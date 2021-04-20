Происшествия

сегодня, 10:17

Разбойники из Подмосковья пытали липецких супругов и похитили ценности на 900 тысяч рублей

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#разбой
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Полицейские задержали группу жителей Подмосковья, подозреваемых в разбойном нападении на супругов из села Стрелецкие Хутора Усманского района.

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Как сообщает пресс-служба областного УМВД, ночью с 11 на 12 апреля в полицию позвонила испуганная женщина. В ее дом через окно ворвались несколько мужчин в масках. Они связали женщину и ее мужа, жестоко их избили, выведали где супруги хранят деньги и ценности, после чего забрали 600 тысяч рублей, золотые украшения стоимостью 300 тысяч рублей и скрылись. Предположительно, они уехали на отечественном легковом автомобиле.

Женщине удалось развязаться. Она вызвала мужу скорую помощь и сообщила о случившемся в полицию. Мужчину доставили в больницу.

- Информация о розыске подозреваемых была передана всем наружным патрулям. Вскоре сотрудники ГИБДД остановили недалеко от села Стрелецкие Хутора автомобиль «ВАЗ».

- Во время проверки документов автоинспекторы заметил, что лица пассажиров закрыты тёмными масками, а на руках у всех перчатки. Полицейские досмотрели машину и нашли похищенные ценности и деньги. Подозреваемых задержали, оказалось, что все они жители Подмосковья.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3. ст. 162 Уголовного кодекса Российской Федерации «Разбой». Подозреваемый заключены под стражу.
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#разбой
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Комментарии (10)

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Ужас

18 минут назад
Хуже 90х времена наступают,тогда хоть комерсантов грабили и богатых на счётчик ставили,а теперь простых жителей грабят! Довели Россию !
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Ствол

18 минут назад
Металлом их до талова
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Ендова да молока

46 минут назад
Хорошо, что не убили, не изнасиловали на глазах мужа, не ставили утюг на живот. Кто-то из местных слил им инофрмацию. И вообще, как говорили мудрые, никогда не открывайте дверь даже соседям!
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НикНик

47 минут назад
олигофрены какие-то.Гаишник тормознул,а они в масках и перчатках.Совсем без палева.
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похищение золота

51 минуту назад
это красивый горный обычай
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Бородатый

56 минут назад
Мужику , Спрашивать про национальность баньдюков нельзя. Это 282 статья! Модераторы таких людей сразу заносят в спецбазу
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гость

сегодня, 11:13
Мужик, Думаю, как всегда наши братья из одной из солнечных республик Кавказа.
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Мужик

сегодня, 10:46
А национальность какая у Подмосковчан?
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Gostь

сегодня, 10:42
На документах лица закрыты масками
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Местный

сегодня, 10:41
Ну ,что, то ли еще будет.90 наступают
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