Происшествия
сегодня, 13:03
18-летнего усманца будут судить за нападение на инспектора ДПС
Полицейский получил закрытую черепно-мозговую травму.
Прокуратурой Усманского района направлено в суд уголовное дело по части 2 статьи 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти».
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, 26 ноября прошлого года около 23.15 сотрудники ДПС ОГИБДД ОМВД России по Усманскому району на улице Шмидта в селе Пригородка заметили автомобиль «Лада 210740» с сильно затонированными передними боковыми стеклами, подъехали у нарушителю, включив проблесковые маячки, вышли на улицу и указали жезлом на необходимость остановки, но нарушитель попытался скрыться. Началось преследование, которое длилось около 50 минут. В результате около полуночи водитель остановился на улице Молодёжная перед зданием дома культуры и библиотеки в поселке совхоза «Ударник». При этом в центре села было много людей, которые выходили на дорогу и препятствовали проезду полицейского автомобиля, а некоторые даже бросали в него снежки.
За рулём машины оказался несовершеннолетний. При попытке задержания подросток оказал сопротивление и пытался скрыться, и один из полицейских применил к нему силу - повалил на землю и стал удерживать. Затем на месте появились родители подростка и случайные очевидцы, которые сначала просто наблюдали за происходящим, а потом помогли подростку освободиться от захвата инспекторов и подняться с земли. Мать подростка даже двумя ударами сбила шапку с головы полицейского. Но инспекторы некоторое время всё же продолжали удерживать водителя, не давая ему скрыться.
Около полуночи разразился конфликт: с одной стороны были родители водителя и другие очевидцы, с другой — полицейские. Всё происходящее попало на записи видеорегистратора служебного автомобиля ДПС. Один из селян — 18-летний студент Липецкого индустриально-строительного колледжа, вступившись за подростка, даже пустил в ход ноги и кулаки. Про версии следствия, сначала он два раза ударил старшего инспектора ДПС ногой в область поясницы и ягодиц, а потом нанёс пять ударов кулаком в лицо и убежал. В результате лейтенант полиции получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, кровоподтёки на лбу и щеке. На место выезжали начальник ГИБДД и опергруппа.
Комиссия по делам несовершеннолетних Усманского района 29 декабря прошлого года признала юного водителя виновным по части 2 статьи 12.25 КоАП РФ «Невыполнение требования о предоставлении транспортного средства или об остановке транспортного средства» и по части 1 статьи 12.5 КоАП РФ «Управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена». А 18-летнего «защитника» несовершеннолетнего водителя теперь будут судить по части 2 статьи 318 УК РФ за избиение полицейского. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, 26 ноября прошлого года около 23.15 сотрудники ДПС ОГИБДД ОМВД России по Усманскому району на улице Шмидта в селе Пригородка заметили автомобиль «Лада 210740» с сильно затонированными передними боковыми стеклами, подъехали у нарушителю, включив проблесковые маячки, вышли на улицу и указали жезлом на необходимость остановки, но нарушитель попытался скрыться. Началось преследование, которое длилось около 50 минут. В результате около полуночи водитель остановился на улице Молодёжная перед зданием дома культуры и библиотеки в поселке совхоза «Ударник». При этом в центре села было много людей, которые выходили на дорогу и препятствовали проезду полицейского автомобиля, а некоторые даже бросали в него снежки.
За рулём машины оказался несовершеннолетний. При попытке задержания подросток оказал сопротивление и пытался скрыться, и один из полицейских применил к нему силу - повалил на землю и стал удерживать. Затем на месте появились родители подростка и случайные очевидцы, которые сначала просто наблюдали за происходящим, а потом помогли подростку освободиться от захвата инспекторов и подняться с земли. Мать подростка даже двумя ударами сбила шапку с головы полицейского. Но инспекторы некоторое время всё же продолжали удерживать водителя, не давая ему скрыться.
Около полуночи разразился конфликт: с одной стороны были родители водителя и другие очевидцы, с другой — полицейские. Всё происходящее попало на записи видеорегистратора служебного автомобиля ДПС. Один из селян — 18-летний студент Липецкого индустриально-строительного колледжа, вступившись за подростка, даже пустил в ход ноги и кулаки. Про версии следствия, сначала он два раза ударил старшего инспектора ДПС ногой в область поясницы и ягодиц, а потом нанёс пять ударов кулаком в лицо и убежал. В результате лейтенант полиции получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, кровоподтёки на лбу и щеке. На место выезжали начальник ГИБДД и опергруппа.
Комиссия по делам несовершеннолетних Усманского района 29 декабря прошлого года признала юного водителя виновным по части 2 статьи 12.25 КоАП РФ «Невыполнение требования о предоставлении транспортного средства или об остановке транспортного средства» и по части 1 статьи 12.5 КоАП РФ «Управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена». А 18-летнего «защитника» несовершеннолетнего водителя теперь будут судить по части 2 статьи 318 УК РФ за избиение полицейского. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.
Комментарии (16)
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Не гость
ДОИГРАИЛИСЬ !!!
911
любовь обман полиции их беспомощьность
любовь63г враньё сплошноё 2полицейс
там вам не тут
что сказать то хотели?
Совхозник
Блин горелый
Один