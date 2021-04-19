Южный циклон может принести в Липецкую область град

В ближайшие трое суток фронтальные разделы активного южного циклона принесут на территорию Липецкой области дожди различной интенсивности. 20 апреля местами прогремят грозы, в отдельных районах возможен град. Среднесуточные температуры воздуха составят 7-9 градусов тепла, что в пределах нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 20 апреля в Липецкой области облачно, ночью небольшие, местами умеренные дожди, днем пройдут дожди от умеренных до сильных, местами грозы, в отдельных районах возможен град. Ветер восточный, 7-12 м/сек, местами порывы до 18 м/сек. Температура ночью составит от +1 до +6 градусов, днем будет от +7 до +12 градусов.



В Липецке облачно, ночью небольшие, а днем умеренные дожди. Температура ночью составит от +3 до +5 градусов, днем будет от +9 до +11 градусов.



День 20 апреля стал самым теплым в Липецке в 1975 году, тогда в городе было +25 градусов. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2009 году – 6 градусов мороза.

