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1940
19.02.2025 10:20
24

Двое друзей сорвали камеру наблюдения и выкинули её в мусорный контейнер

Их будут судить по статье «Вандализм».

В Октябрьский суд передано уголовное дело двоих парней — студента колледжа и его безработного друга, которых обвиняют в вандализме — порче имущества в общественных местах, совершенной группой лиц (по части второй статьи 214 УК РФ).

— По данным следствия, 16 октября прошлого года около двух часов ночи, прогуливались по улице Стаханова в Липецке, в районе дома №51 молодые люди увидели расположенную на опоре камеру видеонаблюдения. После этого без каких-либо на то причин, несмотря на то, что указанный участок местности находился под видеофиксацией, парни сорвали камеру с опоры и выкинули её в ближайший мусорный контейнер, — рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области.

Собственнику поврежденного имущества был причин ущерб почти в 14 тысяч рублей.

Липчанам теперь грозит ограничение свободы на срок до трех лет, либо принудительные работы на срок до трех лет, либо лишение свободы на тот же срок.
вандализм
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Комментарии (24)

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Кстати
вчера, 09:29
голуби тоже следят!
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Вольфрам
вчера, 00:40
Кто человек, и останется человеком почти при любых обстоятельствах, пройти просто по улице , без приключений, хотя бы, А кто свинья, тот себе везде грязь найдёт, и на его 8опу статья найдётся , была бы 8опа , а статья найдётся, вы граждане прошлое и гулаг забывать стали, может напомнить? Мож поэтому порядок был?
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И
19.02.2025 13:29
мы их понимаем.
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Не зря
19.02.2025 12:51
Года три город подметать.
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жуть-жуткая
19.02.2025 12:14
Наказать этих бездельников принудительными работами на срок 3 года. Труд облагораживает, а физический труд , как и спорт вырабатывает - гормон счастья.
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Из СССР
19.02.2025 12:12
В ссср жили без камер, представляете! Ума не приложу. ))) А безопасности больше было.
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в твоем
19.02.2025 12:26
сср не было смартфонов, интернета, кокаколы, жк-телевизоров, иномарок и мн. чего еще. Понимаешь к чему я это? К тому, что это было больше 30 лет назад, жизнь была другая, если еще не понял. Какой смысл сравнивать то, чего нет 30 годов и оно не вернется? А в меловом периоде и человеков не было, давай сюда тоже приплети ))))) Но вот что было тогда и есть сейчас-так это дураки, типа тебя, не зря гласит народная мудрость про дураков и дороги. Вот эта мысль-вечна!
Ответить
Сержин
19.02.2025 13:33
сср не было смартфонов, интернета, кокаколы, жк-телевизоров, иномарок и мн. чего еще. Понимаешь к чему я это? К тому, что это было больше 30 лет назад, жизнь была другая, если еще не понял. Какой смысл сравнивать то, чего нет 30 годов и оно не вернется? А в меловом периоде и человеков не было, давай сюда тоже приплети ))))) Но вот что было тогда и есть сейчас-так это дураки, типа тебя, не зря гласит народная мудрость про дураков и дороги. Вот эта мысль-вечна! А государство на что создано? 30 лет назад было по другому, это верно, но и государственные структура пахали на спокойную жизнь советского социалистического общества. Вот и разница капиталистического общества и социалистического, всё упёрлось в бабло. А кому оно выгодно? Круговая порука.
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Умнику
19.02.2025 12:50
сср не было смартфонов, интернета, кокаколы, жк-телевизоров, иномарок и мн. чего еще. Понимаешь к чему я это? К тому, что это было больше 30 лет назад, жизнь была другая, если еще не понял. Какой смысл сравнивать то, чего нет 30 годов и оно не вернется? А в меловом периоде и человеков не было, давай сюда тоже приплети ))))) Но вот что было тогда и есть сейчас-так это дураки, типа тебя, не зря гласит народная мудрость про дураков и дороги. Вот эта мысль-вечна! Многа букав, а смысл не понял. Я че написал глаза открой, и подумай если есть чем. БЕЗОПАСНОСТИ больше было, без камер!
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Око
19.02.2025 12:04
Правильно сделали.
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Мать
19.02.2025 12:28
Тоже руки чешутся? А я считаю надо больше камер,чтоб каждый идиот был под наблюдением,нормальные люди будут под защитой.
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Идея
19.02.2025 12:55
Тоже руки чешутся? А я считаю надо больше камер,чтоб каждый идиот был под наблюдением,нормальные люди будут под защитой. Можно еще на лоб установить для ещё большей безопасности
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Лидия
19.02.2025 11:59
Честному человеку камеру боятся не нужно, Все перед Богом ходим.
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Бояре
19.02.2025 11:48
контингент под микроскопом!
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дилетант
19.02.2025 11:07
судя по высоте заборов вокруг частных домов большинству наблюдение посторонних не нравится.
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