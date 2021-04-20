Общество

34 минуты назад

Грабитель преследовал 26-летнюю липчанку до ее квартиры, а затем начал ее душить

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#разбой
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Полицейские задержали подозреваемого в разбойном нападении на 26-летнюю жительницу Липецка.

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Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, преступление было совершено утром. Пьяный 36-летний мужчина заметил женщину на улице, он преследовал липчанку до ее квартиры, а когда она открыла дверь, набросился на нее и начал душить.

- Продолжая угрозы, нападавший завладел сотовым телефоном и банковской картой потерпевшей. Через некоторое время он снял в банкомате с похищенной карты 130 000 рублей, - сообщает пресс-служба УМВД.

При обыске квартиры задержанного полицейские нашли телефон липчанки, ее банковскую карту и 110 000 рублей. Известно, что мужчина уже был судим.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело о разбое, он заключен под стражу.
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#разбой
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Липчанин

12 минут назад
Как говорили в одном известном нам фильме-Выпил, украл в тюрьму, романтика.
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