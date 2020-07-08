«Концессионер не исполнит в полном объеме своих обязательств по модернизации трамвайной сети в Липецке»
40-летняя пациентка хотела купить у хирурга-онколога двухнедельный больничный, но врач её сдал
Глава Липецка показал эскиз детской площадки в Нижнем парке, на которую сегодня был выделен 31 млн рублей
Глава Липецка показал эскиз детской площадки в Нижнем парке, на которую сегодня был выделен 31 млн рублей
Сегодня в Липецке: открытие нового памятника, если начальство не отпускает с работы – покажите ему этот материал
Общество
624
сегодня, 07:00
8
Сегодня в Липецке: открытие нового памятника, если начальство не отпускает с работы – покажите ему этот материал
Рассказываем, как достойно попрощаться с апрелем и безболезненно перейти к майским праздникам.
Температура в Липецке будет точь-в-точь такой же, как вчера – 14-16 градусов тепла, но сегодня возможны небольшие дожди.
Отключение воды
С 10:00 до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду по адресам:
- ул. Депутатская, 8083, 85, 90, 92, 92а, 94а;
- ул. Энергостроителей, 17;
- пер. Вишневый, 1а.
Расстанутся с комфортом и жители частного сектора на улицах Володарского, Воровского, Депутатской, Чкалова, в переулках Верещагина, Вишнёвом, Даргомыжского, Фруктовом.
Плановых отключений света не предвидится.
Пробки
День сегодня предпраздничный, потому на дорогах наверное велик риск коллапса. Лучше планировать свой маршрут заранее и проверять его с помощью «Яндекс-карт» или аналогичных приложений, чтобы надолго не застрять в дорожной ловушке.
Открытие памятника
На улице Папина, 2а напротив пожарной части сегодня в 12:00 торжественно откроют памятник, посвященный героям-пожарным и спасателям МЧС (6+).
Приглашают всех желающих. Одной достопримечательностью у Липецка станет больше.
Не поговорить ли нам о Лондоне
Столица Великобритании – город, в котором никогда не были 99% липчан. Но именно о нём в предпраздничный день решил повести речь в концертном зале «Унион» (ул. К.Маркса, 2) известный липецкий преподаватель Андрей Ломоносов. В 19:00 он начнёт свою лекцию из цикла «Столицы мировой культуры» (16+).
Перед лекцией в фойе перед вами выступит солист Липецкой филармонии пианист Андрей Карпий. После лекции Струнный квартет ANIMA в составе: Ангелина Логвинова (скрипка), Анастасия Юрасова (скрипка), Жанна Карпенко (альт), Анастасия Путилина (виолончель) исполнит для вас «Сюиту Св. Павла» композитора Густава Холста.
Стриптиз
Какой спектакль перед праздниками лучше показать в Липецком драматическом театре (пл. Константиновой, 3)? Конечно, «Мужской стриптиз» (18+), смотрите сегодня в 18:30.
По пьесе липецкого автора Бориса Бужора (Медведева), который, как и все местные жители, знает, что такое металлургия. Но авторская фантазия унесла драматурга в невиданные творческие дали: она рассказывает о пятерых сталеварах, потерявших работу. Чтобы хоть как-то выжить суровые мужики решили открыть собственное стрип-шоу.
«Граф Нулин»
Липецкий государственный академический театр драмы им. Л.Н. Толстого (пл. Театральная, 2) в 19:00 покажет спектакль «Граф Нулин» (16+).
Эту поэму-шутку Александр Пушкин написал всего за два утра — 13 и 14 декабря 1825 года. В это время он, добившись увольнения со службы, остался и без жалования и вообще без денег, поэтому уехал в родовое имение Михайловское. В советской истории этот период принято называть второй ссылкой поэта, хотя принудительно в деревню его никто не отправлял. «Граф Нулин», созданный как пародийная шутка, подарила новое отношение к любовным перипетиям, над которыми можно по-доброму иронизировать.
Любителям книг
Любителям читать можно позавидовать – впереди целых 4 дня рядом с любимыми книгами. А ещё важно – делиться впечатлениями о прочитанном. Культурное пространство «Библиотека» (ул. Октябрьская, 28) в 19:01 приглашает на обсуждение книг Ольги Примаченко (16+).
Кино
А галерея современного искусства «Буксир» (ул. Зелеля, 1) приглашает на кинопоказ. В 18:00 гостям поставят «Век Адалин». США, Канада, 20ё5. Фэнтези, мелодрама. Режиссёр Ли Толанд Кригер (18+).
Адалин Боуман — столетняя молодая женщина 1908 года рождения. После автокатастрофы и поражения молнией в 1937 году она перестала стареть. Каждые десять лет она меняет личность, документы, работу и окружение. Неизменными спутниками для неё остаются только стареющая дочь, подруга — слепая пианистка, не знающая возраста Адалин, и десятая по счёту собака одной и той же породы. Однажды на праздновании Нового года Адалин встречает симпатичного молодого человека по имени Эллис, ради которого ей хочется перестать убегать.
Кадр из фильма
Рейтинг на «Кинопоиске» - 7,9, входит в 250 лучших фильмов всех времён и нарожов (149-е место).
В ролях: Блейк Лайви, Михил Хёйсман, Вэти Бейкер, Харрисон Форд.
Короткий день
В праздники мы будет отдыхать с 1 по 4 мая, а потом ещё – с 8 по 11 мая. Но и это не все приятные моменты.
Согласно статье 95 Трудового кодекса, продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно предшествующих нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час. Т.е. сегодня у всех сокращённый день: если ваше начальство не в курсе, покажите ему кодекс или нашу публикацию.
Если заставляют работать в праздники
Некоторые руководители не особенно довольны, что в первой половине мая мы будем в основном отдыхать. Могут ли заставить работать в праздники? Юрист SuperJob Александр Южалин разъясняет: могут, но при соблюдении определённых условий.
Тех, кто работает по сменам, график майских праздников не касается: если у вас работа 1 мая, то вы обязаны на неё выйти. А вот те, у кого пятидневка.… Таких тоже можно выгнать на трудовые подвиги в выходные, но только с письменного согласия самого работника. При этом вы не обязано такое согласие давать – решайте сами.
Дорогие липчане! Мгновенно, как вихрь, пронеслась трёхдневная рабочая неделя. Желаем вам достойного её завершения и полезных выходных. Особенность современного человека в том, что он даже на отдыхе не может без новостей, кроме того наш мир слишком безумен, чтобы оставлять его без присмотра. Не переживайте: GOROD48 трудится и в выходные, и в праздничные дни, поэтому бесперебойная поставка свежей информации обеспечена. Чаще заходите на сайт, рекомендуйте его знакомым и не сомневайтесь, что продолжите оставаться в курсе всех событий. Ждём вас 24/7 снова и снова.
0
0
0
2
1
Комментарии (8)