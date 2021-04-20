сегодня, 10:17
Разбойники из Подмосковья пытали липецких супругов и похитили ценности на 900 тысяч рублей
Полицейские задержали группу жителей Подмосковья, подозреваемых в разбойном нападении на супругов из села Стрелецкие Хутора Усманского района.
Женщине удалось развязаться. Она вызвала мужу скорую помощь и сообщила о случившемся в полицию. Мужчину доставили в больницу.
- Информация о розыске подозреваемых была передана всем наружным патрулям. Вскоре сотрудники ГИБДД остановили недалеко от села Стрелецкие Хутора автомобиль «ВАЗ».
- Во время проверки документов автоинспекторы заметил, что лица пассажиров закрыты тёмными масками, а на руках у всех перчатки. Полицейские досмотрели машину и нашли похищенные ценности и деньги. Подозреваемых задержали, оказалось, что все они жители Подмосковья.
Возбуждено уголовное дело по ч. 3. ст. 162 Уголовного кодекса Российской Федерации «Разбой». Подозреваемый заключены под стражу.
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