Происшествия

32 минуты назад

Доверие «банку» обошлось женщине в 122`000 рублей

2 370
#мошенничество
Доверие «банку» обошлось женщине в 122`000 рублей

Клиентка поверила звонившему из службы безопасности.

42-летняя жительница Ельца 17 апреля обратилась в полицию в заявлением о краже денег с ее банковского счета. Она рассказала, что 16 апреля ей позвонили с неизвестного абонентского номера. Звонивший представился сотрудником одного из банков и сообщил о том, что женщине одобрен кредит на 300 000 рублей и для его получения необходимо перевести 6 000 рублей на определённый расчётный счёт.

- Потерпевшая согласилась обналичить «одобренный» кредит и перевела нужную сумму. Затем злоумышленник убедил ельчанку перевести денежные средства в сумме 25 000 рублей в счёт страховки кредита на тот же счёт, а также 28 500 — для завершения операции. После этого заявительнице перезвонил девушка и сказала, что в ближайшее время к ней подъедет курьер и передаст ей пакет документов, за услуги которого ей необходимо заплатить 7 800 рублей. Однако ни курьера, ни кредитных денег женщина не дождалась. Через некоторое время ей снова позвонил лжесотрудник и пояснил, что операция не может быть завершена с данной банковской карты. Но одобренный займ можно получить на карту другого банка, предварительно переведя с неё 30 000 рублей, - сообщает ОМВД России по городу Ельцу. - Конечно же, звонивший обещал вернуть все потраченные денежные средства, но потерпевшая поняла, что разговаривает с мошенниками и, закончив разговор, обратилась в полицию. Ущерб, причинённый местной жительнице, составляет 122 300 рублей.

В настоящее время СО ОМВД России по городу Ельцу возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество с причинением значительного ущерба гражданину».
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#мошенничество

Комментарии (2)

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Кузькин отец

5 минут назад
Шо опять?
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Ольга

9 минут назад
Как можно по телефону не видя человека , не зная кто совершать такие действа . Родственника не доверяют , а каким то незванцам распахивают все. Это что то с психикой
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