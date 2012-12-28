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8 минут назад

Антициклон принесет в Липецкую область заметное потепление

Вечером 13 апреля дожди в Липецкой области прекратятся, затем в ближайшие трое суток осадков не ожидается. Атмосферное давление начнет расти, ожидается антициклональный характер погоды, значительно потеплеет.

Среднесуточные температуры воздуха составят: 14 апреля – 7-8 градусов тепла, что в пределах климатической нормы, 15 и 16 апреля – 12-13 градусов тепла, что на 4-5 градуса выше нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 14 апреля в Липецкой области будет облачно с прояснениями, ночью местами небольшой дождь, днем без существенных осадков, ночью и утром местами туман. Ветер ночью переменный, слабый, 2-7 м/сек, днем южный, усилится до 8-13 м/сек. Температура ночью – от -1 до +4 градусов, днем – от +11 до +16 градусов.

В Липецке облачно с прояснениями, без существенных осадков, утром туман. Температура ночью будет от 0 до +2 градусов, днем – от +13 до +15 градусов.

День 14 апреля стал самым теплым в Липецке в 2021 году, тогда в городе было +24. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1941 году – 7 градусов мороза.
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