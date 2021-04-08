Спорт
53 минуты назад
Как «Металлург» забил три «Сахалину». Видеообзор
В первом тайме «красно-чёрные» упустили шансы, но после перерыва уверенно взяли своё.
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Как мы уже сообщали, липецкий «Металлург» одержал первую победу в весенней части чемпионата на своем поле над «Сахалином» из Южно-Сахалинска – 3:0.
Предлагаем вам самим увидеть многочисленные моменты и голы этого матча.
«Сталевары» занимают четвертое место в группе №3, но отставание от лидеров составляет всего одно очко. 11 апреля «Металлург» играет в Новомосковске с «Химиком-Арсеналом», входящем в систему подготовки клуба Премьер-Лиги тульского «Арсенала».
Предлагаем вам самим увидеть многочисленные моменты и голы этого матча.
«Сталевары» занимают четвертое место в группе №3, но отставание от лидеров составляет всего одно очко. 11 апреля «Металлург» играет в Новомосковске с «Химиком-Арсеналом», входящем в систему подготовки клуба Премьер-Лиги тульского «Арсенала».