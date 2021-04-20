Липецкая вечЁрка: два зверских разбойных нападения, как платить за отопление и жизнеспособные идеи Ленина

Сегодня, 20 апреля, стало о двух разбойных нападениях. Семейная пара под пытками призналась, где хранит деньги и лишилась 600 тысяч рублей и украшений на 300 тысяч, в Липецке разбойник чуть не задушил 26-летнюю женщину, и снял с ее карты 130 тысяч рублей, в Госжилинспекции разъяснили, как в апреле платить за отопление, а GOROD48 поинтересовался у липчан, какую из идей Ленина они реализовали бы сейчас.