37 минут назад
В Липецкой области потеплеет до +18
В ближайшие сутки через Липецкую область пройдет теплый фронт южного циклона, однако существенных осадков не ожидается. Среднесуточные температуры воздуха составят 11 градусов тепла, что на 4-6 градусов выше нормы.
В Липецке переменная облачность, без существенных осадков. Температура ночью составит от +4 до +6 градусов, днем будет от +16 до +18 градусов.
12 апреля стал самым теплым в Липецке в 2008 году, тогда в городе было +22. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1928 году – 13 градусов мороза.
Николай Прокладкин