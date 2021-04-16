Происшествия

сегодня, 10:23

Пенсионер скончался в больнице после падения с высоты

2 1408
#падение с высоты
Пенсионер скончался в больнице после падения с высоты

75-летний мужчина выпал из окна жилого дома глубокой ночью.

Около двух часов ночи из окна квартиры дома № 45 по улице Октябрьской выпал 75-летний мужчина. Спустя несколько часов он скончался в больнице. 

- Сотрудники отдела полиции №8 устанавливают обстоятельства падения мужчины, - рассказали  GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области.
2 1408
#падение с высоты

Комментарии (2)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Михаил

19 минут назад
Причина,доканали.
ответить

Мимоходом

20 минут назад
Неужели окна мыл. Ночью.
ответить

Еще в рубрике

Скрывшийся от следствия водитель уже был приговорен за пьяную езду
#ДТП
Скрывшийся от следствия водитель уже был приговорен за пьяную езду

33 минуты назад

Происшествия
В Грязинском районе «Лексус» врезался в дерево
#ДТП
2
В Грязинском районе «Лексус» врезался в дерево

сегодня, 10:10

Происшествия
Липчанин обвинил полицейских и прокуратуру в фабрикации его уголовного дела
#миграция
10
Липчанин обвинил полицейских и прокуратуру в фабрикации его уголовного дела

сегодня, 10:02

Происшествия
Два ДТП на перекрёстках в Липецке попали на видео
#ДТП
1
Два ДТП на перекрёстках в Липецке попали на видео

сегодня, 10:00

Происшествия
В Ельце ищут свидетелей трех ДТП
#авария #ДТП
В Ельце ищут свидетелей трех ДТП

сегодня, 09:50

Происшествия
Мошенники под видом Росздравнадзора обманули липчанку на 588 500 рублей
#мошенничество
1
Мошенники под видом Росздравнадзора обманули липчанку на 588 500 рублей

сегодня, 09:35

Происшествия