Александра Козина прокурор попросил отправить в ИК общего режима на 4,5 года

Обвиняемый в мошенничестве с кредитами на 35 миллионов рублей заявил суду, что в глаза не видел этих денег.





Это уголовное дело было возбуждено зимой 2017 года заместителем руководителя Правобережного отдела СУ СК РФ по Липецкой области Андреем Чернышовым. Однако в июле того же года в Следкоме пришли к выводу о том, что в действиях клиента ПАО «Липецккомбанк» нет криминала, а присутствуют обычные гражданско-правовые отношения. Кстати, следствие все же пришло к выводу о том, что Александр Козин получал кредиты в банке, что сам он категорически отрицал (правоохранители изъяли в ЛКБ более шестисот документов с подписями Козина, чтобы сделать такой вывод).



Предварительное расследование было реанимировано в марте 2019 года, на следующий день после увольнения Козина с поста директора Фонда капремонта Липецкой области. В суд дело отправил тот же следственный отдел по Правобережному округу Липецка СУ СК РФ по Липецкой области. По данным следствия, Александр Козин, как учредитель компании «Оконные системы», в декабре 2013 года и в апреле 2014 года заключил с «Липецккомбанком» два кредитных договора на общую сумму 35 миллионов рублей. Деньги он якобы возвращать не собирался. «Следствие считает, что фигурант разработал план, согласно которому внес несколько платежей по кредитному договору. Частичное погашение кредита прошло и через две коммерческие фирмы, у которых имелись перед фигурантом заемные обязательства. Таким образом, были выплачены пять миллионов рублей. Следствие считает, что оставшиеся деньги фигурант присвоил себе и обратил их в свою пользу, распорядившись ими по своему усмотрению».



В обвинительном заключении в отношении Александра Козина сказано, что он получал деньги на основании шести своих заявлений, расписываясь в расходных кассовых ордерах. «Вину в совершении преступления не признал, в содеянном не раскаялся», - говорится в материалах уголовного дела.







Уголовное дело в отношении Александра Козина инициировал ЛКБ по факту прекращения выплат им как учредителем завода «ЛЗСК Оконные системы» кредитов, полученных в банке в 2014 году на постройку второй очереди предприятия в ОЭЗ «Липецк». Предварительное следствие сочло, что как физлицо Александр Козин в два приема получил в банке 35 млн рублей, но отказался платить по счетам и остался должен банку без учета процентов 33 миллиона (ушедший из стекольно-оконного бизнеса в региональный Фонд капитального ремонта должник завод в особой экономической зоне так и не построил).



И на предварительном следствии, и в суде Александр Козин категорически отрицал получение займов и заявлял, что его подписи под кредитными договорами подделаны. До суда предприниматель говорил о том, что его подставили деловой партнер и руководство банка. В свою защиту



Сегодня, более чем через год с навала уголовного процесса, в суде состоялись прения сторон по делу.



Государственный обвинитель Борис Дворников счел вину подсудимого доказанной и запросил у суда для 4,5 года реального лишения свободы с отбыванием наказания в ИК общего режима.



У Александра Козина и трех его защитников было иное мнение.



О себе подсудимый часто говорил в третьем лице. «Из Козина делают злодея!» - патетически сказал он и стал настаивать на том, что ни следователь, ни прокуратура так и не разобрались в его уголовном деле, изначально нацелившись на его обвинение, а не на выяснение истины:



- Говоря, что я не брал кредит, я говорю, что меня физически не было в кассе банка в эти дни. И деньги наличкой я не получал. Деньги банк не покидали. Формально я дал согласие на то, чтобы этот кредит на меня оформили, временно. Об этом говорят и свидетели, сотрудники ЛКБ, что банк рекомендовал оформить кредиты на физлица с целью их финансовой ответственности. Если бы я об этом знал ранее, то отказался бы от оформления на себя кредита. Кредит был оформлен только на бумаге. Это была совершенно безденежная схема, но следствие почему-то этот факт проигнорировали.



По словам подсудимого, в своем уголовном деле он увидел лишь домыслы следствия.



- Вот следствие пишет, что Козин имел умысел. Но инициатива на оформление кредита полностью исходила от банка. Это не была моя инициатива. У меня в мыслях не было оформить на себя такие суммы. Мне обещали, что через три месяца, когда мы построим завод, этот кредит перекинут на юридическое лицо. В деле есть вся информация о реструктуризации моей задолженности. Она была официально оформлена...



