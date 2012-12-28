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Происшествия
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48 минут назад
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В Подмосковье за убийство 16-летней давности задержан житель Липецкой области
По данным следствия, он убил знакомого, требовавшего долг в 600 тысяч рублей.
По данным следствия, 22 июня 2009 года в поселке Родники Раменского района липчанин отказался возвращать знакомому 600 тысяч рублей, а затем застрелил его.
Как уточнили в СУ СК РФ по Московской области, липчанин связал мужчину, погрузил его в свой автомобиль вывез в местность неподалеку от поселка, где и убил.
«Задержанный доставлен в следственные органы, где в отношении него принято соответствующее процессуальное решение», — добавила Татьяна Петрова.
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