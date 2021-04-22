Общество
сегодня, 16:35
Построенный по просьбе губернатора стадион в Военном городке стал бесхозным
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В Липецком горсовете от мэрии потребовали спасти разрушающийся объект.
Сегодня на заседании постоянной комиссии Липецкого горсовета по образованию, культуре, спорту и делам молодежи депутаты узнали, что планами правительства муниципалитету предписано к 2024 году увеличить долю активно занимающихся физкультурой и спортом горожан в возрасте от 3-х до 79 лет до 55%. По словам заместителя председателя департамента по физической культуре и спорту мэрии Сергея Конопкина, сейчас 211 тысяч липчан (или 44%), такие вот активисты.
А вы знаете, сколько в Липецке спортивных объектов? Не поверите - 766! В их числе - спортивные площадки во дворах, спортзалы в детсадах и школах. А серьезных сооружений мало: две крытых ледовых арены, два футбольных манежа и один легкоатлетический, 12 плавательных 25-метровых бассейна, восемь стадионов. Загруженность таких объектов в прошлом году составила 65,8% при десятичасовой работе - на 6,6% больше, чем в 2019-м. Но как-то не бьется эта цифра с тем, сколько профильный департамент заработал денег за счет платных услуг - 45,1 млн рублей, составляющих 68,1% от плана. Снижение выручки Сергей Конопкин связал с пандемией. Но как при таком обстоятельстве можно говорить о росте загруженности спортивных объектов, если в прошлом году стало меньше групп и секций в спортшколах (478 в 2020 году против 633-х в 2019-м) и, соответственно, посещающих их детей и подростков (6667 в 2020 году против 8146 в 2019-м)?
Депутат Андрей Захаров поинтересовался судьбой построенного в 2019 году предпринимателем Владимиром Чеботаревым по призыву тогда и.о. губернатора Игоря Артамонова стадиона в Военном городке.
Кто его собственник? На этот вопрос Сергей Конопкин не ответил.
- Этот стадион является бесхозным! Обидно, что в центре Липецка приходит в упадок спортивный объект. 90 процентов сидений там оторваны. Покрытие на дорожках и поле требует ремонта. Надо решить, каким образом не развалить этот стадион до конца. Возьмите этот вопрос на заметку, - попросил депутат чиновника.
В ходе обсуждения выяснилось, что так как этот стадион находится в Военном городке, а это собственность Минобороны, то тратить хоть копейку из бюджета Липецка на его содержание нельзя.
Не так дано, кстати, в марте прошлого года заместитель министра обороны Российской Федерации Тимур Иванов издал приказ №306 «О передаче объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность городского округа город Липецк Липецкой области». Однако Минобороны предоставило муниципалитету неверные сведения о границах передаваемой Липецку территории, а это не позволило мэрии взять на баланс 60 земельных участков с жилыми домами и объектами социальной инфраструктуры, тремя объектами незавершенного гражданского строительства, дорогами и тем же стадионом.
Также выяснилось, что большие проблемы у мэрии с ремонтом стадиона «Литейщик» при ДК «Рудничный». По словам Сергея Конопкина, он не доделан подрядчиком и брошен. Мэрии хотелось бы сдать объект к 1 сентября, но, очевидно, этого сделать не получится из-за судебных тяжб, в которые погрузился заказчик ремонта стадиона.
Депутат Михаил Русаков задался вопросом: достаточно ли в микрорайонах турников и брусьев? Ведь липчанам хочется, чтобы возможность заняться спортом была в шаговой доступности. Заместителя председателя департамента по физической культуре и спорту мэрии ответил, что спортивных снарядов в старых микрорайонах в изобилии, а в новых…
- В микрорайоне «Европейский» будет построен стадион при новой школе. И там будут не просто турники.
Депутат Михаил Русаков призвал обязывать застройщиков и сетевые магазины делать спортивные объекты, но первый вице-спикер Борис Понаморев охлади пыл коллеги, мол, никто никого обязать в этом плане не может.
А вы знаете, сколько в Липецке спортивных объектов? Не поверите - 766! В их числе - спортивные площадки во дворах, спортзалы в детсадах и школах. А серьезных сооружений мало: две крытых ледовых арены, два футбольных манежа и один легкоатлетический, 12 плавательных 25-метровых бассейна, восемь стадионов. Загруженность таких объектов в прошлом году составила 65,8% при десятичасовой работе - на 6,6% больше, чем в 2019-м. Но как-то не бьется эта цифра с тем, сколько профильный департамент заработал денег за счет платных услуг - 45,1 млн рублей, составляющих 68,1% от плана. Снижение выручки Сергей Конопкин связал с пандемией. Но как при таком обстоятельстве можно говорить о росте загруженности спортивных объектов, если в прошлом году стало меньше групп и секций в спортшколах (478 в 2020 году против 633-х в 2019-м) и, соответственно, посещающих их детей и подростков (6667 в 2020 году против 8146 в 2019-м)?
Депутат Андрей Захаров поинтересовался судьбой построенного в 2019 году предпринимателем Владимиром Чеботаревым по призыву тогда и.о. губернатора Игоря Артамонова стадиона в Военном городке.
Кто его собственник? На этот вопрос Сергей Конопкин не ответил.
- Этот стадион является бесхозным! Обидно, что в центре Липецка приходит в упадок спортивный объект. 90 процентов сидений там оторваны. Покрытие на дорожках и поле требует ремонта. Надо решить, каким образом не развалить этот стадион до конца. Возьмите этот вопрос на заметку, - попросил депутат чиновника.
В ходе обсуждения выяснилось, что так как этот стадион находится в Военном городке, а это собственность Минобороны, то тратить хоть копейку из бюджета Липецка на его содержание нельзя.
Не так дано, кстати, в марте прошлого года заместитель министра обороны Российской Федерации Тимур Иванов издал приказ №306 «О передаче объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность городского округа город Липецк Липецкой области». Однако Минобороны предоставило муниципалитету неверные сведения о границах передаваемой Липецку территории, а это не позволило мэрии взять на баланс 60 земельных участков с жилыми домами и объектами социальной инфраструктуры, тремя объектами незавершенного гражданского строительства, дорогами и тем же стадионом.
Также выяснилось, что большие проблемы у мэрии с ремонтом стадиона «Литейщик» при ДК «Рудничный». По словам Сергея Конопкина, он не доделан подрядчиком и брошен. Мэрии хотелось бы сдать объект к 1 сентября, но, очевидно, этого сделать не получится из-за судебных тяжб, в которые погрузился заказчик ремонта стадиона.
Депутат Михаил Русаков задался вопросом: достаточно ли в микрорайонах турников и брусьев? Ведь липчанам хочется, чтобы возможность заняться спортом была в шаговой доступности. Заместителя председателя департамента по физической культуре и спорту мэрии ответил, что спортивных снарядов в старых микрорайонах в изобилии, а в новых…
- В микрорайоне «Европейский» будет построен стадион при новой школе. И там будут не просто турники.
Депутат Михаил Русаков призвал обязывать застройщиков и сетевые магазины делать спортивные объекты, но первый вице-спикер Борис Понаморев охлади пыл коллеги, мол, никто никого обязать в этом плане не может.
23 2088
Комментарии (25)
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А.
А.
Гасилов
Олень
воланчик
Олень
балу
Один
Дворник
А почему молчит