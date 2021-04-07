Происшествия

сегодня, 13:03

18-летнего усманца будут судить за нападение на инспектора ДПС

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#ДПС #насилие
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18-летнего усманца будут судить за нападение на инспектора ДПС

Полицейский получил закрытую черепно-мозговую травму.

Прокуратурой Усманского района направлено в суд уголовное дело по части 2 статьи 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти».

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, 26 ноября прошлого года около 23.15 сотрудники ДПС ОГИБДД ОМВД России по Усманскому району на улице Шмидта в селе Пригородка заметили автомобиль «Лада 210740» с сильно затонированными передними боковыми стеклами, подъехали у нарушителю, включив проблесковые маячки, вышли на улицу и указали жезлом на необходимость остановки, но нарушитель попытался скрыться. Началось преследование, которое длилось около 50 минут. В результате около полуночи водитель остановился на улице Молодёжная перед зданием дома культуры и библиотеки в поселке совхоза «Ударник». При этом в центре села было много людей, которые выходили на дорогу и препятствовали проезду полицейского автомобиля, а некоторые даже бросали в него снежки.

За рулём машины оказался несовершеннолетний. При попытке задержания подросток оказал сопротивление и пытался скрыться, и один из полицейских применил к нему силу - повалил на землю и стал удерживать. Затем на месте появились родители подростка и случайные очевидцы, которые сначала просто наблюдали за происходящим, а потом помогли подростку освободиться от захвата инспекторов и подняться с земли. Мать подростка даже двумя ударами сбила шапку с головы полицейского. Но инспекторы некоторое время всё же продолжали удерживать водителя, не давая ему скрыться.

Около полуночи разразился конфликт: с одной стороны были родители водителя и другие очевидцы, с другой — полицейские. Всё происходящее попало на записи видеорегистратора служебного автомобиля ДПС. Один из селян — 18-летний студент Липецкого индустриально-строительного колледжа, вступившись за подростка, даже пустил в ход ноги и кулаки. Про версии следствия, сначала он два раза ударил старшего инспектора ДПС ногой в область поясницы и ягодиц, а потом нанёс пять ударов кулаком в лицо и убежал. В результате лейтенант полиции получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, кровоподтёки на лбу и щеке. На место выезжали начальник ГИБДД и опергруппа.

Комиссия по делам несовершеннолетних Усманского района 29 декабря прошлого года признала юного водителя виновным по части 2 статьи 12.25 КоАП РФ «Невыполнение требования о предоставлении транспортного средства или об остановке транспортного средства» и по части 1 статьи 12.5 КоАП РФ «Управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена». А 18-летнего «защитника» несовершеннолетнего водителя теперь будут судить по части 2 статьи 318 УК РФ за избиение полицейского. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.
16 1083
#ДПС #насилие
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Комментарии (16)

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Не гость

9 минут назад
Это все от беззащитности. Сотруднику нельзя ни наручники надеть, ни табельное использовать. В лучшем случае взыскание, в худшем 286 УК РФ.
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ДОИГРАИЛИСЬ !!!

19 минут назад
Теперь ждите в своем Усмани из Липецка усиленные ОМОНом экипажи ГИБДД на все лето, откатались теперь по ночам, из за одного страдают все, плюс мотобат из Воронежа на все лето в Усманский район пришлют, официальный запрос был Воронежцам, ну короче опа вам там на все лето !!!
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911

28 минут назад
Никто не говорит про "накостылять". Есть доступные методы остановить избиение. Вы, видимо, из полиции, заметно по бедности лексикона, узости мышления и ненависти к людям, на деньги которых полиция, собственно, и жирует.
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любовь обман полиции их беспомощьность

38 минут назад
123, гоняться за повышением смешно 10 лет подставлятьголову мозги 2 против одного там самозащита парня
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любовь63г враньё сплошноё 2полицейс

43 минуты назад
обман полицейских что гонялись номера записали ато впуталиродителей
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там вам не тут

44 минуты назад
в США сопляка бы застрелили.
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что сказать то хотели?

46 минут назад
Офигеть!, .. полицейским при исполнении запрещено накостылять сопляку. а то он настучит на полицейских и будут их судить за превышение. рни все четко и правильно сделали. сопливый "калиф на час", которому позволили схлопотать себе 10 лет на нарах посидит и подумает что такой тупой свинье место в загоне )
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Совхозник

53 минуты назад
Грешно смеяться над ментами. Запуганы они так, что их бьют колхозники. Такие у нас законы.
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Блин горелый

54 минуты назад
Если людей старательно опускать ниже плинтуса, они, в конце концов, оказываются на дне!
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Один

сегодня, 13:38
Дикая Усмань)) О чем они думали, когда нападали на полицейских? Что те отойдут и скажут: «Ладно, не бейте, мы ничего не видели и уже уходим»??:))
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