Общество

сегодня, 17:41

Под Липецком сняли с постамента бюст Гагарина

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#Гагарин
4

Общественники намерены добиваться установки бюста в городе.

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Сегодня в Липецке с территории разрушенного пионерского лагеря «Комета» после поисков собственника земельного участка и переговоров с ним вывезен бюст Юрия Гагарина.

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После реставрации бюста инициативная группа липчан намерена добиться его установки в Липецке. Общественники хотели успеть торжественно открыть новый памятник ко Дню космонавтики — тем более, что в этом году будет отмечаться 60-летие полета в космос Юрия Гагарина. Переноса бюста Гагарина время от времени добиваются с предыдущей юбилейной даты — с 2011 года. Но на этот раз из мэрии пришёл ответ, что рассматривать инициативу со 177 подписями липчан за перенос бюста будут только, если к этому обращению приложат заявление собственника бюста.
6 739
#Гагарин
4

Комментарии (6)

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007

27 минут назад
Ох и бюрократы, элементарная ситуация а колготы как буд-то космический аппарат запускаем. Поэтому всё так в стране и происходит, день прошёл ну и няхай.
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глеб

47 минут назад
Уваркиной в кабинет поставьте.
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Сергей

57 минут назад
Больше забот нет.все нормально
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глеб

57 минут назад
!!!!
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митяй

сегодня, 18:10
Хорошая фраза что сегодня с разрушеного пионерского лагеря.ДеМОКраты всю страну разрушили
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Александр

сегодня, 18:03
Красавцы. Так держать!
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