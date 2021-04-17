Происшествия

17 минут назад

В Липецке на пешеходном переходе сбили женщину с ребёнком

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#ДТП
В Липецке на пешеходном переходе сбили женщину с ребёнком

Пострадавшие на «Скорой помощи» доставлены в больницу.

Сегодня в Липецке на улице Свиридова (в районе примыкания улицы Кривенкова) сбили женщину с 5-летним ребёнком.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе ГИБДД УМВД России по Липецкой области, на регулируемом пешеходном переходе 28-летний водитель автомобиля «Ниссан Лиф» допустил наезд на двух пешеходов:  женщину, которой около 50 лет, и 5-летнюю девочку. По предварительно информации, речь идёт о переходивших дорогу бабушке и внучке. 

Пострадавшие с травмами доставлены в больницу.
1 545
#ДТП

Комментарии (1)

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житель

10 минут назад
Может Ниссан-Лиф??Это электро-мобиль.
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