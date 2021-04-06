Новое о коронавирусе к 6 апреля: солнечный свет уничтожает SARS-CoV-2 за минуты

Международная команда исследователей из Швейцарии, США и Британии в ходе эксперимента обнаружила – ультрафиолет нейтрализует частицы вируса SARS-CoV-2 в восемь раз быстрее, чем предполагалось ранее.



Международная группа исследователей из Швейцарии, США и Великобритании выяснила на практике, что скорость инактивации SARS-CoV-2 под воздействием солнца в несколько раз выше рассчитанной в теории. О пользе дневного света сообщается в статье, которая опубликована в The Journal of Infectious Diseases, передает портал Moskva.ru.



Ранее теория ученых говорила, что под воздействием ультрафиолета повреждаются РНК вируса, что и приводит к его инактивации. Эксперты калифорнийского университета в рамках экспериментального исследования проверили влияние ультрафиолетового света на SARS-CoV-2 в искусственной слюне. Проведенные эксперименты показали, что патоген инактивируется солнечным светом в восемь раз быстрее, чем предсказывала модель, построенная на имеющихся знаниях о вирусах. Это происходит за 10-20 минут. «Естественный солнечный свет может быть эффективным дезинфицирующим средством для загрязненных непористых материалов», — заключили специалисты.



Исследование также показало, что SARS-CoV-2 в три раза более чувствителен к ультрафиолетовому излучению в солнечном свете, чем вирус гриппа A. При этом 90% частиц коронавируса инактивируются всего через полчаса воздействия полуденного солнечного света летом. Для сравнения, при зимнем освещении инфекционные частицы способны сохраняться несколько дней. Авторы исследования сделали вывод о существовании дополнительного механизма, опосредующего влияние света на коронавирус. Они предполагают, что РНК инфекции повреждает не только ультрафиолет с длиной волны 315–280 нанометров (ультрафиолет В), но и его другая составляющая с длиной волны 400–315 нанометров (ультрафиолет А). Эксперты высказали мысль, что ультрафиолет А может порождать в среде реактивные молекулы, повреждая вирус и ускоряя инактивацию. Нечто подобное наблюдается при очистке сточных вод, когда ультрафиолет длинного спектра реагирует с другими веществами, создавая молекулы, которые повреждают вирусы.



По мнению ученых ультрафиолет А может применяться в системах фильтрации воздуха в помещениях с гораздо меньшим риском для человека, нежели другие подтипы ультрафиолетовой радиации. Также доступны светодиодные лампы, которые сильнее обычного солнечного света. Однако необходимы дополнительные исследования для подтверждения пользы УФ-А против SARS-CoV-2.



На момент подготовки материала в мире зафиксировано 131 967 005 подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2. Общее число смертей от коронавирусной инфекции в мире составляет 2 867 179 человек, вылечились 99 687 513 заразившихся. В России выявлено 4,59 миллиона пострадавших, она остается на пятом месте после США, Бразилии, Индии и Франции. Более 4 миллионов пострадавших – в Великобритании. Рубеж в три миллиона пострадавших от коронавирусной инфекции пересекли Италия, Турция и Испания. Свыше двух миллионов пострадавших отмечается в Германии, Польше, Колумбии, Аргентине и Мексике. Более миллиона заразившихся – в Иране, Украине, Перу, Чехии, ЮАР, Индонезии, Нидерландах, Чили и Канаде.

