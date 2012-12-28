В Задонске воронежец насмерть забил своего гостя 49 ударами

67-летний мужчина получил семь лет колонии строгого режима.

Задонский районный суд приговорил 67-летнего жителя Воронежа к семи годам колонии строгого режима за смертельное избиение своего гостя-собутыльника (по части четвёртой статьи 111 УК РФ). Незадолго до смерти тот обложил его матом, а в ответ получил не менее 49 ударов по различным частям тела. В результате мужчина скончался от закрытой черепно-мозговой травмы.Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, эти трагические события развернулись с 16 на 17 сентября прошлого года на улице Бебеля в Задонске. 16 сентября гости к подсудимому пришли трое знакомых и мужчины вместе выпивали за столом у постройки. В какой-то момент один из гостей обозвал хозяина бранным словом. Тот разозлился и начал избивать обидчика.От первых подзатыльников собутыльник упал под яблоню. Там началась борьба, которая продолжалась 5-10 минут. После завершения схватки гость так и остался на земле. Он лежал и сопел. На следующее утро — 17 сентября избитого обнаружили там же под яблоней, но уже без признаков жизни. Подсудимый позвонил на номер 112 и сообщил о случившемся.Сестра погибшего мужчины также предъявила иск о взыскании морального вреда — его она оценила в миллион рублей и понесённых расходов на похороны — 43 619 рублей. Но суд снизил размер компенсации морального вреда до полумиллиона рублей.