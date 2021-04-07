В Липецке появился секс-шантажист?

Липчанка Марина К. (имена героев изменены — прим. GOROD48) утверждает, что ее бывший любовник Артем С. держит в страхе нескольких девушек и требует от них продолжения интимных отношений под угрозой распространения пикантных фото и видео.

Жительница Липецка Марина обратилась в редакцию GOROD48 с просьбой защиты от домогательств ее бывшего любовника. Женщина утверждает, что она и еще несколько девушек попали в сложную ситуацию, связанную с делами амурными.



- В Липецке есть человек, Артем, который шантажом требует секс у молоденьких девушек, - утверждает Марина. - Артем действует по одной и той же схеме. Он находит в социальной сети «ВКонтакте» девушек 18-20 лет, втирается в доверие, а потом приглашает к себе на интим. В соцсети Артем просит у девушек фотографии фривольного характера. Проходит время, и девушки замечают неадекватность Артема, пытаются разорвать отношения, но не все так просто! Артем требует продолжения отношений, угрожая тем, что разошлет по соцсетям интимные фото и видео, снятые во время встреч у него дома. Если девушка отказывается, то он угрожает караулить ее у дома, работы, кафе, преследует через соцсети.



Марина утверждает, что в сети секс-вымогателя попадают совсем юные неопытные в отношениях с мужчинами липчанки, которые теперь живут в страхе, и которым негде искать защиту. Вчера Марина обратилась в полицию. Она просит привлечь своего экс-любовника к ответственности за угрозу распространения компрометирующих фото и видео.



- Заявление от липчанки принято в отделе полиции №3. Проверку по жалобе поручено провести участковому уполномоченному, - сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД по Липецкой области.



Марина утверждает, что запуганные Артемом девушки неоднократно обращались в полицию, и шантажиста даже сажали под домашний арест и выписывали ему штраф, но сейчас он снова терроризирует молодых липчанок.



Как известно GOROD48, Марина и Артем — давние клиенты полиции: пара неоднократно писала друг на друга встречные заявления. Так что, не исключено, что обвинение в секс-шантаже — новый уровень выяснения явно непростых отношений.



