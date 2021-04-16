59 минут назад
Жители улицы Союзной задыхаются от запаха черной жижи
Сначала в гаражный кооператив стекал кипяток, потом он стал черным и дурно пахнущим. Энергетические компании спорят о происхождение дурнопахнущего потока.
- Жижа стекает ниже по склону в гаражный кооператив. Находится рядом с ней невозможно, как ветер подует на дома, от запаха начинается рвотный рефлекс, - рассказал житель улицы Союзной Дмитрий.- Сегодня утром владелец одного из коммерческих помещений увидел на перекрестке улицы Перова и проезда Потапава ассенизаторскую машину, которая откачивает ту самую жижу из колодца теплотрассы.
За комментарием мы обратились в пресс-службу ПАО «Квадра». Нам рассказали, что 15 апреля при обходе теплотрассы обнаружено затопление канала фекальными водами.
– Фекалии могли попасть в канал из сетей ЛГЭКа, мы отправили в городскую энергетическую компанию телефонограмму и письмо, - сообщили в пресс-службе «Квадры». – Сегодня собственник здания по проезду Потапова, 12 нанял машину, чтобы откачать фекалии из нашей тепловой камеры.
В пресс-службе ЛГЭК в свою очередь сообщили, что рядом с колодцем ПАО «Квадра» сети компании не проходят.
- Служба безопасности ЛГЭК побывала на месте и составила акт, - заявили в пресс-службе компании. – Наши сети там не проходят. Информация будет передана в контролирующие органы.
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Роспотребнадзор это по вашему ведомству.
Это пришельцы на гадили.
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