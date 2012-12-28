Липецкая область «взлетела» в рейтинге потребительского спроса

Из аутсайдеров по итогам 2023 года Липецкая область попала рейтинге регионов России по динамике потребительского спроса - 2024 в топ-20.

По итогам 2024 года Липецкая область заняла 15 место в рейтинге регионов России по уровню потребительского спроса. Об этом свидетельствуют результаты исследования РИА Новости.Потребительский спрос оценивался аналитиками как сумма оборота розничной торговли, объема платных услуг населения и расходов на общепит. Позитивную динамику показали все регионы, кроме Севастополя, где потребительский спрос в 2024 году снизился.Так, за прошедший год потребительский спрос в регионе увеличился на 9,3%, а среднедушевые среднемесячные траты составили 39,9 тысячи рублей. Между тем, в 2023 году Липецкая область была лишь на 81 месте с ростом спроса на 0,6%.В целом потребительский спрос в России вырос на 6,4%, средние потребительские расходы на душу населения в месяц в 2024 году составляли 43,5 тысячи рублей. Лидером по темпам роста покупательской активности стала Республика Адыгея, где показатель увеличился сразу на 20,7%. Второе место заняла Карачаево-Черкесия (+11,7%), третье – Башкортостан с ростом на 11,2%. Замыкает список Севастополь — единственный регион, где потребительский спрос в 2024 году снизился. Кроме того, еще в двух регионах — Архангельской области и Ненецком автономном округе – динамика спроса оказалась очень слабой и составила менее 1%.