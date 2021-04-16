Новое о коронавирусе к 16 апреля: после заражения SARS-CoV-2 могут отмирать раковые клетки

Заражение вирусом SARS-CoV-2 активирует иммунную систему, под влиянием этого процесса могут отмирать также раковые клетки – у некоторых переболевших COVID-19 онкобольных врачи отмечали снижение количества раковых клеток.





У переболевших COVID-19 онкобольных в некоторых случаях наблюдалось снижение количества раковых клеток. Об этом порталу URA.RU рассказали опрошенные российские врачи - врач-онколог, старший научный сотрудник Института клинической онкологии ОНЦ РАМН Евгений Черемушкин и врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.



«Любое инфекционное заболевание, в том числе коронавирус, может приводить к тому, что активируется иммунная система и уничтожается злокачественная опухоль. Одно из самых первых лекарств для лечения онкологических заболеваний, «токсин колея», состояло из вытяжки из двух видов бактерий. Они вызывали повышение температуры тела, лихорадку, после которой опухоль регрессировала», - рассказал Владимир Болибок.



С коллегой согласился врач-онколог Евгений Черемушкин. Он напомнил, что сегодня при лечении рака используется множество методов, в том числе и стимуляция иммунного взрыва. Их суть заключается в том, что в ткани опухоли вводятся вирусы, провоцирующие рост Т-лимфоцитов. Под воздействием этих вирусов часть «вредоносных» клеток погибает. В данный момент подобные технологии проводятся в качестве эксперимента, а более уверенно о результатах можно будет говорить только со временем, утверждают доктора. Результаты экспериментов онкологи смогут оценить лишь в ближайшие 3-5 лет.



Между тем, врачи с осторожностью относятся к предположению, что борьба организма с вирусом SARS-CoV-2 поможет вылечиться от рака – подобные наблюдения медики вели с начала эпидемии – хотя не исключают, что в некоторых случаях такое взаимодействие может привести к необычным результатам, которые требуют исследования. Так, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ, вирусолог Алексей Аграновский в диалоге с «Москвой 24» в ноябре 2020 года прокомментировал возможность влияния COVID-19 на раковые клетки. «Может быть, это действительно приводит к тому, что меняется статус организма. И возможны процедуры и способы терапии, которые не были возможны без инфекции», - отметил вирусолог. В свою очередь хирург-онколог высшей квалификации, заслуженный врач РФ Андрей Коржиков усомнился в воздействии COVID-19 на раковые клетки. В диалоге с «Москвой 24» он сообщил, что не знает случаев, когда какому-либо вирусу удавалось замедлить рост опухоли. Врач добавил, что не следует питать надежды на то, что если заразиться COVID-19, это поможет вылечиться от рака. Чуть позже, в декабре 2020 года академик РАН, главный внештатный онколог Минздрава РФ, генеральный директор ФГБУ НМИЦ радиологии Андрей Каприн в беседе с MK.ru рассказал о случае, когда пациент со злокачественной опухолью (лимфомой) легче перенес заболевание тяжелой формой воспаления легких. «Как известно, в таких случаях вполне ожидаем цитокиновый шторм, но этого не произошло. Порой онкопациенты легче переносили вирусное заболевание. Данный феномен требует изучения, и мы намерены наблюдать за этими пациентами дальше», - пояснил он изданию. Его коллега, заместитель главного врача Клиники иммунопатологии Научно-исследовательского института фундаментальной и клинической иммунологии Артем Стрельников в январе 2021 года пояснил КП-Новосибирск, что иногда у больных раком крови анализы после COVID-19 могут прийти в норму, но это временный эффект, который не свидетельствует об исцелении.



На момент подготовки материала в мире зафиксировано 139 434 819 подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2. Общее число смертей от коронавирусной инфекции в мире составляет 2 992 514 человек, вылечились 110 556 274 заразившихся. В России выявлено более 4,67 миллиона пострадавших, она остается на пятом месте после США, Индии, Бразилии и Франции. Более 4 миллионов пострадавших – в Великобритании, к ней также присоединилась Турция. Рубеж в три миллиона пострадавших от коронавирусной инфекции пересекли Италия, Испания и Германия. Свыше двух миллионов пострадавших отмечается в Польше, Аргентине, Колумбии, Мексике, Иране. Более миллиона заразившихся – в Украине, Перу, Чехии, Индонезии, ЮАР, Нидерландах, Чили, Канаде, Румынии.