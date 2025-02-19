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Происшествия
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19.02.2025 10:20
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Двое друзей сорвали камеру наблюдения и выкинули её в мусорный контейнер
Их будут судить по статье «Вандализм».
— По данным следствия, 16 октября прошлого года около двух часов ночи, прогуливались по улице Стаханова в Липецке, в районе дома №51 молодые люди увидели расположенную на опоре камеру видеонаблюдения. После этого без каких-либо на то причин, несмотря на то, что указанный участок местности находился под видеофиксацией, парни сорвали камеру с опоры и выкинули её в ближайший мусорный контейнер, — рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области.
Собственнику поврежденного имущества был причин ущерб почти в 14 тысяч рублей.
Липчанам теперь грозит ограничение свободы на срок до трех лет, либо принудительные работы на срок до трех лет, либо лишение свободы на тот же срок.
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