Происшествия

41 минуту назад

В Липецке появился секс-шантажист?

8 2142
#шантаж
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В Липецке появился секс-шантажист?

Липчанка Марина К. (имена героев изменены — прим. GOROD48) утверждает, что ее бывший любовник Артем С. держит в страхе нескольких девушек и требует от них продолжения интимных отношений под угрозой распространения пикантных фото и видео.

Жительница Липецка Марина обратилась в редакцию GOROD48 с просьбой защиты от домогательств ее бывшего любовника. Женщина утверждает, что она и еще несколько девушек попали в сложную ситуацию, связанную с делами амурными.

- В Липецке есть человек, Артем, который шантажом требует секс у молоденьких девушек, - утверждает Марина. - Артем действует по одной и той же схеме. Он находит в социальной сети «ВКонтакте» девушек 18-20 лет, втирается в доверие, а потом приглашает к себе на интим. В соцсети Артем просит у девушек фотографии фривольного характера. Проходит время, и девушки замечают неадекватность Артема, пытаются разорвать отношения, но не все так просто! Артем требует продолжения отношений, угрожая тем, что разошлет по соцсетям интимные фото и видео, снятые во время встреч у него дома. Если девушка отказывается, то он угрожает караулить ее у дома, работы, кафе, преследует через соцсети.

Марина утверждает, что в сети секс-вымогателя попадают совсем юные неопытные в отношениях с мужчинами липчанки, которые теперь живут в страхе, и которым негде искать защиту. Вчера Марина обратилась в полицию. Она просит привлечь своего экс-любовника к ответственности за угрозу распространения компрометирующих фото и видео.

- Заявление от липчанки принято в отделе полиции №3. Проверку по жалобе поручено провести участковому уполномоченному, - сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД по Липецкой области.

Марина утверждает, что запуганные Артемом девушки неоднократно обращались в полицию, и шантажиста даже сажали под домашний арест и выписывали ему штраф, но сейчас он снова терроризирует молодых липчанок.

Как известно GOROD48, Марина и Артем — давние клиенты полиции: пара неоднократно писала друг на друга встречные заявления. Так что, не исключено, что обвинение в секс-шантаже — новый уровень выяснения явно непростых отношений.

8 2142
#шантаж
1

Комментарии (8)

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Нежный

15 минут назад
А я хочу к нему втерется и свои фоточки прислать,шалунишке.
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вопрос

19 минут назад
девушки докладывают Марине-молочной сестре? Интересно девки пляшут)))
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Интересно девки пляшут

22 минуты назад
Совсем юные и неопытные это 20 летние тётки, которые сами высылают интим-фото и идут на хату к малознакомому за сексом?
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Гость

22 минуты назад
Местный, согласен. Чушь какая то, для чего писать об этом???
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Местный

33 минуты назад
К чему эта писанина. Разборки двух любовников. Зачем нам то об сообщать.
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Денис

34 минуты назад
Пусть мжм, бдсм и римминг попробуют. Можть успокоятся.
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Ирина

35 минут назад
Что ж...Эти девушки решили учиться на своих ошибках. В следующий раз не возникнет желания рассылать малознакомым мужикам свои интимные фото и заниматься сексом под камеру.
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Один

35 минут назад
Сами виноваты
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