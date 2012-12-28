Происшествия
235
27 минут назад
1
В Задонске воронежец насмерть забил своего гостя 49 ударами
67-летний мужчина получил семь лет колонии строгого режима.
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, эти трагические события развернулись с 16 на 17 сентября прошлого года на улице Бебеля в Задонске. 16 сентября гости к подсудимому пришли трое знакомых и мужчины вместе выпивали за столом у постройки. В какой-то момент один из гостей обозвал хозяина бранным словом. Тот разозлился и начал избивать обидчика.
От первых подзатыльников собутыльник упал под яблоню. Там началась борьба, которая продолжалась 5-10 минут. После завершения схватки гость так и остался на земле. Он лежал и сопел. На следующее утро — 17 сентября избитого обнаружили там же под яблоней, но уже без признаков жизни. Подсудимый позвонил на номер 112 и сообщил о случившемся.
Сестра погибшего мужчины также предъявила иск о взыскании морального вреда — его она оценила в миллион рублей и понесённых расходов на похороны — 43 619 рублей. Но суд снизил размер компенсации морального вреда до полумиллиона рублей.
0
0
0
0
1
Комментарии (1)