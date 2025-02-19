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Происшествия
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19.02.2025 09:56
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В горящей бане пострадал 34-летний мужчина
Пожарные успели вынести из бани газовый баллон.
Огонь уничтожил баню и повредил дом на шести квадратных метрах. Более тяжелых последствий удалось избежать, так как пожарные успели вынести из огня газовый баллон.
В тот же день в Грязях на улице Революции 1905 года загорелся жилой деревянный дом. Огнем повреждены потолочные перекрытия чердачного помещения.
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