В России

28 минут назад

Свыше 1 млн москвичей привились первым компонентом вакцины от коронавируса

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#коронавирус #прививка

Число москвичей, получивших первый компонент прививки от коронавируса, превысило 1 млн человек. Более 820 тыс. жителей столицы полностью завершили вакцинацию.

Количество жителей столицы, получивших первый компонент прививки от коронавируса, превысило миллион человек. Полностью завершили вакцинацию свыше 820 тысяч жителей города, - сообщил на своем личном сайте мэр Москвы Сергей Собянин.

Почти 45% сделавших прививку составляют москвичи старше 60 лет, для которых защита от вируса важнее всего, - отметил глава столицы.

По его словам, Москва полностью обеспечена запасами вакцины. В ежедневном режиме работает 100 стационарных пунктов вакцинации в поликлиниках, а также несколько выездных точек в крупных торговых центрах. На этой неделе начали вакцинацию на дому для маломобильных граждан – клиентов городских социальных служб, которым сложно прийти в поликлинику.

Вакцинация — это единственный способ вернуться к нормальной жизни, поэтому не стоит откладывать эту процедуру, - заявил в своем личном блоге Собянин.

Вакцинация занимает около 40 минут: 10–15 минут требуется на медицинский осмотр и саму прививку, последующие 30 минут занимает поствакцинальный осмотр. В день первой прививки врач по согласованию с пациентом назначает дату для второго этапа вакцинации — через 21 день, - напомнил мэр на своем официальном сайте.
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#коронавирус #прививка

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