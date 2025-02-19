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Происшествия
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19.02.2025 10:37
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У 22-летнего мигранта-закладчика нашли 70 доз наркотика
Уголовное дело ушло в суд: получавшему зарплату криптовалютой мужчине грозит до 20 лет лишения свободы.
Нигде не работающий мужчина был задержан оперативниками УМВД России по Липецкой области весной прошлого года в селе Подгорное Липецкого округа.
— По данным следствия, он занимался распространением наркотиков бесконтактным способом — размещая закладки. При себе у него было 70 разовых доз наркотика. Кроме того, в ходе расследования установлено, что обвиняемый легализовал (отмыл) криптовалюту в размере, эквивалентном 470 000 рублей. Эти деньги были получены им в качестве оплаты за распространение наркотиков, — рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области.
Задержанный полностью признал вину, объяснив свои действия желанием заработать. Теперь ему грозит до 20 лет лишения свободы.
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