В Липецке на пешеходном переходе сбили женщину с ребёнком

Пострадавшие на «Скорой помощи» доставлены в больницу.

Сегодня в Липецке на улице Свиридова (в районе примыкания улицы Кривенкова) сбили женщину с 5-летним ребёнком.



Как сообщили GOROD48 в пресс-службе ГИБДД УМВД России по Липецкой области, на регулируемом пешеходном переходе 28-летний водитель автомобиля «Ниссан Лиф» допустил наезд на двух пешеходов: женщину, которой около 50 лет, и 5-летнюю девочку. По предварительно информации, речь идёт о переходивших дорогу бабушке и внучке.



Пострадавшие с травмами доставлены в больницу.