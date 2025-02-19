В горящей бане пострадал 34-летний мужчина

Пожарные успели вынести из бани газовый баллон.



Вечером 18 февраля в липецком СНТ «Металлург-3» загорелась пристроенная к садовому дому деревянная баня. В пожаре пострадал 34-летний мужчина.Огонь уничтожил баню и повредил дом на шести квадратных метрах. Более тяжелых последствий удалось избежать, так как пожарные успели вынести из огня газовый баллон.В тот же день в Грязях на улице Революции 1905 года загорелся жилой деревянный дом. Огнем повреждены потолочные перекрытия чердачного помещения.