Усердные коммунальщики повредили плитку в Верхнем парке

Покрытие испортили во время чистки наледи.

Новая плитка в Верхнем парке не без ущерба перенесла зимний сезон: во время очистки покрытия от наледи ее повредила коммунальная техника. Слишком усердные сотрудники муниципального управления благоустройства уже привлечены к ответственности. Покрытие планируют отремонтировать за счет внебюджетных средств.- Плитку в Верхнем парке повредили сотрудники муниципального управления благоустройства во время проведения работ по уборке наледи на данном участке. Виновные уже привлечены к ответственности. Восстановить покрытие специалисты управления планируют в июне за счёт внебюджетных источников, - сообщили GOROD48 в администрации Липецка. - Стоит отметить, что с сотрудниками управления регулярно проводятся инструктажи, однако, как показал этот случай, иногда происходят нарушения. Если липчане заметили, что работы проводятся с нарушением, об этом можно сообщить в официальный инстаграм-аккаунт управления @mbuupravlenie.Напомним, что большой ремонт Верхнего парка, или бульвара Сорокина, проходил в 2019 году. Раньше пешеходное покрытие там представляло собой старые обколотые железобетонные плиты. Они лежали в Верхнем парке более 40 лет.В обновление пешеходной зоны вложились бизнесмены и город: к лету 2019 года в сквере появились покрытие из плитки, прорезиненная дорожка для бегунов и асфальтированная велодорожка, скамьи и новое освещение.