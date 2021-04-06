40-летняя женщина попала в больницу после столкновения легковушки и грузовика

За сутки на дорогах Липецкой области пострадали два человека.





Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 5 апреля в Хлевенском районе на трассе «Дон» автомобиль «Шкода» под управлением 40-летней женщины въехал под грузовик «ДАФ». В аварии пострадала женщина-водитель, ее госпитализировали.



В Ельце на улице Радиотехнической 29-летний водитель «Шкоды», двигаясь задним ходом, допустил наезд на 80-летнюю женщину. Пенсионерка попала в больницу.



5 апреля на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 2406 нарушений ПДД.



За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли 5 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 49.



С помощью автоматических комплексов видеофиксации был зарегистрирован 2000 случаев превышения скорости, выезда на полосу встречного движения и нарушений правил парковки.



Также зафиксированы 25 случаев механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.

