерба гражданину".
- Сотрудниками полиции было установлено местонахождение предполагаемого виновника, собрана доказательная база и даже удалось вернуть заявителю один из телефонов. Под «тяжестью» предъявленных доказательств подсудимый полностью признал свою вину и возместил причинённый ущерб потерпевшему, - сообщает дежурная часть ОМВД России по городу Ельцу.
Суд назначил земляку певицы Алсу наказание в виде лишения свободы сроком 8 месяцев с отбыванием наказания в колонии строго режима.