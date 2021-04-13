У заболевших ОРВИ выявляют сезонные коронавирусы

За минувшую неделю зарегистрировано 4794 случаев ОРВИ.

Как сообщает Управление Роспотребнадзора по Липецкой области, с 5 по 11 апреля в нашем регионе было зарегистрировано 4794 случаев ОРВИ, заболеваемость ниже расчетного эпидемического порога на 19% и на 1% ниже уровня прошлой недели. Случаев гриппа не зарегистрировано. 57% заболевших - дети. Показатели ниже пороговых уровней во всех возрастных группах.



В Липецке зарегистрировано 2957 случаев ОРВИ (62% всех случаев по области), заболеваемость ниже эпидпорога на 24% и ниже уровня прошлой недели на 5%.



На прошедшей неделе респираторные вирусы обнаружены в 7,1% исследованных проб, в структуре преобладают риновирусы (31% от всех положительных проб), бокавирусы и аденовирусы – по 25%, сезонные коронавирусы (13%), метапневмовирус (6%).



В настоящее время на территории области государственными медицинскими организациями проводится иммунизация против новой коронавирусной инфекции вакциной Гам-Ковид-Вак (Спутник V), по данным Роспотребнадзора, первую аппликацию вакцины получили более 93 тысяч человек, из них более 65 тысяч жителей области вакцинированы двукратно.