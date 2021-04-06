Происшествия
35 минут назад
Водитель избежал ответственности за кражу 10 тонн удобрений
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Мужчина перепродал их и забрал себе почти 240 000 рублей.
Мировой судья СУ №2 Данковского района рассмотрела материалы уголовного дела о хищении удобрений. К ответственности за преступление привлекли водителя местного агропромышленного предприятия.
Следствие установило, что мужчина при исполнении своих должностных обязанностей совершил присвоение имущества агрокомплекса. Водитель в ноябре 2020 года получил на току 10 тонн удобрения «Диаммофоска», но до поля их не довез. Водитель продал их по пути неизвестным лицам, получив от сделки 239 403 рубля и 60 копеек. Мужчина еще до вынесения приговора полностью признал свою вину, возместил ущерб. Суд прекратил в отношении него уголовное дело по примирению сторон.
Пропавшие 10 тонн удобрения — один из эпизодов преступлений, которые произошли в прошлом году в данковском агрокомплексе. Тогда руководство предприятия заявило о хищении 45 тонн удобрения для озимых и яровых культур на сумму более 1 миллиона рублей. Оперативники выяснили, что к хищению причастны водитель и агроном предприятия. По указания агронома водитель похитил несколько десятков мешков с подкормкой. Агроном присвоил 36 мешков с удобрением на сумму порядка 960 000 рублей. Водитель грузовика тоже решил обокрасть предприятие и без указания агронома перепродал 10 тонн.
Добавим, что официальных сведений об итогах рассмотрения уголовного дела в отношении агронома пока нет.
Следствие установило, что мужчина при исполнении своих должностных обязанностей совершил присвоение имущества агрокомплекса. Водитель в ноябре 2020 года получил на току 10 тонн удобрения «Диаммофоска», но до поля их не довез. Водитель продал их по пути неизвестным лицам, получив от сделки 239 403 рубля и 60 копеек. Мужчина еще до вынесения приговора полностью признал свою вину, возместил ущерб. Суд прекратил в отношении него уголовное дело по примирению сторон.
Пропавшие 10 тонн удобрения — один из эпизодов преступлений, которые произошли в прошлом году в данковском агрокомплексе. Тогда руководство предприятия заявило о хищении 45 тонн удобрения для озимых и яровых культур на сумму более 1 миллиона рублей. Оперативники выяснили, что к хищению причастны водитель и агроном предприятия. По указания агронома водитель похитил несколько десятков мешков с подкормкой. Агроном присвоил 36 мешков с удобрением на сумму порядка 960 000 рублей. Водитель грузовика тоже решил обокрасть предприятие и без указания агронома перепродал 10 тонн.
Добавим, что официальных сведений об итогах рассмотрения уголовного дела в отношении агронома пока нет.
373