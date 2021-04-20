Общество

42 минуты назад

В Липецкой области изъяты 672 орудия лова и 177 килограммов рыбы

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#рыбалка
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В Липецкой области изъяты 672 орудия лова и 177 килограммов рыбы

С сегодняшнего дня вступают новые ограничения для рыбаков.

Как рассказала GOROD48 заместитель начальника Липецкого отдела государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов Азово-Черноморского территориального управления Федерального агентства по рыболовству Людмила Антонова, с начала года в Липецкой области выявлено 169 нарушений в области рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов, изъято и арестовано 672 орудия лова, в том числе 74 — незаконных. У нарушителей природоохранного законодательства изъяты 177 килограммов рыбы.

Общая сумма нанесённого ущерба водным и биологическим ресурсам составила 118 тысяч рублей, из которых 33 тысячи рублей уже оплачены. Сумма наложенных штрафов в пользу бюджета Липецкой области составила 380 тысяч рублей, в пользу федеральной казны — порядка 450 тысяч рублей.

Сегодня, 20 апреля для рыбаков вступают в силу новые ограничения. С 20 апреля по 1 июня можно рыбачить только с берега без использования всех видов судов и плавсредств одной поплавочной или донной удочкой с одним крючком на одного человека или спиннингом с одной наживкой не более чем на 3 одиночных или двойных крючка на этой наживке.

Продолжается двухмесячник по охране весенне-нерестующих видов рыб, который продлится до 31 мая включительно. С 1 апреля по 31 мая нельзя ловить рыбу под мостами — на расстоянии менее 500 метров от автодорожных и железнодорожных мостов, расположенных на всех несудоходных реках Азово-Черноморского рыбохозяйственного бассейна, с 15 апреля по 15 июня также действует запрет на ловлю рыбца.
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#рыбалка
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Комментарии (2)

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Смотрящему

11 минут назад
Что тебя удивляет? 673 общее количество орудий лова, 74 - незаконных (сети и прочее). 599 - это удочки и прочее разрешенное в обычное время, но во время нереста вся ловля запрещена, не важно чем. Поэтому конфискуют все. И правильно делают, если не дать возможности размножаться, то скоро ловаить будет нечего.
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Смотрящий

25 минут назад
Арестовано - 673 орудия лова, в том числе 74 — незаконных! Страна - все больше и больше перестает удивлять.
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