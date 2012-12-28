Происшествия
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17 минут назад
Липецкие пожарные с помощью спецтехники спасли кошку
Усатую леди передали хозяину, от которого она до этого и сбежала.
Как сообщили в ГУ МЧС по Липецкой области, сотрудники пожарно-спасательной части использовали автоколенчатый подъемник, чтобы добраться до кота, находившегося на высоте около 20 метров. Операция по спасению прошла успешно – животное сняли и передали хозяину.
Ранее жители дома несколько дней били тревогу по поводу животного, которое забралось высоко на ветки и не могло самостоятельно спуститься вниз.
Видео ГУ МЧС по Липецкой области
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