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В Москве по подозрению в госизмене арестовали профессора МФТИ
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Подозреваемый в государственной измене физик Валерий Голубкин арестован на два месяца по решению Лефортовского суда Москвы.
Лефортовский суд Москвы до 12 июня арестовал профессора МФТИ Валерия Голубкина по делу о государственной измене по ст. 275 УК РФ, - передает РИА Новости. Наказание по этой статье предусматривает от 12 до 20 лет лишения свободы.
Валерий Николаевич - профессор кафедры теоретической и прикладной аэрогидромеханики, - говорится на сайте высшего учебного заведения.
Физик родился в 1952 году, имеет ученую степень доктора технических наук.
Его арестовали 12 апреля сроком на два месяца.
Адвокат Александр Тимошенко рассказал РБК, что вину его пожилой подопечный не признает. Юрист также отметил, что есть другие фигуранты.
"Он задержан, сейчас уведомлен о подозрении, и в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Он человек пожилой, физик-теоретик и никакой информации, содержащей государственную тайну, не имеет. Позиция Валерия Николаевича и моя полностью основана на его невиновности, и мы это будем доказывать. Насколько мне известно, он читает лекции в МФТИ", — рассказал адвокат.
В Московском физико-техническом институте (МФТИ) заявили, что Голубкин не участвовал в научной работе и не имел допуска к секретным сведениям. Там также отметили, что основное место занятости профессора — Центральный аэрогидродинамический институт имени Н. Е. Жуковского (ЦАГИ).
Валерий Николаевич - профессор кафедры теоретической и прикладной аэрогидромеханики, - говорится на сайте высшего учебного заведения.
Физик родился в 1952 году, имеет ученую степень доктора технических наук.
Его арестовали 12 апреля сроком на два месяца.
Адвокат Александр Тимошенко рассказал РБК, что вину его пожилой подопечный не признает. Юрист также отметил, что есть другие фигуранты.
"Он задержан, сейчас уведомлен о подозрении, и в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Он человек пожилой, физик-теоретик и никакой информации, содержащей государственную тайну, не имеет. Позиция Валерия Николаевича и моя полностью основана на его невиновности, и мы это будем доказывать. Насколько мне известно, он читает лекции в МФТИ", — рассказал адвокат.
В Московском физико-техническом институте (МФТИ) заявили, что Голубкин не участвовал в научной работе и не имел допуска к секретным сведениям. Там также отметили, что основное место занятости профессора — Центральный аэрогидродинамический институт имени Н. Е. Жуковского (ЦАГИ).
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