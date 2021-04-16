Пенсионер скончался в больнице после падения с высоты

75-летний мужчина выпал из окна жилого дома глубокой ночью.

Около двух часов ночи из окна квартиры дома № 45 по улице Октябрьской выпал 75-летний мужчина. Спустя несколько часов он скончался в больнице.



- Сотрудники отдела полиции №8 устанавливают обстоятельства падения мужчины, - рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области.

