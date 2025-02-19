У 22-летнего мигранта-закладчика нашли 70 доз наркотика

Уголовное дело ушло в суд: получавшему зарплату криптовалютой мужчине грозит до 20 лет лишения свободы.

В Липецком округе направлено в суд уголовное дело 22-летнего гражданина Узбекистана, обвиняемого в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере (по части третьей статьи 30, пунктам «а, г» части четвёртой статьи 228.1 УК РФ) и легализации (отмывании) денег (по пункту «а» части четвёртой статьи 174.1 УК РФ).Нигде не работающий мужчина был задержан оперативниками УМВД России по Липецкой области весной прошлого года в селе Подгорное Липецкого округа.— По данным следствия, он занимался распространением наркотиков бесконтактным способом — размещая закладки. При себе у него было 70 разовых доз наркотика. Кроме того, в ходе расследования установлено, что обвиняемый легализовал (отмыл) криптовалюту в размере, эквивалентном 470 000 рублей. Эти деньги были получены им в качестве оплаты за распространение наркотиков, — рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области.Задержанный полностью признал вину, объяснив свои действия желанием заработать. Теперь ему грозит до 20 лет лишения свободы.