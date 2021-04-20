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сегодня, 17:00

В Липецкой области дожди, порывистый ветер и до +14

4 567
#дожди
1
В Липецкой области дожди, порывистый ветер и до +14

В ближайшие трое суток фронтальные разделы активного южного циклона принесут на территорию Липецкой области дожди различной интенсивности. Ночью 21 апреля местами ожидаются порывы ветра до 18 м/сек. Среднесуточные температуры воздуха составят 7-10 градусов тепла, что в пределах нормы.  

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 21 апреля в Липецкой области облачно, ночью дожди, местами сильные, днем также пройдут кратковременные дожди. Ветер юго-западный, 8-13 м/сек, ночью местами порывы до 18 м/сек. Температура ночью составит от +1 до +6 градусов, днем будет от +9 до +14 градусов. 

В Липецке облачно, ночью сильные, а днем кратковременныее дожди. Температура ночью составит от +2 до +4 градусов, днем будет от +9 до +11 градусов. 

День 21 апреля стал самым теплым в Липецке в 1950 году, тогда в городе было +25 градусов. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2015 году – 6 градусов мороза.  
4 567
#дожди
1

Комментарии (4)

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Эля

2 минуты назад
холодно и сыро.
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А я мятежный

5 минут назад
жажду бури ! Только в буре есть покой !
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Вот так

21 минуту назад
А в Подмосковье обещают снег.
ответить

Futuristic

45 минут назад
Блин это не весна это Октябрь.
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