Общество

44 минуты назад

Усердные коммунальщики повредили плитку в Верхнем парке

6 566
#коммунальщики #благоустройство
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Усердные коммунальщики повредили плитку в Верхнем парке

Покрытие испортили во время чистки наледи.

Новая плитка в Верхнем парке не без ущерба перенесла зимний сезон: во время очистки покрытия от наледи ее повредила коммунальная техника. Слишком усердные сотрудники муниципального управления благоустройства уже привлечены к ответственности. Покрытие планируют отремонтировать за счет внебюджетных средств.

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- Плитку в Верхнем парке повредили сотрудники муниципального управления благоустройства во время проведения работ по уборке наледи на данном участке. Виновные уже привлечены к ответственности. Восстановить покрытие специалисты управления планируют в июне за счёт внебюджетных источников, - сообщили GOROD48 в администрации Липецка. - Стоит отметить, что с сотрудниками управления регулярно проводятся инструктажи, однако, как показал этот случай, иногда происходят нарушения. Если липчане заметили, что работы проводятся с нарушением, об этом можно сообщить в официальный инстаграм-аккаунт управления @mbuupravlenie.

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Напомним, что большой ремонт Верхнего парка, или бульвара Сорокина, проходил в 2019 году. Раньше пешеходное покрытие там представляло собой старые обколотые железобетонные плиты. Они лежали в Верхнем парке более 40 лет.

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В обновление пешеходной зоны вложились бизнесмены и город: к лету 2019 года в сквере появились покрытие из плитки, прорезиненная дорожка для бегунов и асфальтированная велодорожка, скамьи и новое освещение.
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#коммунальщики #благоустройство
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Комментарии (6)

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Епт

3 минуты назад
А по утру они проснулись! Это покрытие повредили, по меньшей мере, год назад! Резинки на отвалах стерлись, порвались. Их сняли, новые не поставили, теперь металлом по плитке чистят, а бабло - себе на премии.
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Гость

11 минут назад
Это не коммунальная техника виновата, а некачественная плитка. На бульваре Неделина сколько лет лежит плитка, её чистят трактором и ничего с ней не случилось. А в 2019 или 2020 году (точно не помню) заделывали провал напротив 49 дома и вся эта новая уложенная плитка уже в сколах. Многие проблемы с дорогами у нас в том числе из-за некачественного материала, а не погодные условия виноваты.
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Из внебюджетных средств

33 минуты назад
Опять комерсов нагнут?
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весёлый

33 минуты назад
В России так,сначала асфальт ,потом траншеи роем ,чему удивляться
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Ванья

34 минуты назад
Вон голубь уже плитку клюет. Во всех бедах города они виноваты
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У.Е.Ю.

35 минут назад
Вандалы! Придётся снова перекладывать весь парк.
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