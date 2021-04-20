В Липецкой области дожди, порывистый ветер и до +14

В ближайшие трое суток фронтальные разделы активного южного циклона принесут на территорию Липецкой области дожди различной интенсивности. Ночью 21 апреля местами ожидаются порывы ветра до 18 м/сек. Среднесуточные температуры воздуха составят 7-10 градусов тепла, что в пределах нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 21 апреля в Липецкой области облачно, ночью дожди, местами сильные, днем также пройдут кратковременные дожди. Ветер юго-западный, 8-13 м/сек, ночью местами порывы до 18 м/сек. Температура ночью составит от +1 до +6 градусов, днем будет от +9 до +14 градусов.



В Липецке облачно, ночью сильные, а днем кратковременныее дожди. Температура ночью составит от +2 до +4 градусов, днем будет от +9 до +11 градусов.



День 21 апреля стал самым теплым в Липецке в 1950 году, тогда в городе было +25 градусов. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2015 году – 6 градусов мороза.

