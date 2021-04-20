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Как липчане будут платить за отопление в апреле

13 1514
#отопление #отопительный сезон
1
Как липчане будут платить за отопление в апреле

Разъяснения дали в Государственной жилищной инспекции по Липецкой области.

Отопительный сезон 2020 – 2021 годов по постановлению администрации Липецка закончен 13 апреля 2021 года. В региональной Государственной жилищной инспекции дали разъяснения по поводу объема платежей за отопление в апреле.

При наличии исправного общедомового прибора учета тепловой энергии плата за отопление за апрель будет рассчитана исходя из его показаний. При начислении платы по нормативу потребители получат платежный документ за апрель с той же самой суммой, что и за предыдущие месяцы отопительного сезона. В данном случае плата в течение отопительного периода с октября по апрель, включая неполные месяцы октябрь и апрель, вне зависимости от того, когда именно начался и закончился отопительный сезон, одинакова.

В случае выхода из строя или утраты ранее введенного в эксплуатацию прибора учета либо истечения срока его эксплуатации плата за отопление будет определяться исходя из среднемесячного объема за фактические дни предоставления коммунальной услуги, отмечают в ГЖИ.
13 1514
#отопление #отопительный сезон
1

Комментарии (13)

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Как гость
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Гость

4 минуты назад
Дайте отопление на улице депутатская 61 в квартирах очень холодно , совсем что ли отключили тепло в такую погоду
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Липчанин

7 минут назад
Как платили, так и будут платить. Всё остальное просто слова
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Это ещё не конец.

10 минут назад
А в мае у кого ОДПУ исправное сделают сверку и принесут ПИСЬМА СЧАСТЬЕ в виде не доплат. А недоплаты равноценны месячным платежам.
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Квадра и власть

16 минут назад
едят с одной кормушки если было бы не так давно разобрались с бесчинством
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NNN

30 минут назад
Беспредел!!!!! Не нажрутся никак!!!!! Почему мы должны платить за услугу, которую не получаем полмесяца??? Проядка не будет никогда наверно.....
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1

30 минут назад
Это значит будем платить за услуги, которые не получали))) все как всегда
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Лиса

32 минуты назад
Сейчас люди болеть начнут из-за холода дома, а спишут все на увеличение заболеваемости самизнаетечем!
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Лиса

34 минуты назад
Липчане будут платить за электричество в апреле! Отопление отключили, в квартирах холодно и сыро, будут работать обогреватели. Почему отключение отопления в домах с крышной котельной и в домах с центральным отоплением, происходит в один день?
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Позорище

46 минут назад
Когда эта мафиозная липецкая система жкх закончится. Карманный бизнес депутатов.
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Артурчик

48 минут назад
Как Квадра насчитала так и будем платить.
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