Александр Корзин сообщил суду, что первый кредит он взял утром 27 декабря 2013 года до 11 часов 44 минут, но в это время он как депутат был на сессии областного Совета. Второй кредит ему будто бы дали 22 апреля 2014 года, но тогда он был на заседании комитета областного Совета.



- Утром 27 декабря я находился на сессии областного Совета. В 11.15 сессия закончилась. Я поехал домой переодеться и поехал в Москву. «Мерседес», 042 номер, двигался по трассе М-4 в сторону Домодедово дважды был сфотографирован системой «Фотопоток» - в 14.44 и в 15.11 или в 15.19. В первый раз в 114-ти километрах от Москвы, во второй - в 85 километрах. Этот же автомобиль на тех же постах в этот день зафиксировали еще раз, после того как водитель меня высадил в аэропорту и возвращался в Липецк. Все это есть в материалах дела. То есть легко можно просчитать, во сколько я мог выехать из центра Липецка. До Домодедово, откуда я отправился в тот день в Мюнхен (вылет был в 17.00), можно доехать минимум за четыре часа на машине, зимой - за четыре с половиной. Следствие по каким-то причинам не дала этому оценку, а ведь это - неопровержимые доказательства того, что в 11.44 я не мог быть в банке, когда его сотрудник Калмыков создал первую кассовую квитанцию. Мне был звонок в полтретьего в этот день, мол, приедьте, нужна ваша подпись. Я даже не знал, что в этот день на меня оформляли кредит!



Александр Козин заявил, что все свидетели по уголовному делу из числа работников ЛКБ заявили, что не видели его в кассе банка 27 декабря. Лишь одна опрошенная сотрудница банка сказала, что помнит, как Козин получал 15 миллионов рублей крупными купюрами, но забыла, в каком это году было. Ее подсудимый назвал лжесвидетельницей.



Потрясая флешкой, Александр Козин сказал суду, что на ней записаны показания дворника, родственницы заместителя директора ЛКБ, которую он обвинил в рейдерском захвате компании «Оконные системы». Мол, на этом электронном накопителе есть запись, где она признается, что за 5 тысяч рублей стала директором предприятия, но этой информации ни следствие, ни прокуратура не уделили внимания.



