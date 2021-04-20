Разбойники из Подмосковья пытали липецких супругов и похитили ценности на 900 тысяч рублей

Полицейские задержали группу жителей Подмосковья, подозреваемых в разбойном нападении на супругов из села Стрелецкие Хутора Усманского района.



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Как сообщает пресс-служба областного УМВД, ночью с 11 на 12 апреля в полицию позвонила испуганная женщина. В ее дом через окно ворвались несколько мужчин в масках. Они связали женщину и ее мужа, жестоко их избили, выведали где супруги хранят деньги и ценности, после чего забрали 600 тысяч рублей, золотые украшения стоимостью 300 тысяч рублей и скрылись. Предположительно, они уехали на отечественном легковом автомобиле.



Женщине удалось развязаться. Она вызвала мужу скорую помощь и сообщила о случившемся в полицию. Мужчину доставили в больницу.



- Информация о розыске подозреваемых была передана всем наружным патрулям. Вскоре сотрудники ГИБДД остановили недалеко от села Стрелецкие Хутора автомобиль «ВАЗ».



- Во время проверки документов автоинспекторы заметил, что лица пассажиров закрыты тёмными масками, а на руках у всех перчатки. Полицейские досмотрели машину и нашли похищенные ценности и деньги. Подозреваемых задержали, оказалось, что все они жители Подмосковья.



Возбуждено уголовное дело по ч. 3. ст. 162 Уголовного кодекса Российской Федерации «Разбой». Подозреваемый заключены под стражу.

