Как липчане будут платить за отопление в апреле

Разъяснения дали в Государственной жилищной инспекции по Липецкой области.

Отопительный сезон 2020 – 2021 годов по постановлению администрации Липецка закончен 13 апреля 2021 года. В региональной Государственной жилищной инспекции дали разъяснения по поводу объема платежей за отопление в апреле.



При наличии исправного общедомового прибора учета тепловой энергии плата за отопление за апрель будет рассчитана исходя из его показаний. При начислении платы по нормативу потребители получат платежный документ за апрель с той же самой суммой, что и за предыдущие месяцы отопительного сезона. В данном случае плата в течение отопительного периода с октября по апрель, включая неполные месяцы октябрь и апрель, вне зависимости от того, когда именно начался и закончился отопительный сезон, одинакова.

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В случае выхода из строя или утраты ранее введенного в эксплуатацию прибора учета либо истечения срока его эксплуатации плата за отопление будет определяться исходя из среднемесячного объема за фактические дни предоставления коммунальной услуги, отмечают в ГЖИ.