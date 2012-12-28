Липецкие пожарные с помощью спецтехники спасли кошку

Усатую леди передали хозяину, от которого она до этого и сбежала.

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Как сообщили в ГУ МЧС по Липецкой области, сотрудники пожарно-спасательной части использовали автоколенчатый подъемник, чтобы добраться до кота, находившегося на высоте около 20 метров. Операция по спасению прошла успешно – животное сняли и передали хозяину.







Видео ГУ МЧС по Липецкой области

На улице Циолковского местные жители обратились за помощью к спасателям - снять кота, застрявшего на высоком дереве. Бедняга провёл там несколько дней.