Жители улицы Союзной задыхаются от запаха черной жижи

Сначала в гаражный кооператив стекал кипяток, потом он стал черным и дурно пахнущим. Энергетические компании спорят о происхождение дурнопахнущего потока.

Несколько дней назад из-под земли у здания №1г по улице Союзной потек кипяток, затем он окрасился в черный цвет и начал издавать тошнотворный запах.- Жижа стекает ниже по склону в гаражный кооператив. Находится рядом с ней невозможно, как ветер подует на дома, от запаха начинается рвотный рефлекс, - рассказал житель улицы Союзной Дмитрий.- Сегодня утром владелец одного из коммерческих помещений увидел на перекрестке улицы Перова и проезда Потапава ассенизаторскую машину, которая откачивает ту самую жижу из колодца теплотрассы.За комментарием мы обратились в пресс-службу ПАО «Квадра». Нам рассказали, что 15 апреля при обходе теплотрассы обнаружено затопление канала фекальными водами.– Фекалии могли попасть в канал из сетей ЛГЭКа, мы отправили в городскую энергетическую компанию телефонограмму и письмо, - сообщили в пресс-службе «Квадры». – Сегодня собственник здания по проезду Потапова, 12 нанял машину, чтобы откачать фекалии из нашей тепловой камеры.В пресс-службе ЛГЭК в свою очередь сообщили, что рядом с колодцем ПАО «Квадра» сети компании не проходят.- Служба безопасности ЛГЭК побывала на месте и составила акт, - заявили в пресс-службе компании. – Наши сети там не проходят. Информация будет передана в контролирующие органы.