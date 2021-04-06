Липецкие чиновники сэкономили 1,37 млрд рублей

Региональные заказчики могут гордиться своей работой за первый квартал. Экономия на торгах в Липецкой области почти вдвое превышает средние данные по стране и лидирует в Центральном Черноземье.

Единая информационная система в сфере госзакупок представила актуальные данные экономии по контрактам, заключенным в Российской Федерации, в 2021 году. В среднем по стране относительная экономия при заключении госконтрактов составила 6,7%, или 85,16 млрд рублей.



Экономия, которой на госторгах добиваются липецкие чиновники, куда значительнее — 14,05%. За первый квартал 2021 года на торгах в Липецкой области удалось сэкономить 1,37 млрд рублей. Столько же денег сэкономили на торгах в Воронежской области, но при относительной экономии 12,44%. 750 млн рублей сэкономили на торгах заказчики из Белгородской области, это 6,61%. Дисконтов на 430 млн рублей добились тамбовские заказчики (3,49%), на 310 млн рублей — курские (6,36%).



С начала 2021 года липецкие заказчики только с предприятиями малого и среднего бизнеса заключили 5 771 контракт на 5,5 млрд рублей. Самые крупные договоры — дорожные ремонты. Так, 5-ая очередь ремонта региональных дорог обойдется в 814 186 289 рублей при стартовой цене лота в 904 651 432 рубля.