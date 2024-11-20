Сегодня в Липецке: наука красить яйца, что чаше всего заставляет липчан искать новую работу
Общество
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сегодня, 07:00
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Сегодня в Липецке: наука красить яйца, что чаше всего заставляет липчан искать новую работу
Всё самое главное про наступивший понедельник.
Температура днём составит от +13 до +15 градусов. Утром возможен туман, но дальше понедельник пройдёт без существенных осадков.
Отключение воды
С 10:00 до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду по адресам:
ул. Катукова, 4, 8, 12, 10;
ул. Пришвина, 1, 3, 3а, 5, 9, 15, 13, 16, 19, 21;
ул. Степанищева, 11, 13, 15, 17, 19;
пр-т Победы, 126, 132.
Расстанутся с комфортом и жители частного сектора на улицах Вольной, Новой, Новотепличной, Лучистой, Пришвина, Просторной, Раздольной, Совхозной, Ягодной, Ясной.
Отключение света
С 9:00 до 16:00 обесточат:
ул. Боевой проезд;
ул. Железнякова.
ул. Детская, 4, 6, 8, 9, 11, 13а, 15, 15а, 17;
ул. Жемчужная, 9, 22, 23, 24, 28, 38;
ул. Игнатьева Ф.С., 32, 33
ул. Каменный Лог, 38, 53;
ул. Листопадная, д. 2, 4;
ул. Покровская;
ул. Провинциальная, 2, 10, 12, 17, 2;
ул. Студеновская, 187а;
ул. Юношеская, 23а, 23б;
- Лебедянское шоссе;
пер. Рудный, 1, 3, 5.
Пробки
Понедельник – коварный денёк. Заторы в городе начались в 6 утра, но большинство пробок всё-таки можно объехать, если пользоваться «Яндекс-картами» или аналогичными приложениями.
Мастеровой понедельник
В АРТ-Пространстве «Модное место» при ОЦКНТ (ул. Космонавтов, 54а) сегодня вновь «Понедельник мастеровой» (6+).
Фото vk.com/art_modnoe_mesto
В 17:00 в начале пасхальной неделе гостей будут учить расписывать яйца в стиле хохломской живописи. Это именно тот случай, когда каждое яичко станет напоминать произведение искусства. Гости научатся приёмам живописи, смогут изготовить отличные сувениры и подарки. Мастер-класс проведет участница «Липецкой ремесленной палаты», в прошлом работница фабрики «Липецкие узоры» Анна Николаевна Морозова.
Пасхальная выставка
В липецком филиале РАНХиГС (ул. Интернациональная, 3) с 11:00 до 15:00 будет работать Пасхальная выставка-ярмарка (12+).
Можно будет приобрести сувениры, открытки, выпечку. Собранные средства обещают направить на благотворительность.
Памяти учёного
А ещё в РАНХиГС сегодня пройдёт очная научно-практическая конференция «Язык. Культура. Образование», посвященная памяти бывшего преподавателя Липецкого педуниверситета Ефима Израилевича Пасова (16+)/
Среди тем — искусственный интеллект в образовании, преподавание иностранных языков, межкультурная коммуникация и многое другое. Участие бесплатное
В поисках лучшей доли
Низкая зарплата является основной причиной, по которой липчане меняют работу, выяснили в ходу опроса специалисты SuperJob. Именно она побудила к переменам 41% ищущих работу в Липецке.
Удалёнка уже в каждой третьей компании
38% липецких предприятий разрешают своим сотрудникам работать из дома, узнали в SuperJob. В большинстве компаний (73%) удаленно работают до 10% сотрудников.
Чаще всего на удаленке работают IT-специалисты- 39%. На втором месте — сотрудники отделов продаж и клиентского сервиса, а также HR-менеджеры - по 22%. На третьем месте — инженерно-технические работники: конструкторы, проектировщики, сметчики и архитекторы - 15%.
Дорогие липчане! Понедельник – день тяжёлый, но и сегодня не стоит упускать из виду и происходящие события. Липчанам следить за информационной лентой легко – она непрерывно появляется на GOROD48, не случайно считающимся электронным именем региона. Чаще заходите на сайт во время рабочих пауз и будьте в курсе всех новостей. Ждём вас 24/7 снова и снова.
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