Общество

14 минут назад

Архитекторы представили проект обновленного рынка в Липецке

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#проект #благоустройство
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Архитекторы представили проект обновленного рынка в Липецке

Торговля возле остановки «Дом художника» должна стать эстетичной.

Департамент градостроительства и архитектуры Липецка презентовал проект благоустройства рынка и прилегающей к нему площади, расположенных в 15 микрорайоне. В зону благоустройства попали участки остановок «Дом художника» с четной и нечетной сторон улицы Водопьянова.

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- Проектом предусмотрено создание доступной безбарьерной территории для горожан, комфортной пешеходной инфраструктуры, мест отдыха, приведение информационных конструкций вдоль улицы к единому виду и замена остановок общественного транспорта. Планируется переосмысление всего общественного пространства, создание комфортной пешеходной зоны и зоны отдыха, - сообщают в депграде.

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14 апреля в живом формате состоится обсуждение проекта. Всех желающих ждут в 15:00 в районе остановки «Дом художника» на аллее со стороны 15 микрорайона.

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#проект #благоустройство
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Комментарии (2)

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Липчанин

5 минут назад
Это там где «собачьи будки» поставил Царёв ?
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Порядок

7 минут назад
Это хорошо .
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