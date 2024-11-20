Сегодня в Липецке: наука красить яйца, что чаше всего заставляет липчан искать новую работу

Всё самое главное про наступивший понедельник.

Температура днём составит от +13 до +15 градусов. Утром возможен туман, но дальше понедельник пройдёт без существенных осадков.











пр-т Победы, 126, 132.

























Мастеровой понедельник

В АРТ-Пространстве «Модное место» при ОЦКНТ (ул. Космонавтов, 54а) сегодня вновь «Понедельник мастеровой» (6+).













Фото vk.com/art_modnoe_mesto

В липецком филиале РАНХиГС (ул. Интернациональная, 3) с 11:00 до 15:00 будет работать Пасхальная выставка-ярмарка (12+).









А ещё в РАНХиГС сегодня пройдёт очная научно-практическая конференция «Язык. Культура. Образование», посвященная памяти бывшего преподавателя Липецкого педуниверситета Ефима Израилевича Пасова (16+)/









Низкая зарплата является основной причиной, по которой липчане меняют работу, выяснили в ходу опроса специалисты SuperJob. Именно она побудила к переменам 41% ищущих работу в Липецке.















38% липецких предприятий разрешают своим сотрудникам работать из дома, узнали в SuperJob. В большинстве компаний (73%) удаленно работают до 10% сотрудников.











С 10:00 до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду по адресам:ул. Катукова, 4, 8, 12, 10;ул. Пришвина, 1, 3, 3а, 5, 9, 15, 13, 16, 19, 21;ул. Степанищева, 11, 13, 15, 17, 19;Расстанутся с комфортом и жители частного сектора на улицах Вольной, Новой, Новотепличной, Лучистой, Пришвина, Просторной, Раздольной, Совхозной, Ягодной, Ясной.С 9:00 до 16:00 обесточат:ул. Боевой проезд;ул. Железнякова.С 9:00 до 17:00 погрузятся во мрак:ул. Детская, 4, 6, 8, 9, 11, 13а, 15, 15а, 17;ул. Жемчужная, 9, 22, 23, 24, 28, 38;ул. Игнатьева Ф.С., 32, 33ул. Каменный Лог, 38, 53;ул. Листопадная, д. 2, 4;ул. Покровская;ул. Провинциальная, 2, 10, 12, 17, 2;ул. Студеновская, 187а;ул. Юношеская, 23а, 23б;- Лебедянское шоссе;пер. Рудный, 1, 3, 5.Понедельник – коварный денёк. Заторы в городе начались в 6 утра, но большинство пробок всё-таки можно объехать, если пользоваться «Яндекс-картами» или аналогичными приложениями.В 17:00 в начале пасхальной неделе гостей будут учить расписывать яйца в стиле хохломской живописи. Это именно тот случай, когда каждое яичко станет напоминать произведение искусства. Гости научатся приёмам живописи, смогут изготовить отличные сувениры и подарки. Мастер-класс проведет участница «Липецкой ремесленной палаты», в прошлом работница фабрики «Липецкие узоры» Анна Николаевна Морозова.Можно будет приобрести сувениры, открытки, выпечку. Собранные средства обещают направить на благотворительность.Среди тем — искусственный интеллект в образовании, преподавание иностранных языков, межкультурная коммуникация и многое другое. Участие бесплатное10% сотрудников вышли на рынок труда из-за неудовлетворенности руководством, еще столько же — из-за отсутствия карьерных перспектив. Эмоциональное выгорание побуждает к поиску нового места 5% работников, еще 4% не устраивают условия труда. По 3% респондентов называют ключевыми факторами высокую нагрузку, задержки зарплаты, желание перемен или удаленность работы от места жительства. 2% говорят о желание перейти на более удобный график или удалённый формат, столько же начинают поиск работы из-за ожидания сокращений на текущем месте.Чаще всего на удаленке работают IT-специалисты- 39%. На втором месте — сотрудники отделов продаж и клиентского сервиса, а также HR-менеджеры - по 22%. На третьем месте — инженерно-технические работники: конструкторы, проектировщики, сметчики и архитекторы - 15%.