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сегодня, 07:00
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Сегодня в Липецке: открытие нового памятника, если начальство не отпускает с работы – покажите ему этот материал

Рассказываем, как достойно попрощаться с апрелем и безболезненно перейти к майским праздникам.

Небо прослезится

Температура в Липецке будет точь-в-точь такой же, как вчера – 14-16 градусов тепла, но сегодня возможны небольшие дожди.

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Отключение воды

С 10:00 до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду по адресам:
- ул. Депутатская, 8083, 85, 90, 92, 92а, 94а;
- ул. Энергостроителей, 17;
- пер. Вишневый, 1а.

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Расстанутся с комфортом и жители частного сектора на улицах Володарского, Воровского, Депутатской, Чкалова, в переулках Верещагина, Вишнёвом, Даргомыжского, Фруктовом.

Плановых отключений света не предвидится.

Пробки

День сегодня предпраздничный, потому на дорогах наверное велик риск коллапса. Лучше планировать свой маршрут заранее и проверять его с помощью «Яндекс-карт» или аналогичных приложений, чтобы надолго не застрять в дорожной ловушке.


Открытие памятника

На улице Папина, 2а напротив пожарной части сегодня в 12:00 торжественно откроют памятник, посвященный героям-пожарным и спасателям МЧС (6+).

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Приглашают всех желающих. Одной достопримечательностью у Липецка станет больше.

Не поговорить ли нам о Лондоне

Столица Великобритании – город, в котором никогда не были 99% липчан. Но именно о нём в предпраздничный день решил повести речь в концертном зале «Унион» (ул. К.Маркса, 2) известный липецкий преподаватель Андрей Ломоносов. В 19:00 он начнёт свою лекцию из цикла «Столицы мировой культуры» (16+).

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Вы узнаете о выдающихся архитектурных памятниках Лондона, познакомитесь со знаменитыми музеями, хранящими уникальные коллекции искусства со всего мира, а главное внимание будет уделено роли Лондона в развитии литературы, театра и музыки.

Перед лекцией в фойе перед вами выступит солист Липецкой филармонии пианист Андрей Карпий. После лекции Струнный квартет ANIMA в составе: Ангелина Логвинова (скрипка), Анастасия Юрасова (скрипка), Жанна Карпенко (альт), Анастасия Путилина (виолончель) исполнит для вас «Сюиту Св. Павла» композитора Густава Холста.

Стриптиз

Какой спектакль перед праздниками лучше показать в Липецком драматическом театре (пл. Константиновой, 3)? Конечно, «Мужской стриптиз» (18+), смотрите сегодня в 18:30.

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По пьесе липецкого автора Бориса Бужора (Медведева), который, как и все местные жители, знает, что такое металлургия. Но авторская фантазия унесла драматурга в невиданные творческие дали: она рассказывает о пятерых сталеварах, потерявших работу. Чтобы хоть как-то выжить суровые мужики решили открыть собственное стрип-шоу.

«Граф Нулин»

Липецкий государственный академический театр драмы им. Л.Н. Толстого (пл. Театральная, 2) в 19:00 покажет спектакль «Граф Нулин» (16+).

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Эту поэму-шутку Александр Пушкин написал всего за два утра — 13 и 14 декабря 1825 года. В это время он, добившись увольнения со службы, остался и без жалования и вообще без денег, поэтому уехал в родовое имение Михайловское. В советской истории этот период принято называть второй ссылкой поэта, хотя принудительно в деревню его никто не отправлял. «Граф Нулин», созданный как пародийная шутка, подарила новое отношение к любовным перипетиям, над которыми можно по-доброму иронизировать.

Любителям книг

Любителям читать можно позавидовать – впереди целых 4 дня рядом с любимыми книгами. А ещё важно – делиться впечатлениями о прочитанном. Культурное пространство «Библиотека» (ул. Октябрьская, 28) в 19:01 приглашает на обсуждение книг Ольги Примаченко (16+).

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Главное ей произведение «К себе нежно» - книга о том, как любить и беречь себя.

Кино

А галерея современного искусства «Буксир» (ул. Зелеля, 1) приглашает на кинопоказ. В 18:00 гостям поставят «Век Адалин». США, Канада, 20ё5. Фэнтези, мелодрама. Режиссёр Ли Толанд Кригер (18+).

