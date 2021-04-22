Общество

сегодня, 16:35

Построенный по просьбе губернатора стадион в Военном городке стал бесхозным

23 2088
#физкультура и спорт
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Построенный по просьбе губернатора стадион в Военном городке стал бесхозным

В Липецком горсовете от мэрии потребовали спасти разрушающийся объект.

Сегодня на заседании постоянной комиссии Липецкого горсовета по образованию, культуре, спорту и делам молодежи депутаты узнали, что планами правительства муниципалитету предписано к 2024 году увеличить долю активно занимающихся физкультурой и спортом горожан в возрасте от 3-х до 79 лет до 55%. По словам заместителя председателя департамента по физической культуре и спорту мэрии Сергея Конопкина, сейчас 211 тысяч липчан (или 44%), такие вот активисты.

А вы знаете, сколько в Липецке спортивных объектов? Не поверите - 766! В их числе - спортивные площадки во дворах, спортзалы в детсадах и школах. А серьезных сооружений мало: две крытых ледовых арены, два футбольных манежа и один легкоатлетический, 12 плавательных 25-метровых бассейна, восемь стадионов. Загруженность таких объектов в прошлом году составила 65,8% при десятичасовой работе - на 6,6% больше, чем в 2019-м. Но как-то не бьется эта цифра с тем, сколько профильный департамент заработал денег за счет платных услуг - 45,1 млн рублей, составляющих 68,1% от плана. Снижение выручки Сергей Конопкин связал с пандемией. Но как при таком обстоятельстве можно говорить о росте загруженности спортивных объектов, если в прошлом году стало меньше групп и секций в спортшколах (478 в 2020 году против 633-х в 2019-м) и, соответственно, посещающих их детей и подростков (6667 в 2020 году против 8146 в 2019-м)?

Депутат Андрей Захаров поинтересовался судьбой построенного в 2019 году предпринимателем Владимиром Чеботаревым по призыву тогда и.о. губернатора Игоря Артамонова стадиона в Военном городке.

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Кто его собственник? На этот вопрос Сергей Конопкин не ответил.

- Этот стадион является бесхозным! Обидно, что в центре Липецка приходит в упадок спортивный объект. 90 процентов сидений там оторваны. Покрытие на дорожках и поле требует ремонта. Надо решить, каким образом не развалить этот стадион до конца. Возьмите этот вопрос на заметку, - попросил депутат чиновника.

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В ходе обсуждения выяснилось, что так как этот стадион находится в Военном городке, а это собственность Минобороны, то тратить хоть копейку из бюджета Липецка на его содержание нельзя.

Не так дано, кстати, в марте прошлого года заместитель министра обороны Российской Федерации Тимур Иванов издал приказ №306 «О передаче объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность городского округа город Липецк Липецкой области». Однако Минобороны предоставило муниципалитету неверные сведения о границах передаваемой Липецку территории, а это не позволило мэрии взять на баланс 60 земельных участков с жилыми домами и объектами социальной инфраструктуры, тремя объектами незавершенного гражданского строительства, дорогами и тем же стадионом.

Также выяснилось, что большие проблемы у мэрии с ремонтом стадиона «Литейщик» при ДК «Рудничный». По словам Сергея Конопкина, он не доделан подрядчиком и брошен. Мэрии хотелось бы сдать объект к 1 сентября, но, очевидно, этого сделать не получится из-за судебных тяжб, в которые погрузился заказчик ремонта стадиона.

Депутат Михаил Русаков задался вопросом: достаточно ли в микрорайонах турников и брусьев? Ведь липчанам хочется, чтобы возможность заняться спортом была в шаговой доступности. Заместителя председателя департамента по физической культуре и спорту мэрии ответил, что спортивных снарядов в старых микрорайонах в изобилии, а в новых…

- В микрорайоне «Европейский» будет построен стадион при новой школе. И там будут не просто турники.

Депутат Михаил Русаков призвал обязывать застройщиков и сетевые магазины делать спортивные объекты, но первый вице-спикер Борис Понаморев охлади пыл коллеги, мол, никто никого обязать в этом плане не может.

23 2088
#физкультура и спорт
1

Комментарии (25)

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А.

6 минут назад
Стадиона нет, а деньги есть. Плюс скинемся всей Россией на устранение последствий вандалов.
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А.

7 минут назад
В шаговой доступности только аптеки, бары, и гос.магазины (магнит и пятерка).
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Гасилов

17 минут назад
"Однажды лебедь, рак да щука..."
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Олень

18 минут назад
ну что вы все бестолковые такие? этот газон с резиной по краям нужен был исключительно для того, чтобы вы масса пошли за него голосовать
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воланчик

20 минут назад
найдите меня
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Олень

24 минуты назад
а куда воланчик пропал? он живой?
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балу

26 минут назад
надо соревнования меж дворовые устраивать хотябы с призами а так нах этот стадион ненужен никому!!!
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Один

31 минуту назад
Обязать магазины строить турники... Обяжите администрацию лично отвечать за недобросовестных подрядчиков!!!!!!
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Дворник

46 минут назад
Вообще-то в Москве считают, что приёмку объектов тормозят чиновники мэрии. в т. ч. опасную рембазу.
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А почему молчит

49 минут назад
Депутат Трофименков???!!!
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