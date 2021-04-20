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Счетная палата Липецка выявила в деятельности мэрии нарушений на полмиллиарда рублей
В качестве плохих примеров использования бюджетных средств депутатам горсовета назвали деятельность МУП «Липецкпассажиртранс», благоустройство сквера у Комсомольского пруда, строительство школы на Манеже и инфраструктуры в МБУ «Технопарк-Липецк».
В прошлом году муниципальные аудиторы проверили 9,6 млрд рублей бюджетных расходов городской администрации и нашли неэффективно потраченными 96,7 миллиона, а также нарушений при госзакупках для муниципальных нужд еще на 284 миллиона рублей. Счетная палата Липецка акцентировала внимание на нарушениях при приемке выполненных работ и неприменении мер ответственности за нарушение условий муниципальных контрактов.
Основным примером разбазаривания бюджетных средств стала школа на улице 50 лет НЛМК, которую строили с 2017 года, а в эксплуатацию ввели 1 сентября 2020-го. Ревизоры считают, что чиновники переплатили за объект более 50 миллионов рублей.
За время строительства школы на Манеже, которую ударно начало и бесславно закончило тамбовское ООО «Сталь-М», ее первоначальная смета выросла на 22% - с 625,3 миллионов до 764,2 миллиона рублей. Такой рост повлекли дополнительные объемы работ, увеличение цен на материалы, повышение ставки НДС. Марина Зиборова особо отметила выявленные значительные переплаты за счет авансирования невыполненных работ. Так, по одному из контрактов от 15.04.2019 года заказчик, МКУ «Управление строительства Липецка», оплатило тамбовчанам 33 вида работ, которые те выполнили за два календарных дня! За это из городской казны «стахановцам» заплатили 50 млн рублей. А позже уже липецкие строители, доводившие долгострой до ума, по этому контракту составили аж 29 дефектных актов!
Материалы аудиторской проверки строительства школы на улице 50 лет НЛМК стали основанием возбуждения уголовного дела. Также после проверок Счетной палаты Липецка были возбуждены еще два уголовных дела - по горе-благоустройству сквера у Комсомольского пруда и по горе-строительству инфраструктуры в МБУ «Технопарк-Липецк».
- Значительный объем финансовых нарушений выявлен в ведении отчетности и бухгалтерской документации. Например, департамент физической культуры и спорта не отразил в бухгалтерской отчетности передачу областной администрации трех школ олимпийского резерва на 177 миллионов рублей, - сказала Марина Зиборова.
Говоря о проверке расходования бюджетных средств по нацпроектам, Марина Зиборова сообщила, что нарушений было не так уж и много. В частности, у Счетной Палаты Липецка есть только одна претензия к строительству яслей - окна для них приобретались во цене, втрое превышающей рыночные. Проверили городские ревизоры и бюджетные траты на ремонт дорог. Явного воровства найдено не было, но проверка выявили низкое качество выполненных работ:
- Даже визуально нам были очевидны многочисленные дефекты и разрушения асфальта на новых дорогах.
А вот в МУП «Липецкпассажиртранс» дела плохи. Если в 2019 году убытки муниципального перевозчика составили 17,4 млн рублей, то только за первое полугодие 2020-го они выросли до 116,8 миллиона! При этом Марина Зиборова отметила, что в прошлом году предприятие получило 278 млн рублей субсидий из городского бюджета - на 62 миллиона больше, чем в 2019 году!
Причины - распределение доходных маршрутов в пользу частных перевозчиков, снижение финансовой устойчивости перевозчика, наращивание долгов, генерирование убытков. Этот и иные МУПы требуют, по мнению Марины Зиборовой, незамедлительного реформирования.
В отчете Счетной палаты фигурировало и МБУ «Управление благоустройства Липецка». На начало 2020 года дебиторская задолженность городских коммунальщиков, занимающихся уборкой улиц, ямочным ремонтом дорог, очисткой ливневой канализации, содержанием мостов и улично-дорожной сети составляла 33,2 млн рублей, кредиторская - 39,3 миллиона.
Муниципальному предприятию не хватает рабочих рук. Если в 2019 году ему были остро нужны 38 водителей и 48 трактористов, то в начале 2020-го было вакантно уже 300 мест. В дефиците по причине низкой зарплаты - механизаторы, водители, дорожные рабочие. Нехватка персонала и техники (часть которой, по выводам аудиторов, имеет низкую работоспособность или вообще стоит поломанная) сказывается на выполнении предприятием муниципального задания. В то время как год от года территория, которую убирает МБУ, увеличивается, финансирование предприятия сокращается. Аудиторы Счетной палаты сравнили расходы на уборку квадратного метра городских пространств в Липецке, Белгороде и Рязани и пришли к выводу, что у нас - хуже, чем у соседей. Так, затраты Рязани на уборку одного квадратного метра составляют 96 рублей, Белгорода - 89 рублей, Липецка - 76 рублей. В итоге при нормативе в 28 летних уборок улиц в 2019 году Липецк промели 14 раз! Такая же беда - с уборкой межквартальных проездов и дорог в микрорайонах. При нормативе в 10 таких уборок в год МБУ девять раз выводил технику в 2018 год, трижды - в 2019-м и четыре раза - в первой половине 2020-го.
Марина Зиборова заявила, что после вмешательства Счетной Палаты в 2020 году виновные устранили выявленных финансовых нарушений на 492 млн рублей, или на 20% больше, чем годом ранее.