Адалин Боуман — столетняя молодая женщина 1908 года рождения. После автокатастрофы и поражения молнией в 1937 году она перестала стареть. Каждые десять лет она меняет личность, документы, работу и окружение. Неизменными спутниками для неё остаются только стареющая дочь, подруга — слепая пианистка, не знающая возраста Адалин, и десятая по счёту собака одной и той же породы. Однажды на праздновании Нового года Адалин встречает симпатичного молодого человека по имени Эллис, ради которого ей хочется перестать убегать.

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Кадр из фильма

Рейтинг на «Кинопоиске» - 7,9, входит в 250 лучших фильмов всех времён и нарожов (149-е место).

В ролях: Блейк Лайви, Михил Хёйсман, Вэти Бейкер, Харрисон Форд.

Короткий день

В праздники мы будет отдыхать с 1 по 4 мая, а потом ещё – с 8 по 11 мая. Но и это не все приятные моменты.

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Согласно статье 95 Трудового кодекса, продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно предшествующих нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час. Т.е. сегодня у всех сокращённый день: если ваше начальство не в курсе, покажите ему кодекс или нашу публикацию.

Если заставляют работать в праздники

Некоторые руководители не особенно довольны, что в первой половине мая мы будем в основном отдыхать. Могут ли заставить работать в праздники? Юрист SuperJob Александр Южалин разъясняет: могут, но при соблюдении определённых условий.

Тех, кто работает по сменам, график майских праздников не касается: если у вас работа 1 мая, то вы обязаны на неё выйти. А вот те, у кого пятидневка.… Таких тоже можно выгнать на трудовые подвиги в выходные, но только с письменного согласия самого работника. При этом вы не обязано такое согласие давать – решайте сами.

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При этом в любом случае труд в выходной или нерабочий праздничный день должна быть оплачена не менее чем двойном размере или компенсирована предоставлением другого дня отдыха (ст. 153 Трудового кодекса РФ). Сдельщикам оплата должна производиться не менее чем по двойным сдельным расценкам. А работникам, получающим оклад – в размере не менее одинарной дневной или часовой ставки (части оклада за день или час работы) сверх оклада, если работа в выходной или нерабочий праздничный день производилась в пределах месячной нормы рабочего времени, и в размере не менее двойной дневной или часовой ставки сверх оклада, если работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени.

Дорогие липчане! Мгновенно, как вихрь, пронеслась трёхдневная рабочая неделя. Желаем вам достойного её завершения и полезных выходных. Особенность современного человека в том, что он даже на отдыхе не может без новостей, кроме того наш мир слишком безумен, чтобы оставлять его без присмотра. Не переживайте: GOROD48 трудится и в выходные, и в праздничные дни, поэтому бесперебойная поставка свежей информации обеспечена. Чаще заходите на сайт, рекомендуйте его знакомым и не сомневайтесь, что продолжите оставаться в курсе всех событий. Ждём вас 24/7 снова и снова.
Сегодня в Липецке
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Комментарии (8)

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Сначала новые
9 минут назад
День пожарной охраны - 17 апреля!
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!
20 минут назад
Сегодня короткий день, поэтому горячей воды не ждем…
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Правда
25 минут назад
С наступающим 1 Мая работяги и доходяги.
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Мечта
43 минуты назад
Здесь одна московская подрядка (завод) за работу в праздничный день платила 1.25, а кому не нравится, можете увольнятся. Видите ли, директор прибыли не видит.
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RUKA
38 минут назад
Но вы же не увольнялись, не протестовали - значит вас всё устраивало. Это ваш собственный выбор, только ваш
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Можно подумать
3 минуты назад
Но вы же не увольнялись, не протестовали - значит вас всё устраивало. Это ваш собственный выбор, только ваш Что если бы работники протестовали, то их не уволили.. Это так не работает, заводы Фольксваген тому пример. Всех поувольняли
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Гостья
14 минут назад
Но вы же не увольнялись, не протестовали - значит вас всё устраивало. Это ваш собственный выбор, только ваш Деточка, а кто ты, такая умная?
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Мечта
31 минуту назад
Но вы же не увольнялись, не протестовали - значит вас всё устраивало. Это ваш собственный выбор, только ваш Оттуда люди бегут, когда находят более-менее адекватных работодателей. Текучка бешеная.
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