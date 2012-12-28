В Подмосковье за убийство 16-летней давности задержан житель Липецкой области

По данным следствия, он убил знакомого, требовавшего долг в 600 тысяч рублей.

Сотрудники Главного управления уголовного розыска МВД России совместно с полицейскими из Московской области задержали 61-летнего жителя Липецкой области, подозреваемого в совершении убийства, сообщила начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.По данным следствия, 22 июня 2009 года в поселке Родники Раменского района липчанин отказался возвращать знакомому 600 тысяч рублей, а затем застрелил его.Как уточнили в СУ СК РФ по Московской области, липчанин связал мужчину, погрузил его в свой автомобиль вывез в местность неподалеку от поселка, где и убил.«Задержанный доставлен в следственные органы, где в отношении него принято соответствующее процессуальное решение», — добавила Татьяна Петрова.