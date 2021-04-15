28 минут назад
Свыше 1 млн москвичей привились первым компонентом вакцины от коронавируса
Число москвичей, получивших первый компонент прививки от коронавируса, превысило 1 млн человек. Более 820 тыс. жителей столицы полностью завершили вакцинацию.
Почти 45% сделавших прививку составляют москвичи старше 60 лет, для которых защита от вируса важнее всего, - отметил глава столицы.
По его словам, Москва полностью обеспечена запасами вакцины. В ежедневном режиме работает 100 стационарных пунктов вакцинации в поликлиниках, а также несколько выездных точек в крупных торговых центрах. На этой неделе начали вакцинацию на дому для маломобильных граждан – клиентов городских социальных служб, которым сложно прийти в поликлинику.
Вакцинация — это единственный способ вернуться к нормальной жизни, поэтому не стоит откладывать эту процедуру, - заявил в своем личном блоге Собянин.
Вакцинация занимает около 40 минут: 10–15 минут требуется на медицинский осмотр и саму прививку, последующие 30 минут занимает поствакцинальный осмотр. В день первой прививки врач по согласованию с пациентом назначает дату для второго этапа вакцинации — через 21 день, - напомнил мэр на своем официальном сайте.