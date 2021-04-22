Общество

сегодня, 16:54

На светофоре возле Городища устанавливают дополнительные светодиодные конструкции

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#светофор
На светофоре возле Городища устанавливают дополнительные светодиодные конструкции

Они будут дублировать сигналы на установленном в районе дома №10 по улице Кузнечной светофоре и сделают пешеходный переход более безопасным – при том потоке машин, что проходит по плехановскому спуску существует риск ДТП.

- Новые конструкции имеют большую площадь рассеивания света и монтируются на «Г-образную» опору, что увеличивает зону видимости сигналов для водителей, - рассказал и.о. директора «Липецкгорсвета» Павел Звонарев.
 
Корпус конструкций, которые монтируют со стороны Городища, выполнен из ударопрочного поликарбоната, а цвета светодиодов соответствуют сигналам светофора. Монтаж проводятся без изменений и нарушений в режиме работы объекта. 
 
Как сообщает пресс-служба мэрии, подобные конструкции в Липецке устанавливают впервые. В случае, если они себя хорошо зарекомендуют, городской департамент дорожного хозяйства и благоустройства рассмотрит возможность установки дополнительных светодиодных конструкций и на других участках улично-дорожной сети.
 
Пешеходный переход в районе дома №10 по улице Кузнечная обустроили в прошлом году в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Фото пресс-служба администрации Липецка.

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#светофор

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