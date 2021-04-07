Общество
14 минут назад
Архитекторы представили проект обновленного рынка в Липецке
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Торговля возле остановки «Дом художника» должна стать эстетичной.
Департамент градостроительства и архитектуры Липецка презентовал проект благоустройства рынка и прилегающей к нему площади, расположенных в 15 микрорайоне. В зону благоустройства попали участки остановок «Дом художника» с четной и нечетной сторон улицы Водопьянова.
- Проектом предусмотрено создание доступной безбарьерной территории для горожан, комфортной пешеходной инфраструктуры, мест отдыха, приведение информационных конструкций вдоль улицы к единому виду и замена остановок общественного транспорта. Планируется переосмысление всего общественного пространства, создание комфортной пешеходной зоны и зоны отдыха, - сообщают в депграде.
14 апреля в живом формате состоится обсуждение проекта. Всех желающих ждут в 15:00 в районе остановки «Дом художника» на аллее со стороны 15 микрорайона.
- Проектом предусмотрено создание доступной безбарьерной территории для горожан, комфортной пешеходной инфраструктуры, мест отдыха, приведение информационных конструкций вдоль улицы к единому виду и замена остановок общественного транспорта. Планируется переосмысление всего общественного пространства, создание комфортной пешеходной зоны и зоны отдыха, - сообщают в депграде.
14 апреля в живом формате состоится обсуждение проекта. Всех желающих ждут в 15:00 в районе остановки «Дом художника» на аллее со стороны 15 микрорайона.
2 238
Липчанин
Порядок