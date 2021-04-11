Погода в Липецке

37 минут назад

В Липецкой области потеплеет до +18

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#тепло #солнечно
В Липецкой области потеплеет до +18

В ближайшие сутки через Липецкую область пройдет теплый фронт южного циклона, однако существенных осадков не ожидается. Среднесуточные температуры воздуха составят 11 градусов тепла, что на 4-6 градусов выше нормы. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 12 апреля в Липецкой области переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северо-восточный, 7-12 м/сек. Температура ночью составит от +2 до +7 градусов, днем будет от +13 до +18 градусов.

В Липецке переменная облачность, без существенных осадков. Температура ночью составит от +4 до +6 градусов, днем будет от +16 до +18 градусов.

12 апреля стал самым теплым в Липецке в 2008 году, тогда в городе было +22. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1928 году – 13 градусов мороза. 
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#тепло #солнечно

Комментарии (1)

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Николай Прокладкин

12 минут назад
Главное, что бы было сухо!
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