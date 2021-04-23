Происшествия

58 минут назад

Магазинный вор набил пакеты под камерой наблюдения и продал украденное на улице

1 365
#кража
2

Полицейские задержали 36-летнего жителя Липецка подозревамого в краже одежды из сетевого магазина.

Загрузка плеера
Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, 14 апреля из магазина в торговом центре украли четыре пары шор и восемь футболок общей стоимостью свыше 4000 рублей.

- Оперативники уголовного розыска задержали 36-летнего ранее судимого липчанина. Задержанный пояснил, что положил вещи в заранее подготовленные пакеты, и беспрепятственно покинул магазин. Одежду он продал на улице за 3000 рублей, - рассказали в пресс-службе.

Возбуждено уголовное дело о краже. Мужчине грозит до двух лет лишения свободы.
1 365
#кража
2

Комментарии (1)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

а зачем

32 минуты назад
ему четыре пары шор?
ответить

Еще в рубрике

В Липецкой области прошли обыски по громкому делу лжеюристов
#мошенничество
В Липецкой области прошли обыски по громкому делу лжеюристов

9 минут назад

Происшествия
Липчане требуют у полиции и судебных приставов наказания обманувшей их коммерсантки
#афера
Липчане требуют у полиции и судебных приставов наказания обманувшей их коммерсантки

17 минут назад

Происшествия
На улице Терешковой сбили ребёнка: происшествие записала камера наблюдения
#авария #ДТП
8
На улице Терешковой сбили ребёнка: происшествие записала камера наблюдения

сегодня, 09:27

Происшествия
В столкновении «ВАЗа» и «Лады-Приора» на улице Фрунзе пострадала 25-летняя женщина
#авария #ДТП
В столкновении «ВАЗа» и «Лады-Приора» на улице Фрунзе пострадала 25-летняя женщина

сегодня, 09:23

Происшествия
Липчанин устроил массовое ДТП в районе города Семилуки
#авария #ДТП
Липчанин устроил массовое ДТП в районе города Семилуки

сегодня, 08:57

Происшествия
Иномарка горела ночью в «Елецком»
#пожар #МЧС
4
Иномарка горела ночью в «Елецком»

сегодня, 08:50

Происшествия