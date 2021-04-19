Пешеходной зоны вдоль улицы 50 лет НЛМК на время ремонта не будет

Ходить с комфортом можно будет вдоль объездных путей, их схему в ГИБДД должны утвердить уже сегодня.

- Сегодня была рядом с ТЦ «Метро», тротуара просто нет! - Сообщила GOROD48 липчанка по имени Светлана. - Ходить по воздуху, наверное, нужно, думают строители.









Сегодня строители прокомментировали, где нужно ходить. Напомним, реновацию улицы 50 лет НЛМК доверили подрядной организации ООО «Стройотдел».Как сообщил GOROD48 директор подрядной организации Александр Кофанов, сегодня ГИБДД должно утвердить схему объездных путей с тротуарами на время строительных работ на улице 50 лет НЛМК.— Это стройплощадка, идёт не ремонт, а капитальная реконструкция с укладкой новых инженерных сетей, там будут проходить не только наши работы, но и раскопки инженерных сетей — будут перекладывать сети ЛГЭК, газовщики, происходить устройство ливневой канализации — людям нужно набраться терпения и с пониманием отнестись к ситуации, — отметил Александр Кофанов. — Сегодня мы ждём утверждения схемы организации движения в ГИБДД, и сразу после этого будем обустраивать обходные пути с тротуарами. Но обустройства пешеходной зоны, временного тротуара непосредственно вдоль улицы 50 лет НЛМК на время реконструкции не предусмотрено: фактически, она будет закрыта как для машин, так и для пешеходов. Да, ходить неудобно. Мы даже готовимся к очередной волне негодования — будут возмущаться, что ходить и объезжать далеко. В соответствие со схемой, которая сейчас находится на утверждении в ГИБДД, объездные пути будут проходить на улице Механизаторов, там, где автосалон, появится остановочный павильон, а сама дорога пойдет вдоль автосалонов. Кроме того, объездной путь пойдёт по Набережной через торговый центр «Л-Сити» с заездом на парковку торгового центра. Дорога вдоль Набережной также подходит к «Метро» — у «Метро» будет разворотная площадка. Ещё раз отмечу: вдоль самой улицы 50 лет НЛМК никаких дорожек для пешеходов на время ремонта не будет, это стройплощадка, нужно набраться терпения.Реконструкция улицы 50 лет НЛМК затронет участок протяженностью 1,7 километра - от кольцевой развязки в районе ТЦ «Юбилейный» до улицы Механизаторов. В рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» здесь приведут в порядок дорожное полотно, обустроят карманы для общественного транспорта, построят пешеходные зоны и велодорожки, смонтируют сеть ливневой канализации и построят местные очистные сооружения. Все работы по муниципальному контракту должны быть завершены к осени 2022 года. Стоимость контракта по реконструкции улицы 50 лет НЛМК составила 477,1 миллиона рублей.