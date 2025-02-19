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Происшествия
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19.02.2025 09:40
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Ограбление магазина записала камера наблюдения
34-летний мужчина спрятал под одежду несколько бутылок спиртного, но это заметила продавщица.
«Бутылки мужчина спрятал под одежду, но это заметила сотрудница магазина. На просьбу вернуться и оплатить товар подозреваемый не отреагировал. Минуя кассовую зону, он скрылся », — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.
Полицейские установили личность и местонахождение подозреваемого — это ранее судимый 34-летний ельчанин. Возбуждено уголовное дело по части первой статьи 161 УК РФ «Грабёж», санкции которой — до четырёх лет лишения свободы.
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