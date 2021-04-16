Происшествия

45 минут назад

В Липецке сгорел расселенный барак

452
#пожар #барак #аварийное жилье
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Огонь полностью уничтожил уже непригодное для проживания здание.

На улице Шаталовой в районе поселка Тракторостроителей 11 апреля произошел пожар. Там сгорел расселенный барак. Как сообщили GOROD48 в пресс-службе ГУ МЧС по Липецкой области, бесхозное строение уничтожено полностью по всей площади. Причина пожара выясняется.

Последствия пожара попали на видео. Автор ролика утверждает, что в доме жили люди.



Ситуацию прокомментировали в департаменте ЖКХ администрации Липецка.

- Дом №2 по улице Шаталовой в соответствии с постановлением администрации города Липецка от 19 октября 2012 года был признан аварийным и включён в первый этап областной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории Липецкой области, на 2019-2025 годы». В период 2019-2020 гг. жителям 15 квартир дома были предоставлены благоустроенные жилые помещения. Владельцу квартиры № 2 жильё не предоставлялось, так как с 2016 года оно находится у него в собственности на основании договора дарения. Согласно ст. 32 ч. 8.2 ЖК РФ граждане, которые приобрели квартиру в доме после его признания аварийным, за исключением случаев, когда право собственности возникло в порядке наследования, имеют право только на выплату возмещения за изымаемое жилое помещение. Причем размер выплаты не может превышать стоимость приобретения ими такого жилого помещения, а в случае дарения – оценочной стоимости помещения, - сообщили GOROD48 в городской администрации.

452
#пожар #барак #аварийное жилье
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