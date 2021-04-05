Погода в Липецке

52 минуты назад

В Липецкой области усилится ветер и потеплеет до +12

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#потепление
В Липецкой области усилится ветер и потеплеет до +12

6 апреля погода в Липецкой области ожидается преимущественно без осадков. 7 и 8 апреля с выходом на территорию региона южного циклона повсеместно пройдут дожди разной интенсивности.

Непогода будет сопровождаться южным и западным порывистым ветром. Среднесуточные температуры воздуха составят 5-7 градусов тепла, что на 1-3 градуса выше нормы.  

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 6 апреля в Липецкой области переменная облачность, преимущественно без осадков, ночью местами туман. Ветер южный, который усилится с 3-8 м/сек ночью до 9-14 м/сек днем. Температура ночью составит от -3 до +2 градусов, днем будет от +9 до +14 градусов. 

В Липецке переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура ночью составит от 0 до -2 градусов, днем будет от +11 до +13 градусов. 

День 6 апреля стал самым теплым в Липецке в 1986 году, тогда в городе было +19 градусов. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1931 году – 10 градусов мороза.
221
#потепление

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