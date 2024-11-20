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Сегодня в Липецке: наука красить яйца, что чаше всего заставляет липчан искать новую работу
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Общество
268
сегодня, 07:00
3

Сегодня в Липецке: наука красить яйца, что чаше всего заставляет липчан искать новую работу

Всё самое главное про наступивший понедельник.

Тепло и сухо

Температура днём составит от +13 до +15 градусов. Утром возможен туман, но дальше понедельник пройдёт без существенных осадков.

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Отключение воды

С 10:00 до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду по адресам:

ул. Катукова, 4, 8, 12, 10;
ул. Пришвина, 1, 3, 3а, 5, 9, 15, 13, 16, 19, 21;
ул. Степанищева, 11, 13, 15, 17, 19;
пр-т Победы, 126, 132.

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Расстанутся с комфортом и жители частного сектора на улицах Вольной, Новой, Новотепличной, Лучистой, Пришвина, Просторной, Раздольной, Совхозной, Ягодной, Ясной.

Отключение света

С 9:00 до 16:00 обесточат:
ул. Боевой проезд;
ул. Железнякова.

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С 9:00 до 17:00 погрузятся во мрак:

ул. Детская, 4, 6, 8, 9, 11, 13а, 15, 15а, 17;
ул. Жемчужная, 9, 22, 23, 24, 28, 38;
ул. Игнатьева Ф.С., 32, 33
ул. Каменный Лог, 38, 53;
ул. Листопадная, д. 2, 4;
ул. Покровская;
ул. Провинциальная, 2, 10, 12, 17, 2;
ул. Студеновская, 187а;
ул. Юношеская, 23а, 23б;
- Лебедянское шоссе;
пер. Рудный, 1, 3, 5.

Пробки

Понедельник – коварный денёк. Заторы в городе начались в 6 утра, но большинство пробок всё-таки можно объехать, если пользоваться «Яндекс-картами» или аналогичными приложениями.


Мастеровой понедельник

В АРТ-Пространстве «Модное место» при ОЦКНТ (ул. Космонавтов, 54а) сегодня вновь «Понедельник мастеровой» (6+).

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Фото vk.com/art_modnoe_mesto

В 17:00 в начале пасхальной неделе гостей будут учить расписывать яйца в стиле хохломской живописи. Это именно тот случай, когда каждое яичко станет напоминать произведение искусства. Гости научатся приёмам живописи, смогут изготовить отличные сувениры и подарки. Мастер-класс проведет участница «Липецкой ремесленной палаты», в прошлом работница фабрики «Липецкие узоры» Анна Николаевна Морозова.

Пасхальная выставка

В липецком филиале РАНХиГС (ул. Интернациональная, 3) с 11:00 до 15:00 будет работать Пасхальная выставка-ярмарка (12+).

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Можно будет приобрести сувениры, открытки, выпечку. Собранные средства обещают направить на благотворительность.

Памяти учёного

А ещё в РАНХиГС сегодня пройдёт очная научно-практическая конференция «Язык. Культура. Образование», посвященная памяти бывшего преподавателя Липецкого педуниверситета Ефима Израилевича Пасова (16+)/

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Среди тем — искусственный интеллект в образовании, преподавание иностранных языков, межкультурная коммуникация и многое другое. Участие бесплатное

В поисках лучшей доли

Низкая зарплата является основной причиной, по которой липчане меняют работу, выяснили в ходу опроса специалисты SuperJob. Именно она побудила к переменам 41% ищущих работу в Липецке.

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10% сотрудников вышли на рынок труда из-за неудовлетворенности руководством, еще столько же — из-за отсутствия карьерных перспектив. Эмоциональное выгорание побуждает к поиску нового места 5% работников, еще 4% не устраивают условия труда. По 3% респондентов называют ключевыми факторами высокую нагрузку, задержки зарплаты, желание перемен или удаленность работы от места жительства. 2% говорят о желание перейти на более удобный график или удалённый формат, столько же начинают поиск работы из-за ожидания сокращений на текущем месте.

Удалёнка уже в каждой третьей компании

38% липецких предприятий разрешают своим сотрудникам работать из дома, узнали в SuperJob. В большинстве компаний (73%) удаленно работают до 10% сотрудников.

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Чаще всего на удаленке работают IT-специалисты- 39%. На втором месте — сотрудники отделов продаж и клиентского сервиса, а также HR-менеджеры - по 22%. На третьем месте — инженерно-технические работники: конструкторы, проектировщики, сметчики и архитекторы - 15%.

Дорогие липчане! Понедельник – день тяжёлый, но и сегодня не стоит упускать из виду и происходящие события. Липчанам следить за информационной лентой легко – она непрерывно появляется на GOROD48, не случайно считающимся электронным именем региона. Чаще заходите на сайт во время рабочих пауз и будьте в курсе всех новостей. Ждём вас 24/7 снова и снова.
Сегодня в Липецке
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Комментарии (3)

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Сначала новые
Всем
22 минуты назад
Доброго утра!
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Пасхальна выставка.
26 минут назад
Вчера был на старом Косыревском кладбище, вот где выставка. Мусор собраны возле каждого участка не выводится, баки пустые, воды нет. Одна куча песка на всё кладбище на везде и как всегда у элиты. И если конечно это можно назвать песком, какое-то непонятное суглинок или ещё что-то. И это творится 2 год подряд. Город 48 создайте и зделайте репортаж, что там творится.
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Песок
4 минуты назад
По дешёвке привезли.
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