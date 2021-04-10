Под Липецком сняли с постамента бюст Гагарина

Общественники намерены добиваться установки бюста в городе.

Сегодня в Липецке с территории разрушенного пионерского лагеря «Комета» после поисков собственника земельного участка и переговоров с ним вывезен бюст Юрия Гагарина.После реставрации бюста инициативная группа липчан намерена добиться его установки в Липецке. Общественники хотели успеть торжественно открыть новый памятник ко Дню космонавтики — тем более, что в этом году будет отмечаться 60-летие полета в космос Юрия Гагарина. Переноса бюста Гагарина время от времени добиваются с предыдущей юбилейной даты — с 2011 года. Но на этот раз из мэрии пришёл ответ, что рассматривать инициативу со 177 подписями липчан за перенос бюста будут только, если к этому обращению приложат заявление собственника бюста.