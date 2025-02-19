Ограбление магазина записала камера наблюдения

34-летний мужчина спрятал под одежду несколько бутылок спиртного, но это заметила продавщица.

5 февраля в Ельце из магазина на улице Королева местный житель украл несколько бутылок спиртного: происшествие записала камера наблюдения.«Бутылки мужчина спрятал под одежду, но это заметила сотрудница магазина. На просьбу вернуться и оплатить товар подозреваемый не отреагировал. Минуя кассовую зону, он скрылся », — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.Полицейские установили личность и местонахождение подозреваемого — это ранее судимый 34-летний ельчанин. Возбуждено уголовное дело по части первой статьи 161 УК РФ «Грабёж», санкции которой — до четырёх лет лишения свободы.