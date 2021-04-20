В Липецкой области изъяты 672 орудия лова и 177 килограммов рыбы

С сегодняшнего дня вступают новые ограничения для рыбаков.

Как рассказала GOROD48 заместитель начальника Липецкого отдела государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов Азово-Черноморского территориального управления Федерального агентства по рыболовству Людмила Антонова, с начала года в Липецкой области выявлено 169 нарушений в области рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов, изъято и арестовано 672 орудия лова, в том числе 74 — незаконных. У нарушителей природоохранного законодательства изъяты 177 килограммов рыбы.



Общая сумма нанесённого ущерба водным и биологическим ресурсам составила 118 тысяч рублей, из которых 33 тысячи рублей уже оплачены. Сумма наложенных штрафов в пользу бюджета Липецкой области составила 380 тысяч рублей, в пользу федеральной казны — порядка 450 тысяч рублей.



Сегодня, 20 апреля для рыбаков вступают в силу новые ограничения. С 20 апреля по 1 июня можно рыбачить только с берега без использования всех видов судов и плавсредств одной поплавочной или донной удочкой с одним крючком на одного человека или спиннингом с одной наживкой не более чем на 3 одиночных или двойных крючка на этой наживке.



Продолжается двухмесячник по охране весенне-нерестующих видов рыб, который продлится до 31 мая включительно. С 1 апреля по 31 мая нельзя ловить рыбу под мостами — на расстоянии менее 500 метров от автодорожных и железнодорожных мостов, расположенных на всех несудоходных реках Азово-Черноморского рыбохозяйственного бассейна, с 15 апреля по 15 июня также действует запрет на ловлю рыбца.