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От Каменного лога до собачьих площадок: на голосование за благоустройство вынесут 36 объектов в Липецке
GOROD48 первым публикует весь перечень точек, за которые будут голосовать липчане в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды».
-) Пешеходная зона в районе улицы Мистюкова, дом №1
Пешеходный маршрут начинается между домом №4 по улице Мистюкова и ТЦ «Европа» продолжается до детского сада №20. Сейчас это «народная тропа», которую можно превратить в комфортную пешеходную зону. В рамках благоустройства здесь планируется устройство широкой асфальтовой дорожки и освещения, а также выполнение работ по озеленению территории и установке малых архитектурных форм.
- ) Сквер Константиновой у ДК «Сокол»
Площадь в честь Ксении Константиновой - Героя Советского Союза, участницы Великой Отечественной войны, старшины медицинской службы, появилась на Соколе еще в началеХХ века. Рядом разбили сквер. В 2011 году в одноименном сквере была реконструкция. Сейчас он нуждается в обновлении - здесь необходимо обустроить пешеходную зону, установить малые архитектурные формы, высадить новые деревья, кустарники и цветники. Кроме того, в рамках реализации проекта инфраструктуру сквера планируется сделать доступной для маломобильных граждан.
-) Молодежный парк
Территория Молодежного парка сформировалась в 2005 году. С тех пор она стала одним из любимых мест для отдыха липчан. В 2020 году в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» на месте существующей тропы, которую «проложили» жители близлежащих районов, в парке обустроили просторную пешеходную зону. Кроме того, этой зимой за счет внебюджетных средств здесь оборудовали тюбинговую трассу. В 2022 году планируется создание новых пешеходных зон, велодорожек, обустройство детских и спортивных площадок, а также зоны тихого отдыха
для пикников.
-) Сквер Филипченко, дома №№7-15
Сквер расположен на пересечении улиц Космонавтов и Филипченко и пользуется большой популярностью среди местных жителей. Однако сейчас ему требуется обновление. В 2022 году проектом благоустройства предусмотрено обновление пешеходных дорожек, выполнение дополнительного озеленения, разбивка цветников. Кроме того, для комфортного отдыха здесь будет произведен монтаж опор освещения и установка малых
архитектурных форм.
-) Пешеходная зона в районе улицы Коцаря, дом №6
Пешеходная зона расположена между домом №6 по улице Коцаря и плавательным бассейном школы №30. Сейчас этот маршрут протоптан в качестве «народной тропы». Именно на ее основе в рамках проекта планируют создать пешеходную зону, которую дополнят новыми деревьями, многолетними растениями и малыми архитектурными формами. Благодаря этому путь от близлежащих домов до школы станет более комфортным.
-) Пешеходная зона в районе улицы Буденного, дом №118 б
Пешеходная зона расположилась вдоль улицы имени Трижды Героя Советского Союза, одного из первых советских маршалов Семена Буденного. Её общая протяженность составляет порядка 2,3 км. Здесь планируется обустроить зону отдыха, установить малые архитектурные формы, а также высадить деревья, которые будут создавать тень в жаркие дни и сделают прогулки по ней комфортнее для липчан.
-) Сквер в районе улицы Космонавтов, дом №72
В районе сквера сохранились высокие деревья, создающие тень в жаркие летние дни, и пешеходные тропинки с интересным перепадом рельефа. В рамках благоустройства здесь планируют обновить пешеходные дорожки, детскую игровую зону, а также создать места отдыха для старшего поколения.
-) Сквер имени Маркова
Сквер возле Областного центра культуры, народного творчества и кино города Липецка разбили в 1970-х годах. Сегодня он пользуется большой популярностью среди липчан: здесь гуляют, отдыхают в тени деревьев, занимаются спортом. В 2020 году часть площади перед ОЦКНТ уже привели в порядок, в этом году работы продолжат - заменят асфальтовое покрытие и высадят многолетние цветы. Однако и сама зона сквера нуждается в обновлении. В рамках реализации проекта 2022 года планируется заменить, а местами установить новые опоры освещения, а также малые архитектурные формы. При разработке концепции архитекторы сохранили историческую планировку сквера, которая так полюбилась липчанам.
-) Сквер в районе пруда по улицы Буденного, дома №№19-35
В этом году за счет местного бюджета проведут расчистку водоёма, расположенного на территории сквера. Следующим шагом уже в 2022 году станет укрепление прибрежной зоны, в планах оборудовать пешеходные дорожки и установить малые архитектурные формы: беседки и скамейки. Так в городе появится ещё одна зона для комфортного отдыха липчан.
