Погода в Липецке

39 минут назад

Южный циклон может принести в Липецкую область град

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#гроза #ветер #град
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Южный циклон может принести в Липецкую область град

В ближайшие трое суток фронтальные разделы активного южного циклона принесут на территорию Липецкой области дожди различной интенсивности. 20 апреля местами прогремят грозы, в отдельных районах возможен град. Среднесуточные температуры воздуха составят 7-9 градусов тепла, что в пределах нормы.  

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 20 апреля в Липецкой области облачно, ночью небольшие, местами умеренные дожди, днем пройдут дожди от умеренных до сильных, местами грозы, в отдельных районах возможен град. Ветер восточный, 7-12 м/сек, местами порывы до 18 м/сек. Температура ночью составит от +1 до +6 градусов, днем будет от +7 до +12 градусов. 

В Липецке облачно, ночью небольшие, а днем умеренные дожди. Температура ночью составит от +3 до +5 градусов, днем будет от +9 до +11 градусов. 

День 20 апреля стал самым теплым в Липецке в 1975 году, тогда в городе было +25 градусов. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2009 году – 6 градусов мороза.  
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#гроза #ветер #град
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