Спорт

53 минуты назад

Как «Металлург» забил три «Сахалину». Видеообзор

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#Футбол #«Металлург» #видеообзор

В первом тайме «красно-чёрные» упустили шансы, но после перерыва уверенно взяли своё. 

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Как мы уже сообщали, липецкий «Металлург» одержал первую победу в весенней части чемпионата на своем поле над «Сахалином» из Южно-Сахалинска – 3:0.

Предлагаем вам самим увидеть многочисленные моменты и голы этого матча.

«Сталевары» занимают четвертое место в группе №3, но отставание от лидеров составляет всего одно очко. 11 апреля «Металлург» играет в Новомосковске с «Химиком-Арсеналом», входящем в систему подготовки клуба Премьер-Лиги тульского «Арсенала». 

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#Футбол #«Металлург» #видеообзор

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