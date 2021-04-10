Спорт

13 минут назад

Сильнейшим каратистом России стал липчанин по имени Сократ

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#Всестилевое каратэ

Наши земляки завоевали 10 наград в Орле, четверо едут на чемпионат мира в Турцию.

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Первенство России среди юниоров до 18 лет по всестилевому каратэ в Орле принесло бойцам Липецкой области награды всех достоинств.

Титул сильнейшего каратиста страны среди своих сверстников завоевал Сократ Алексанов в боях в полный контакт с использованием средств защиты кг среди спортсменов 16-17 лет в весовой категории до 64 кг.

Для этого ему пришлось выдержать пять непростых боёв с соперниками из Ростовской и Челябинской областей, Москвы и Дагестана. В финале Сократ не оставил шансов конкуренту из Воронежа Алексею Редько.
Отметим, что новоиспечённый победитель первенства России занимается смешанными единоборствами во дворце спорта «Динамо» у тренера Гора Гаспаряна.

Теперь Алексанов вошёл в юниорскую сборную России и будет представлять нашу страну в первенстве мира в Турции в ноябре этого года. Места в составе сборной получили и «серебряные» призёры соревнований Дмитрий Козлов из Грязей (14-15 лет, до 69 кг), липчане Константин Рубцов (13-13 лет, до 35 кг) и Артём Жарёхин (12-13 лет, до 65 кг).

 
В копилке наших земляков 1 «золото», 3 «серебра» и 4 «бронзы».

Кроме того «бронзовые» награды завоевали представители Липецка Екатерина Горькаева (16-17 лет, до 72 кг) и Александр Агишев (16-17 лет, до 70 кг), Артём Спирин из Добринского района (14-15 лет, абсолютная весовая категория) и ельчанин Егор Шапошников (12-13 лет, до 65 кг). Последний в бою за медаль красивым ударом ногой с разворота отправил в нокаут соперника из Москвы.

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Остаётся добавить, что в соревнованиях приняли участие около 2 тысяч бойцов из 55 регионов России. Каждому медалисту пришлось провести по 4-5 боёв и попадание на пьедестал почёта вполне можно сравнить с подвигом.


Сборная Липецкой области

Наших бойцов подготовили тренеры Владимир Бедоян, Гор Гаспарян, Александр Кузнецов, Армен Акопян, Александр Симонов.
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#Всестилевое каратэ

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