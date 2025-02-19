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19.02.2025 09:56
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В горящей бане пострадал 34-летний мужчина

Пожарные успели вынести из бани газовый баллон.

Вечером 18 февраля в липецком СНТ «Металлург-3» загорелась пристроенная к садовому дому деревянная баня. В пожаре пострадал 34-летний мужчина.

Огонь уничтожил баню и повредил дом на шести квадратных метрах. Более тяжелых последствий удалось избежать, так как пожарные успели вынести из огня газовый баллон.

В тот же день в Грязях на улице Революции 1905 года загорелся жилой деревянный дом. Огнем повреждены потолочные перекрытия чердачного помещения.
МЧС
пожар
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Комментарии (4)

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Как гость
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Сначала новые
Трубочист
19.02.2025 11:51
Забыли что печи чистить нужно, сажа при возгорании достигает 1200 С. Авось пронесет.
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Инспектор
19.02.2025 11:33
СНТ это вам не место постоянного проживания!
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Доктор Петров
19.02.2025 11:30
Перегрелся?
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опер
19.02.2025 10:11
Сначала нужно женщину выносить . а потом балон
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