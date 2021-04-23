Магазинный вор набил пакеты под камерой наблюдения и продал украденное на улице

Полицейские задержали 36-летнего жителя Липецка подозревамого в краже одежды из сетевого магазина.





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Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, 14 апреля из магазина в торговом центре украли четыре пары шор и восемь футболок общей стоимостью свыше 4000 рублей.



- Оперативники уголовного розыска задержали 36-летнего ранее судимого липчанина. Задержанный пояснил, что положил вещи в заранее подготовленные пакеты, и беспрепятственно покинул магазин. Одежду он продал на улице за 3000 рублей, - рассказали в пресс-службе.



Возбуждено уголовное дело о краже. Мужчине грозит до двух лет лишения свободы.

