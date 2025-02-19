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948
19.02.2025 10:37
7

У 22-летнего мигранта-закладчика нашли 70 доз наркотика

Уголовное дело ушло в суд: получавшему зарплату криптовалютой мужчине грозит до 20 лет лишения свободы.

В Липецком округе направлено в суд уголовное дело 22-летнего гражданина Узбекистана, обвиняемого в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере (по части третьей статьи 30, пунктам «а, г» части четвёртой статьи 228.1 УК РФ) и легализации (отмывании) денег (по пункту «а» части четвёртой статьи 174.1 УК РФ).

Нигде не работающий мужчина был задержан оперативниками УМВД России по Липецкой области весной прошлого года  в селе Подгорное Липецкого округа.

— По данным следствия, он занимался распространением наркотиков бесконтактным способом — размещая закладки. При себе у него было 70 разовых доз наркотика. Кроме того, в ходе расследования установлено, что обвиняемый легализовал (отмыл) криптовалюту в размере, эквивалентном 470 000 рублей. Эти деньги были получены им в качестве оплаты за распространение наркотиков, — рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области.

Задержанный полностью признал вину, объяснив свои действия желанием заработать. Теперь ему грозит до 20 лет лишения свободы.
наркотики
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Комментарии (7)

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Благодарим
19.02.2025 16:07
Огромное спасибо всем правоохранительным органам которые борются с подобного рода преступлениями.
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Вы посмотрите
19.02.2025 13:08
На Московскую 10 их автобусами подвозят. Очередь как в мавзолей. Неужели такая огромная потребность в них. А если так то почему не приняты законы о персональной ответственности работодателя за их поведение.
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zzloyzz
19.02.2025 11:49
Чем больше наркоманов, тем меньше наркоманов.
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Доктор Петров
19.02.2025 11:29
Напрасно ждет сына старушка домой
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Провосудие
19.02.2025 11:07
Организатора нашли? За наркотики только смертная казнь!
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Ссёлки
19.02.2025 11:05
А где его крыша в миграционной службе?Кто его сюда пригласил?Позор.
Ответить
Ну, Ну..
19.02.2025 10:51
Больше мигрантов!
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