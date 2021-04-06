Происшествия

сегодня, 08:46

40-летняя женщина попала в больницу после столкновения легковушки и грузовика

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#авария #ДТП
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40-летняя женщина попала в больницу после столкновения легковушки и грузовика

За сутки на дорогах Липецкой области пострадали два человека.

Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 5 апреля в Хлевенском районе на трассе «Дон» автомобиль «Шкода» под управлением 40-летней женщины въехал под грузовик «ДАФ». В аварии пострадала женщина-водитель, ее госпитализировали. 

В Ельце на улице Радиотехнической 29-летний водитель «Шкоды», двигаясь задним ходом, допустил наезд на 80-летнюю женщину. Пенсионерка попала в больницу.

5 апреля на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 2406 нарушений ПДД.

За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли 5 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 49.

С помощью автоматических комплексов видеофиксации был зарегистрирован 2000 случаев превышения скорости, выезда на полосу встречного движения и нарушений правил парковки.

Также зафиксированы 25 случаев механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.
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#авария #ДТП
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Комментарии (2)

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СМС

51 минуту назад
Тик -Ток смотрела ,или ватсап.
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Виктор

сегодня, 09:23
Даф на обочине стоял что-ли?
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