Подсудимый попросил суд его оправдать. С той же просьбой обратились к суду и его защитники. Больше года тому назад, 16 марта, еще в доковидное время, в Правобережном районном суде Липецка началось рассмотрение громкого уголовного дела по обвинению предпринимателя и бывшего главы фонда капремонта Александра Козина в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ («мошенничество в особо крупном размере»).Это уголовное дело было возбуждено зимой 2017 года заместителем руководителя Правобережного отдела СУ СК РФ по Липецкой области Андреем Чернышовым. Однако в июле того же года в Следкоме пришли к выводу о том, что в действиях клиента ПАО «Липецккомбанк» нет криминала, а присутствуют обычные гражданско-правовые отношения. Кстати, следствие все же пришло к выводу о том, что Александр Козин получал кредиты в банке, что сам он категорически отрицал (правоохранители изъяли в ЛКБ более шестисот документов с подписями Козина, чтобы сделать такой вывод).Предварительное расследование было реанимировано в марте 2019 года, на следующий день после увольнения Козина с поста директора Фонда капремонта Липецкой области. В суд дело отправил тот же следственный отдел по Правобережному округу Липецка СУ СК РФ по Липецкой области. По данным следствия, Александр Козин, как учредитель компании «Оконные системы», в декабре 2013 года и в апреле 2014 года заключил с «Липецккомбанком» два кредитных договора на общую сумму 35 миллионов рублей. Деньги он якобы возвращать не собирался. «Следствие считает, что фигурант разработал план, согласно которому внес несколько платежей по кредитному договору. Частичное погашение кредита прошло и через две коммерческие фирмы, у которых имелись перед фигурантом заемные обязательства. Таким образом, были выплачены пять миллионов рублей. Следствие считает, что оставшиеся деньги фигурант присвоил себе и обратил их в свою пользу, распорядившись ими по своему усмотрению».В обвинительном заключении в отношении Александра Козина сказано, что он получал деньги на основании шести своих заявлений, расписываясь в расходных кассовых ордерах. «Вину в совершении преступления не признал, в содеянном не раскаялся», - говорится в материалах уголовного дела.Уголовное дело в отношении Александра Козина инициировал ЛКБ по факту прекращения выплат им как учредителем завода «ЛЗСК Оконные системы» кредитов, полученных в банке в 2014 году на постройку второй очереди предприятия в ОЭЗ «Липецк». Предварительное следствие сочло, что как физлицо Александр Козин в два приема получил в банке 35 млн рублей, но отказался платить по счетам и остался должен банку без учета процентов 33 миллиона (ушедший из стекольно-оконного бизнеса в региональный Фонд капитального ремонта должник завод в особой экономической зоне так и не построил).И на предварительном следствии, и в суде Александр Козин категорически отрицал получение займов и заявлял, что его подписи под кредитными договорами подделаны. До суда предприниматель говорил о том, что его подставили деловой партнер и руководство банка. В свою защиту обвиняемый написал даже 11-страничное письмо в Совет Федерации Сегодня, более чем через год с навала уголовного процесса, в суде состоялись прения сторон по делу.Государственный обвинитель Борис Дворников счел вину подсудимого доказанной и запросил у суда для 4,5 года реального лишения свободы с отбыванием наказания в ИК общего режима.У Александра Козина и трех его защитников было иное мнение.О себе подсудимый часто говорил в третьем лице. «Из Козина делают злодея!» - патетически сказал он и стал настаивать на том, что ни следователь, ни прокуратура так и не разобрались в его уголовном деле, изначально нацелившись на его обвинение, а не на выяснение истины:- Говоря, что я не брал кредит, я говорю, что меня физически не было в кассе банка в эти дни. И деньги наличкой я не получал. Деньги банк не покидали. Формально я дал согласие на то, чтобы этот кредит на меня оформили, временно. Об этом говорят и свидетели, сотрудники ЛКБ, что банк рекомендовал оформить кредиты на физлица с целью их финансовой ответственности. Если бы я об этом знал ранее, то отказался бы от оформления на себя кредита. Кредит был оформлен только на бумаге. Это была совершенно безденежная схема, но следствие почему-то этот факт проигнорировали.По словам подсудимого, в своем уголовном деле он увидел лишь домыслы следствия.- Вот следствие пишет, что Козин имел умысел. Но инициатива на оформление кредита полностью исходила от банка. Это не была моя инициатива. У меня в мыслях не было оформить на себя такие суммы. Мне обещали, что через три месяца, когда мы построим завод, этот кредит перекинут на юридическое лицо. В деле есть вся информация о реструктуризации моей задолженности. Она была официально оформлена...Александр Корзин сообщил суду, что первый кредит он взял утром 27 декабря 2013 года до 11 часов 44 минут, но в это время он как депутат был на сессии областного Совета. Второй кредит ему будто бы дали 22 апреля 2014 года, но тогда он был на заседании комитета областного Совета.- Утром 27 декабря я находился на сессии областного Совета. В 11.15 сессия закончилась. Я поехал домой переодеться и поехал в Москву. «Мерседес», 042 номер, двигался по трассе М-4 в сторону Домодедово дважды был сфотографирован системой «Фотопоток» - в 14.44 и в 15.11 или в 15.19. В первый раз в 114-ти километрах от Москвы, во второй - в 85 километрах. Этот же автомобиль на тех же постах в этот день зафиксировали еще раз, после того как водитель меня высадил в аэропорту и возвращался в Липецк. Все это есть в материалах дела. То есть легко можно просчитать, во сколько я мог выехать из центра Липецка. До Домодедово, откуда я отправился в тот день в Мюнхен (вылет был в 17.00), можно доехать минимум за четыре часа на машине, зимой - за четыре с половиной. Следствие по каким-то причинам не дала этому оценку, а ведь это - неопровержимые доказательства того, что в 11.44 я не мог быть в банке, когда его сотрудник Калмыков создал первую кассовую квитанцию. Мне был звонок в полтретьего в этот день, мол, приедьте, нужна ваша подпись. Я даже не знал, что в этот день на меня оформляли кредит!Александр Козин заявил, что все свидетели по уголовному делу из числа работников ЛКБ заявили, что не видели его в кассе банка 27 декабря. Лишь одна опрошенная сотрудница банка сказала, что помнит, как Козин получал 15 миллионов рублей крупными купюрами, но забыла, в каком это году было. Ее подсудимый назвал лжесвидетельницей.Потрясая флешкой, Александр Козин сказал суду, что на ней записаны показания дворника, родственницы заместителя директора ЛКБ, которую он обвинил в рейдерском захвате компании «Оконные системы». Мол, на этом электронном накопителе есть запись, где она признается, что за 5 тысяч рублей стала директором предприятия, но этой информации ни следствие, ни прокуратура не уделили внимания.Подсудимый попросил суд его оправдать. С той же просьбой обратились к суду и его защитники.