-) Пешеходная зона на пересечении улиц Желябова и Ленина
Пешеходная зона находится в районе памятника Михаила Наролина и пересечения улиц Ленина и Желябова. В рамках благоустройства здесь планируется обновить пешеходные дорожки, смонтировать освещение и установить малые архитектурные формы. Главная задача проекта - сделать сквер более привлекательным, уютным и комфортным для всех категорий граждан.
-) Пешеходная зона в районе улицы Зегеля, дом №1
Пешеходная зона в районе Соборной площади находится рядом с домом №1 по улице Зегеля. Последний раз ее благоустройство проводилось в начале 2000-х годов. В рамках проекта здесь будет выполнено дополнительное озеленение, проведено новое освещение и установлены малые архитектурные формы. Обновление улицы сделает её не только красивее, но и комфортнее для липчан.
-) Пешеходная зона в районе улицы 50 лет НЛМК
Весной 2021 года в Липецке начнутся масштабные работы по реконструкции улицы 50 лет НЛМК. Проектом предусмотрено обустройство пешеходной зоны. Пока большая часть территории представляет собой пустырь, через который каждый день проходит большое количество жителей этого района, сокращая путь от остановки до дома. Новые пешеходные дорожки, освещение, озеленение не только изменят внешний вид данной территории и сделают ее удобной для прогулок.
-) Сквер Героев Чернобыля
Свое наименование сквер на улице Механизаторов получил в 2011 году. В 2016 году здесь были проведены работы по ремонту постамента памятника Героев Чернобыля, на памятном знаке была установлена табличка «Липчанам - защитникам Отечества от последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС». Однако, покрытие пешеходных дорожек на территории, прилегающей к памятнику, также требует ремонта, а сам сквер нуждается в дополнительном озеленении, обновлении малых архитектурных форм и устройстве освещения.
-) Общественная территория с площадкой для выгула собак в районе проезда Кувшинова, дом №5Б
В Липецке в 2020 году на территории сквера «Спортивный» была обустроена площадка для выгула собак, в этом году в городе появятся ещё два места для прогулки с домашними питомцами: в парке «Металлургов» и парке «Быханов сад». Такие площадки помогут жителям с комфортом проводить время со своими четвероногими друзьями.
-) Сквер у библиотеки им. С.А. Есенина
Сквер находится рядом с Центральной городской библиотекой им. С.А. Есенина и детским садом. Для того, чтобы сделать сквер более уютным для прогулок, здесь планируется обновить покрытие пешеходных дорожек, смонтировать освещение, а также установить малые архитектурные формы и комфортные беседки для отдыха.
-) Сквер Филипченко, дома №№1-5
Сквер расположен на пересечении улиц Космонавтов и Филипченко и пользуется большой популярностью среди местных жителей. Однако сейчас ему требуется обновление. В 2022 году проектом благоустройства предусмотрено обновление пешеходных дорожек, выполнение дополнительного озеленения, разбивка цветников. Кроме того, для комфортного отдыха здесь будет произведен монтаж опор освещения и установка малых архитектурных форм.
-) Сквер 9 мая
Сквер расположен на проспекта Мира, в последний раз его благоустройство проводили еще в 2006 году. Инфраструктура пешеходной зоны прекрасно сохранилась, но требует частичного ремонта покрытия, устройства удобных по освещения и малых архитектурных форм. Кроме того, здесь планируют высадить деревья и кустарники.
-) Сквер в районе улицы Смыслова
Сквер расположен вдоль улиц ы Смыслова. По проекту благоустройства запланировано обновление покрытия пешеходных дорожек, монтаж опор освещения, высадка новых деревьев и кустарников, а также установка малых архитектурных форм. Это позволит сделать территорию более комфортной для отдыха жителей и гостей города.
-) Площадь Константиновой у ДК «Сокол»
Площадь рядом с Дворцом культуры «Сокол» является одним из любимых мест отдыха для жителей микрорайона, особенно в жаркие дни - здесь расположен красивый фонтан. Однако территория нуждается в ремонте. В рамках реализации проекта планируют обновить плиточное покрытие, освещение и оборудовать различные зоны отдыха.
-) Зона спортивного кластера в районе улицы Минской, дом 4В
Инфраструктура нового жилого микрорайона «Европейский» города Липецка динамично развивается. В этом году здесь планируется открытие школы и детского сада. В рамках развития территории с жителями микрорайона уже начали обсуждение по созданию в микрорайоне парка, который станет местом, где каждый сможет найти себе занятие по душе. Проектом предусмотрена зона спортивного кластера, где планируется оборудовать теннисный корт, площадки для стритбола и воркаута.
