Общество

сегодня, 12:48

Липецкие чиновники сэкономили 1,37 млрд рублей

6 437
#экономия #закупки
Липецкие чиновники сэкономили 1,37 млрд рублей

Региональные заказчики могут гордиться своей работой за первый квартал. Экономия на торгах в Липецкой области почти вдвое превышает средние данные по стране и лидирует в Центральном Черноземье.

Единая информационная система в сфере госзакупок представила актуальные данные экономии по контрактам, заключенным в Российской Федерации, в 2021 году. В среднем по стране относительная экономия при заключении госконтрактов составила 6,7%, или 85,16 млрд рублей.

Экономия, которой на госторгах добиваются липецкие чиновники, куда значительнее — 14,05%. За первый квартал 2021 года на торгах в Липецкой области удалось сэкономить 1,37 млрд рублей. Столько же денег сэкономили на торгах в Воронежской области, но при относительной экономии 12,44%. 750 млн рублей сэкономили на торгах заказчики из Белгородской области, это 6,61%. Дисконтов на 430 млн рублей добились тамбовские заказчики (3,49%), на 310 млн рублей — курские (6,36%).

С начала 2021 года липецкие заказчики только с предприятиями малого и среднего бизнеса заключили 5 771 контракт на 5,5 млрд рублей. Самые крупные договоры — дорожные ремонты. Так, 5-ая очередь ремонта региональных дорог обойдется в 814 186 289 рублей при стартовой цене лота в 904 651 432 рубля.
6 437
#экономия #закупки

Комментарии (6)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Народный контроль

13 минут назад
Пчёлка, конкурсы "выигрывают" всё те же прикормленные фирмочки - это вторично! А первично то, что их победы обесречивают одни и те же коррумпированные липецкие чиновники!
ответить

Житель

16 минут назад
На чем сэкономили? На нас?
ответить

Непутёвый

17 минут назад
Если депутатов перевести на среднюю заработную плату как по области в 32 тысячи рублей, то экономии будет в разы больше! Можно будет отремонтировать дороги, детские сады, льготы для пенсионеров увеличить... Да много чего можно на сэкономиленные деньги сделать для жителей города и области!!! Когда-то в Липецке таксофоны и общественный транспорт были безплатными!
ответить

Пчёлка

40 минут назад
Я смеюсь, умираю от смеха. Так вот в чём причина низкой эффективности вложений. Конкурсы "выигрывают" всё те же прикормленные фирмочки, которые для вида падают в цене. Минус откаты областными и городским чинушам, вот и остаётся для благоустройства или инфраструктуры недостаточное финансирование. А за здорово живёшь при нынешнем капитализме и пчёлка жужжать не будет. Вот так-с.
ответить

Винни

43 минуты назад
Чему гордиться? На гос закупках люди падают на 45% и ниже чтобы хоть как то выжить. И делают так же тяп ляп. Это не гордость, а позор. Глава города и губернатор сами раздают люлей, а где остальные замы и их подчиненные, кто за это отвечает???? Кругом бардак, только пресса строчит незамысловатые статейки не вникая в суть дела.
ответить

А если по стараться можно и больше с экономит

43 минуты назад
А если бы и от служебного транспорта отказались ещё бы так лямов по 50 сэкономили. А может и больше. По мимо машин своих ещё и шоферам ихим зарплаты идут, и все вытекающие затраты на ТО, БЕНЗИН, РЕЗИНУ ..... .
ответить

Еще в рубрике

На «бандитском рынке» появится ярмарка
#незаконная торговля
2
На «бандитском рынке» появится ярмарка

22 минуты назад

Общество
Липчанин отсудил более 450`000 рублей за сорванный отдых в Турции
#отдых #туризм
5
Липчанин отсудил более 450`000 рублей за сорванный отдых в Турции

47 минут назад

Общество
Ремонт Дома культуры в Ельце оценили в 49 млн рублей
#тендер #капитальный ремонт
Ремонт Дома культуры в Ельце оценили в 49 млн рублей

сегодня, 12:05

Общество
Елецкий депутат предложил убрать из городского сквера бюст премьер-министра РСФСР
#Соломенцев #бюст #горсовет Ельца
12
Елецкий депутат предложил убрать из городского сквера бюст премьер-министра РСФСР

сегодня, 11:39

Общество
Пешеходы вытесняют велосипедистов с их дорожек
#велодорожки
33
Пешеходы вытесняют велосипедистов с их дорожек

сегодня, 11:38

Общество
Автоинспекторы проверят соблюдение ПДД на железнодорожных переездах
#правила дорожного движения
1
Автоинспекторы проверят соблюдение ПДД на железнодорожных переездах

сегодня, 11:17

Общество