Двое друзей сорвали камеру наблюдения и выкинули её в мусорный контейнер

Их будут судить по статье «Вандализм».

В Октябрьский суд передано уголовное дело двоих парней — студента колледжа и его безработного друга, которых обвиняют в вандализме — порче имущества в общественных местах, совершенной группой лиц (по части второй статьи 214 УК РФ).— По данным следствия, 16 октября прошлого года около двух часов ночи, прогуливались по улице Стаханова в Липецке, в районе дома №51 молодые люди увидели расположенную на опоре камеру видеонаблюдения. После этого без каких-либо на то причин, несмотря на то, что указанный участок местности находился под видеофиксацией, парни сорвали камеру с опоры и выкинули её в ближайший мусорный контейнер, — рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области.Собственнику поврежденного имущества был причин ущерб почти в 14 тысяч рублей.Липчанам теперь грозит ограничение свободы на срок до трех лет, либо принудительные работы на срок до трех лет, либо лишение свободы на тот же срок.