-) Сквер имени Крупской
Рядом со сквером расположены Дом музыки, школа №4 и поликлиника, и он по праву может считаться одним из самых посещаемых общественных пространств в Липецке. Благодаря реализации проекта будет отремонтированы часть пешеходных дорожек, выполнен монтаж дополнительных опор освещения, обновят малые архитектурные формы, что позволит сделать сквер более привлекательным, уютным и комфортным для липчан.
-) Каменный лог в районе улицы Евгения Адамова, дом №62
Каменный лог – уникальный природный объект, который разделяет всю правобережную часть Липецка на две части. Свое название он получил из-за того, что склоны лога имеют выходы известняка – паньше его использовали как строительный материал. Например, камнем из урочища мостили улицы, его же использовали для набережной реки Липовки. В рамках проекта здесь планируется благоустроить зону в районе улицы Адамова, где расположены отвесные скалы, которые являются объектом природного наследия.
Чтобы не только благоустроить территорию рядом с ними, но и сделать ее доступной для липчан, расчистят заросли, обустроят безопасные пешеходные зоны и освещение.
-) Зона для публичных мероприятий улицы Свиридова, дом №10
Микрорайон «Европейский» - развивающийся жилой массив Липецка, который начал застраиваться с 2013 года. В этом году здесь планируется открытие школы и детского сада. На данный момент в микрорайоне практически отсутствуют территории для культурного отдыха. В рамках развития района с жителями уже начали обсуждение по созданию парка, который станет местом, где каждый сможет найти себе занятие по душе. Проектом планируется создание отдельной зоны для проведения публичных мероприятий – собраний, лекций, встреч по интересам, а также устройство покрытия.
-) Пешеходная зона в районе улицы Барашева, дома №№3-7
Пешеходная зона расположена вдоль улицы Барашева и граничит с территорией стадиона «Металлург». В рамках благоустройства на всем ее протяжении планируется провести дополнительное озеленение, ремонт асфальтового и плиточного покрытия, а также обновить малые архитектурные формы. Главная задача благоустройства – сделать пешеходную зону более привлекательной, уютной и комфортной для липчан и гостей города.
-) Площадь в районе улицы Волгоградской, дом №8
Кинотеатр «Маяк» был построен в 1973 году. В 1995 году часть здания передали детской школе искусств №2. Сейчас администрация Липецка прорабатывает вопрос реконструкции здания – замены кровли, обновления фасада и входной группы. Однако, площадь возле бывшего кинотеатра также нуждается в преображении. В рамках реализации проекта здесь планируется заменить плиточное и асфальтовое покрытие, установить опоры освещения, высадить деревья и кустарники, а также создать новые зоны отдыха.
-) Сквер 9 мая
Сквер расположен посередине проспекта Мира, его благоустройство выполнялось еще в 2006 году. Реконструкция проспекта Мира в 2018 году не затронула территорию сквера. Инфраструктура пешеходной зоны прекрасно сохранилась, но требует частичного ремонта покрытий, устройства удобных подходов, а также обновления опор освещения и малых архитектурных форм – скамеек и урн. Кроме того, здесь возможно дополнительно высадить новые деревья и кустарники.
-) Общественная территория с площадкой для выгула собак в районе улицы Свиридова, дом №6
В 2013 году началось строительство микрорайона «Европейский». Инфраструктура нового жилого района динамично развивается. Не забыли и про домашних питомцев. Было принято решение в районе улицы Свиридова создать площадку для выгула собак со специальным оборудованием для дрессировки животных.
-) Сквер безопасности дорожного движения
Сквер безопасности дорожного движения заложили в 2012 году у каскада фонтанов на Петровском спуске. Первые деревья здесь посадили в честь открытия шестого Всероссийского конкурса «Лучший государственный инспектор ГИБДД МВД России» - в мероприятии участвовали автоинспекторы со всей страны. В рамках реализации проекта обновят покрытие пешеходных дорожек, отремонтируют подпорные стенки клумб, разобьют цветники и установят малые архитектурные формы.
