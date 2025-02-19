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2730
19.02.2025 09:40
15

Ограбление магазина записала камера наблюдения

34-летний мужчина спрятал под одежду несколько бутылок спиртного, но это заметила продавщица.

5 февраля в Ельце из магазина на улице Королева местный житель украл несколько бутылок спиртного: происшествие записала камера наблюдения.

«Бутылки мужчина спрятал под одежду, но это заметила сотрудница магазина. На просьбу вернуться и оплатить товар подозреваемый не отреагировал. Минуя кассовую зону, он скрылся », — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.

Полицейские установили личность и местонахождение подозреваемого — это ранее судимый 34-летний ельчанин. Возбуждено уголовное дело по части первой статьи 161 УК РФ «Грабёж», санкции которой — до четырёх лет лишения свободы.
грабёж
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Комментарии (15)

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Покупатель
19.02.2025 14:55
Нынешние цены при такой зарплате, вот это грабеж!
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Дед
19.02.2025 13:15
Цены в магазинах видели,вот народ и пошёл на преступление,а ваши цены в магазинах это не преступление ,все в 2 а то и 3 раза поднялось.
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Знаток
19.02.2025 13:13
Ограбление века,воровства сейчас в каждом магазине полно,охрану убрали везде, бери не хочу, вот и результат,поставьте охрану,воровство в разы сократится.
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Мороз
19.02.2025 12:45
Пятёрка нанела охранников аж из самого Грозного, ребята работают.
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Няша
19.02.2025 13:06
А я в пятёрку больше не хожу, она мне карту заблокировала не объяснив причины.
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Назад в будущее
19.02.2025 12:38
Возможно мужчина считал что живёт при коммунизме. А тут бац - дикий капитализм.
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Непрокатило
19.02.2025 12:28
В этот раз непрокатило. Но судя по пузику до этого прокатывало не только с водочкой но и с закуской.
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Житель
19.02.2025 11:54
Не продавщица а продавец ! Грамотей ! Учи русский язык ! Грамотей !
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а
19.02.2025 11:08
надо было на месте заглотить
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Житель
19.02.2025 10:37
Не продавщица а продавец , грамотеи !
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Грамотей
19.02.2025 11:04
"В официально-деловой речи следует употреблять слово продавец. В остальных случаях верно: продавщица"
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Дембель
19.02.2025 10:25
Может он в кредит взял товар и оплатит позже ? Почему сразу грабеж ? Я вон в армии в СССР по Закону должен был служить 2 года - а по итогу получилось 2 года и полтора месяца . Получается - Государство меня ограбило и силой удерживало - и никто не сказал, что это не по Закону
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