В Липецкой области потеплеет до +18

В ближайшие сутки через Липецкую область пройдет теплый фронт южного циклона, однако существенных осадков не ожидается. Среднесуточные температуры воздуха составят 11 градусов тепла, что на 4-6 градусов выше нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 12 апреля в Липецкой области переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северо-восточный, 7-12 м/сек. Температура ночью составит от +2 до +7 градусов, днем будет от +13 до +18 градусов.



В Липецке переменная облачность, без существенных осадков. Температура ночью составит от +4 до +6 градусов, днем будет от +16 до +18 градусов.



12 апреля стал самым теплым в Липецке в 2008 году, тогда в городе было +22. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1928 году – 13 градусов мороза.

