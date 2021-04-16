Общество

59 минут назад

Жители улицы Союзной задыхаются от запаха черной жижи

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#ЖКХ #Квадра #ЛГЭК
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Жители улицы Союзной задыхаются от запаха черной жижи

Сначала в гаражный кооператив стекал кипяток, потом он стал черным и дурно пахнущим.  Энергетические компании спорят о происхождение дурнопахнущего потока.

Несколько дней назад из-под земли у здания №1г по улице Союзной потек кипяток, затем он окрасился в черный цвет и начал издавать тошнотворный запах.

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- Жижа стекает ниже по склону в гаражный кооператив. Находится рядом с ней невозможно, как ветер подует на дома, от запаха начинается рвотный рефлекс, - рассказал житель улицы Союзной Дмитрий.- Сегодня утром владелец одного из коммерческих помещений увидел на перекрестке улицы Перова и проезда Потапава ассенизаторскую машину, которая откачивает ту самую жижу из колодца теплотрассы.

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За комментарием мы обратились в пресс-службу ПАО «Квадра». Нам рассказали, что 15 апреля при обходе теплотрассы обнаружено затопление канала фекальными водами.

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– Фекалии могли попасть в канал из сетей ЛГЭКа, мы отправили в городскую энергетическую компанию телефонограмму и письмо, - сообщили в пресс-службе «Квадры». – Сегодня собственник здания по проезду Потапова, 12 нанял машину, чтобы откачать фекалии из нашей тепловой камеры. 

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В пресс-службе ЛГЭК в свою очередь сообщили, что рядом с колодцем ПАО «Квадра» сети компании не проходят.

- Служба безопасности ЛГЭК побывала на месте и составила акт, - заявили в пресс-службе компании. – Наши сети там не проходят. Информация будет передана в контролирующие органы.
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#ЖКХ #Квадра #ЛГЭК
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Комментарии (4)

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Й

8 минут назад
И, от сигаретного дыма хотя бы блевать не тянет, как от этого "нефтяного месторождения"
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Роспотребнадзор это по вашему ведомству.

26 минут назад
Скорей всего тупиковая труба. А это последствия что в ней скопилось за года. А ЕСЛИ ЭТО ВСЁ ПОПАДЕТ В КРУГОВУЮ СИСТЕМУ? ЭТО ТАКИМ ОБРАЗОМ ИДЁТ ПРОМЫВКА ОТОПИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ? ВЕДЬ ГОРЯЧАЯ ВОДА И ОТОПЛЕНИЕ ОДНА СИСТЕМА, ПРОСТО РАЗБОР В ДОМЕ И ВСЁ. ВОТ ОТСЮДА И ЗАПАХИ ИНОГДА ПОЯВЛЯЮТСЯ НА ГОРЯЧЕЙ ВОДЕ.
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Это пришельцы на гадили.

39 минут назад
А вы говорите о каких-то планах коммуникаций? Они даже не знают где чи трубы идут. Это же было возле Детского мира "бывшего " тоже не знали ЧЯ ТРУБА?
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И

46 минут назад
А я задыхаюсь от сигаретного дыма... Где не пройдёшь - одни курильщики...
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