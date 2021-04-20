Общество

сегодня, 20:21

Липецкая вечЁрка: два зверских разбойных нападения, как платить за отопление и жизнеспособные идеи Ленина

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#вечЁрка #разбой #отопление #Ленин
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Липецкая вечЁрка: два зверских разбойных нападения, как платить за отопление и жизнеспособные идеи Ленина

Сегодня, 20 апреля, стало о двух разбойных нападениях. Семейная пара под пытками призналась, где хранит деньги и лишилась 600 тысяч рублей и украшений на 300 тысяч, в Липецке разбойник чуть не задушил 26-летнюю женщину, и снял с ее карты 130 тысяч рублей, в Госжилинспекции разъяснили, как в апреле платить за отопление, а GOROD48 поинтересовался у липчан, какую из идей Ленина они реализовали бы сейчас.

Как будто и не в XXI веке живем, а где-то в средневековье застряли. Полицейские сегодня отчитались о задержании сразу нескольких разбойников. Лихие люди из Подмосковья напали на семейную пару из села Стрелецкие Хутора Усманского района. Муж и жена под пытками рассказали, где хранят ценности и лишились денег и украшений в общей сложности почти на миллион рублей.

Поймали разбойников быстро. Сейчас они находятся под стражей, возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».

Еще один пьяный разбойник преследовал 26-летнюю липчанку до квартиры, а когда она вошла домой, набросился на нее и стал душить. Преступники отнял у женщины банковскую карту и снял с нее 130 тысяч. Злоумышленника уже поймали.

— Как говорили в одном известном нам фильме: «Выпил, украл, в тюрьму, романтика», — резюмировал Липчанин.

Современные воры тоже не сидят сложа руки, особенно, если им попадаются супердоверчивые граждане. Ельчанке по телефону пообещали кредит в 300 000 рублей. И она, наивная, несколько раз перевела телефонному собеседнику деньги за обналичку, страховку, услуги курьера и т.д. и т.п. В общей сложности потратилась на 122 000 рублей. Никакого кредита, естественно, не получила. Уголовное дело завели.

В квартирах липчан похолодало, но отопление уже выключено из-за жары на прошлой неделе. И в этой ситуации особенно неприятно, что придется платить за него в апреле. Да еще и за электричество добавят, так как обогреватели сейчас работают вовсю.

Сотрудники Госжилинспекции пояснили, что сэкономят на платежах только те, кто рассчитывается по счетчику. Они заплатят за поставленное в дом тепло до 13 апреля. Тем же, у кого счетчиков нет, придется платить за полный месяц, им весь отопительный сезон насчитывали одинаковые суммы. Если счетчик сломался, насчитают по среднему.

— Включите отопление обратно!!! Раз за весь месяц всё равно придёт, зачем людям мёрзнуть, когда на улице холод! — потребовал читатель, подписавшись Сталин.

— Отключили отопление, теперь на субботники приглашают. Видимо, чтобы погрелись, — саркастически написал гражданин, подписавшись Липецк.

Кстати, в ближайшие дни в Липецке чуть-чуть потеплеет, но зарядят дожди. Так что в квартирах будет не только холодно, но и сыро.

Накануне дня рождения Владимира Ленина GOROD48 поинтересовался у липчан, какую из его идей они бы реализовали сейчас. Противоречивая фигура вождя мирового пролетариата до сих пор будоражит умы. «Учиться, учиться и учиться» никто не против, а возвращения красного террора, естественно, не хотят.

Опрос зацепил читателей GOROD48, они продолжили дискутировать в комментариях, которых набралось уже более 60-ти.

— 8-часовой рабочий день, оплачиваемый отпуск, бесплатное лечение, санатории и профилактории — это все следствие ленинской политики. «Я уважаю в Ленине человека, который с полным самоотвержением отдал все свои силы осуществлению социальной справедливости. Люди, подобные ему, являются хранителями и обновителями совести человечества». Альберт Эйнштейн, — привел слова физика Человек.

— У нас же теперь есть белочка, она все исполнит, — схохмил Артурчик, намекая на вчерашнюю новость о том, что в Липецкой области появился символ преображения региона, им стала Белочка Лерочка.
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#вечЁрка #разбой #отопление #Ленин
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Комментарии (1)

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24 минуты назад
А у нас всегда так. Как только отключать отопление сразу на улице холод наступает и так из года в год. Люди включают обозреватели, газовые плиты что опасно. А можно было не отключать отопление. У многих дети, меньше бы болели.
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