39 минут назад
Южный циклон может принести в Липецкую область град
В ближайшие трое суток фронтальные разделы активного южного циклона принесут на территорию Липецкой области дожди различной интенсивности. 20 апреля местами прогремят грозы, в отдельных районах возможен град. Среднесуточные температуры воздуха составят 7-9 градусов тепла, что в пределах нормы.
В Липецке облачно, ночью небольшие, а днем умеренные дожди. Температура ночью составит от +3 до +5 градусов, днем будет от +9 до +11 градусов.
День 20 апреля стал самым теплым в Липецке в 1975 году, тогда в городе было +25 градусов. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2009 году – 6 градусов мороза.