-) Молодежная зона в районе улицы Минской, дом №4Б/1
Микрорайон «Европейский» - развивающийся жилой массив Липецка, который начал застраиваться с 2013 года. В этом году здесь планируется открытие школы и детского сада. На данный момент в микрорайоне практически отсутствуют территории для культурного отдыха. В рамках развития района с жителями уже начали обсуждение по созданию парка, который станет местом, где каждый сможет найти себе занятие по душе. Проектом предусмотрено благоустройство молодежной зоны. Помимо пешеходных дорожек и основных элементов инфраструктуры, здесь установят качели, столы для игры в настольный теннис.
-) Привокзальная площадь
Привокзальная площадь – это визитная карточка Липецка. Современный железнодорожный вокзал на улице Гагарина после реставрации открыли в 2003 году. Стоит отметить, что его вид отличается от многих строений - с высоты птичьего полета здание напоминает развернувшую крылья бабочку. Однако, площадь рядом с ним нуждается в ремонте. В рамках благоустройства в 2022 году планируют обновить асфальтовое и плиточное покрытие, установить дополнительное освещение, а также обустроить подъемы и съезды к пассажирским платформам, что позволит сделать железнодорожный вокзал доступным для людей с ограниченными возможностями здоровья. Также здесь выполнят озеленение территории и создадут комфортные зоны ожидания отправления или прибытия поездов.
-) Пешеходная зона в районе площади Соборной, дом №3
Благоустройство пешеходной зоны в районе Соборной площади рядом со зданием липецкого отделения Пенсионного Фонда РФ не проводилось с начала 2000-х годов. Также требуют ремонта парадная группа и пешеходные зоны, прилегающие к зданию администрации Липецкой области. Проектом предусмотрено обновление сетей и опор освещения, чтобы выгодно подчеркнуть архитектурный ансамбль главной площади областного центра. Инфраструктура пешеходной зоны обязательно будет отвечать потребностям людей с ограниченными возможностями, где будут предусмотрены локальные зоны отдыха.
-) Детская зона в районе улицы Свиридова, дом №8а
Инфраструктура нового микрорайона «Европейский» города Липецка динамично развивается. В 2021 году здесь планируется открытие школы и детского сада. Сейчас в микрорайоне не хватает благоустроенных территорий для прогулок, семейного отдыха. В рамках развития территории с жителями уже начали обсуждение по созданию парка, который станет местом, где каждый сможет найти себе занятие по душе. Отдельная зона будет выделена для детей. Здесь установят современное игровое оборудование из натуральных материалов. При разработке проекта позаботились о безопасности детей. На площадке будет уложено прорезиненное покрытие.
-) Пешеходная зона в районе улицы 8 марта, дом №22
Пешеходная зона расположена вдоль жилых домов по улице 8 марта. Существующее покрытие требует проведения ремонтных работ. В рамках благоустройства территории в 2022 году его заменят на новое и установят малые архитектурные формы.
-) Пешеходная зона в районе Соборной площади
Соборная площадь является объектом культурного наследия города Липецка, работы по благоустройству здесь не проводилось с начала 2000-х годов. Требуют ремонта парадная группа и пешеходные зоны, прилегающие к зданию администрации Липецкой области. Помимо этого, заменят существующие опоры освещения на новые, чтобы выгодно подчеркнуть архитектурный ансамбль главной площади областного центра.
-) Пляж в районе улицы Левобережной, дом №3
Главной водной артерией Липецка является река Воронеж, которая берет свое начало в Тамбовской области, проходит по Липецкой и Воронежской областям и впадает в величественный Дон. Эта река, пожалуй, самое любимое место отдыха в жаркое время года - летом на её пляжах можно встретить липчан всех возрастов. В 2022 году запланировано благоустроить пляж на левом берегу реки Воронеж - провести его очистку от поросли, заменить существующие опоры освещения, обновить песчаное покрытие, а также установить малые архитектурные формы.
-) Пешеходная зона в районе улицы Валентины Терешковой, дом №13Б
Пешеходная зона расположена вдоль улицы Валентины Терешковой, покрытие здесь давно требует проведения ремонтных работ. Помимо этого, в рамках проекта запланировано обустройство освещения и установка малых архитектурных форм. Главная задача благоустройства — сделать пешеходную зону более привлекательной, уютной и комфортной жителей и гостей города.
Голосование за проекты продлится до 30 мая. Свой голос можно отдать лишь один раз и за один проект. Голосование будет проходить через профиль на Госуслугах, на сайте проекта и с помощью волонтеров в проходных точках Липецка. Сколько из тех проектов, которые наберут максимальное число голосов, будет реализовано до конца 2022 года неизвестно: все зависит от финансирования из федерального центра.
Липчанин
Катукова между домами 32 и 40
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