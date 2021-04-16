Происшествия
сегодня, 10:23
Пенсионер скончался в больнице после падения с высоты
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75-летний мужчина выпал из окна жилого дома глубокой ночью.
Около двух часов ночи из окна квартиры дома № 45 по улице Октябрьской выпал 75-летний мужчина. Спустя несколько часов он скончался в больнице.
- Сотрудники отдела полиции №8 устанавливают обстоятельства падения мужчины, - рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области.
- Сотрудники отдела полиции №8 устанавливают обстоятельства падения мужчины, - рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области.
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Михаил
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